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«Рома» разгромила аутсайдера Серии А

сегодня, 18:54
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Рома» уверенно разгромила «Брешиа». Голами за римских «волков» отметились Крис СмоллингДжанлука Манчини и Эдин Джеко. После этой победы «Рома» подымается на четвертую строчку таблицы (25 очков), «Брешиа» - первая с конца (7 очков).

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Брешиа» 3:0 (0:0)
Голы: Смоллинг 49, Манчини 57, Джеко 66

«Рома»: Лопес, Флоренци (Сантон 77), Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло (Перотти 80), Пеллегрини (Юндер 72), Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Мартелла, Бизоли (Морозини 84), Тонали, Ндой (Змргаль 62), Ромуло, Торрегросса (Айе 70), Доннарумма

Предупреждения: Ромуло 70, Дзаньоло 80

В прошлом туре «Рома» уступила «Парме», «Брешиа» с разгромом уступила «Торино».

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Все комментарии
Багор
Багор
   46 / 848
сегодня в 19:06
Рому с победой!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 848
сегодня в 19:01
Сразу думал что интер разгромила, но потом вспомнил, что этот аутсайдер играл вчера. Аха-ха)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 848
сегодня в 18:58
Балотелли не было, вот и результат. Так бы 3-6 было))
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