«Рома» разгромила аутсайдера Серии А

сегодня, 18:54

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Рома» уверенно разгромила «Брешиа». Голами за римских «волков» отметились Крис Смоллинг, Джанлука Манчини и Эдин Джеко. После этой победы «Рома» подымается на четвертую строчку таблицы (25 очков), «Брешиа» - первая с конца (7 очков).

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Брешиа» 3:0 (0:0)

Голы: Смоллинг 49, Манчини 57, Джеко 66

«Рома»: Лопес, Флоренци (Сантон 77), Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло (Перотти 80), Пеллегрини (Юндер 72), Клюйверт, Джеко

Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Мартелла, Бизоли (Морозини 84), Тонали, Ндой (Змргаль 62), Ромуло, Торрегросса (Айе 70), Доннарумма

Предупреждения: Ромуло 70, Дзаньоло 80

В прошлом туре «Рома» уступила «Парме», «Брешиа» с разгромом уступила «Торино».