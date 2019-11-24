Защитнику «Фиорентины» Пеццелье снова повредили лицо на поле

вчера, 21:48

На третьей минуте матча 13-го тура Серии А против «Вероны» защитник «Фиорентины» получил удар локтем в лицо от нападающего команды-противника Самуэля Ди Кармине. Игру Херман продолжить не смог и покинул поле.

Дальнейшее медицинское обследование выявило у 28-летнего игрока сборной Аргентины перелом скулы. Херману потребуется операция.

Стоит отметить, что футболисту очень не везет в столкновениях на поле. В мае этого года он получил похожую травму в практически идентичном столкновении.