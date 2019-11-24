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Защитнику «Фиорентины» Пеццелье снова повредили лицо на поле

вчера, 21:48
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

На третьей минуте матча 13-го тура Серии А против «Вероны» защитник «Фиорентины» Херман Пеццелья получил удар локтем в лицо от нападающего команды-противника Самуэля Ди Кармине. Игру Херман продолжить не смог и покинул поле.

Дальнейшее медицинское обследование выявило у 28-летнего игрока сборной Аргентины перелом скулы. Херману потребуется операция.

Стоит отметить, что футболисту очень не везет в столкновениях на поле. В мае этого года он получил похожую травму в практически идентичном столкновении.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   271 / 856
сегодня в 08:33
Видимо ему пора играть в шлеме, ну не везёт человеку.... =((
Зейский
Зейский
   437 / 856
сегодня в 07:37
Здоровья.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   318 / 856
вчера в 23:24
Не повезло, а вообще если все время бьют по морде, может дело в морде?
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