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ПСЖ готов продать Неймара

сегодня, 17:15

Руководство ПСЖ рассматривает возможность продажи форварда команды Неймара следующим летом, пишет Mundo Deportivo.

Благодаря этому трансферу парижане планируют покрыть финансирование нового контракта для нападающего Килиана Мбаппе. Отмечается, что с бразильцем чемпионы Франции готовы расстаться за 200 млн евро.

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Все комментарии
dok66
dok66
   475 / 862
сегодня в 20:44
Он уже подешевел . Да и Барсе не нужен
зигзаг
зигзаг
   154 / 862
сегодня в 20:39
Давайте уже в Барсу, веселей в атаке станет
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   774 / 862
сегодня в 20:37
Отдайте его обратно в Барсу за те же 220 млн - там глядишь и цены вернутся на свои места на других игроков...
Дрогба0707
Дрогба0707
   542 / 862
сегодня в 20:23
Пуст барса купит его за 200 млн а Реал Мбапе за 150 млн)
Ruslan3132
Ruslan3132
   115 / 862
сегодня в 20:13
Жаль. Лучше б Мбаппе продали в Реал и купили Роналду )
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 19:32
Его никто не купит за такие деньги
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   271 / 862
сегодня в 19:24
Даже и думать нечего - должен перейти в великий Зенит!
kotmyshka
kotmyshka
   293 / 862
сегодня в 19:17
поживем - увидим
Neymar 10
Neymar 10
   732 / 862
сегодня в 18:50
очередные , утиные истории , Special for Soccer ру !!! прекращайте распространять бесполезную и ничем необоснованную информацию господа . русский народ итак уже устал от всякого вранья . лучше подготовьте новости о том как уже в скором времени , госпожа Пеналду будет ныть после того как старик Месси получит шестой златой мяч !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   253 / 862
сегодня в 18:45
Долго думали тугодумы
Alex12357
Alex12357 ответил Алексей Коротеев
   756 / 862
сегодня в 18:21
Продавайте в ЦСКА ! Они деньжат накопили ! ))))))))))))))))))) Ровно на 3 минуты ! ))))))))))))))))
Извините ,но в Российском колхозном футболе игрокам топ-уровня делать НЕЧЕГО!!!
Alex12357
Alex12357
   756 / 862
сегодня в 18:19
Вы ошибаетесь ,Неймар может выкупить себя за 60 лямов ,так что хана вам ребята !!!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   41 / 862
сегодня в 18:19
Да кто купит его?за такие деньги,ну есть реал барса мешок сити.Ювентус исключаем туда переходят только под 40 лет.
Big krendel
Big krendel
   28 / 862
сегодня в 18:10
За 200 означает, что Неймар не продаётся. ))))))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   46 / 862
сегодня в 18:02
Начало нового сериала.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   217 / 862
сегодня в 18:00
Продавайте в ЦСКА ! Они деньжат накопили ! ))))))))))))))))))) Ровно на 3 минуты ! ))))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 862
сегодня в 17:58
Ставку нужно делать на Мбаппе
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 862
сегодня в 17:58
Это нормальное желание продать вечно хворого симулянта!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 862
сегодня в 17:55
Когда же сбагрят этого клоуна?
ROLENTO
ROLENTO
   204 / 862
сегодня в 17:55
Если только в му-му
112910415
112910415
   59 / 862
сегодня в 17:55
сии вести публикует новостной автомат путём случайного выбора :
клуб не продаст ... клуб готов продать ... в клубе рассматривают возможность ...
игрок счастлив ... игрок готов жизнь отдать ... игрок в депрессии ... игрок готов уйти ... игрок решительно опроверг ... игрок несчастлив ... конфликт с партнёрами ... игрок объявил ...
particular
particular
   16 / 862
сегодня в 17:54
Слишком дорого купили, теперь придётся дорого продавать..:)
ilyafrom
ilyafrom
   394 / 862
сегодня в 17:47
Обмен пленными Неймара на Роналду
obana777
obana777
   64 / 862
сегодня в 17:44
Давно пора!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   196 / 862
сегодня в 17:38
Месси его забирет и правильно сделает и Апсни поддержит
juvenale
juvenale
   8 / 862
сегодня в 17:32
кому этот капризный петух нужен?Он же лечится по пол сезона,при этом получает под 30 млн
дурман
дурман
   706 / 862
сегодня в 17:30
269 раз была такая инфа.
Летом ууй* за него 200 отвалят
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   187 / 862
сегодня в 17:27
Старая пластинка)))
NOVA
NOVA
   298 / 862
сегодня в 17:27
нее, уж лучше петушка себе оставьте, а мбаппе в Реал отпустите!!
kella
kella
сегодня в 17:25
200 - уже не стоит!
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