ПСЖ готов продать Неймара

Руководство ПСЖ рассматривает возможность продажи форварда команды Неймара следующим летом, пишет Mundo Deportivo.
Благодаря этому трансферу парижане планируют покрыть финансирование нового контракта для нападающего Килиана Мбаппе. Отмечается, что с бразильцем чемпионы Франции готовы расстаться за 200 млн евро.
клуб не продаст ... клуб готов продать ... в клубе рассматривают возможность ...
игрок счастлив ... игрок готов жизнь отдать ... игрок в депрессии ... игрок готов уйти ... игрок решительно опроверг ... игрок несчастлив ... конфликт с партнёрами ... игрок объявил ...
клуб не продаст ... клуб готов продать ... в клубе рассматривают возможность ...
игрок счастлив ... игрок готов жизнь отдать ... игрок в депрессии ... игрок готов уйти ... игрок решительно опроверг ... игрок несчастлив ... конфликт с партнёрами ... игрок объявил ...
Летом ууй* за него 200 отвалят
Летом ууй* за него 200 отвалят