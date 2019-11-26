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Артета - главный кандидат на пост нового тренера «Арсенала»

сегодня, 10:27

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что «Арсенал» определился с новым главным тренером на тот случай, если действующий наставник лондонского клуба Унаи Эмери покинет команду. 

Отмечается, что главным кандидатом является Микель Артета, который в данный момент работает ассистентом в «Манчестер Сити». 

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявлял, что его помощник Микель Артета может возглавить МС после него.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   20 / 855
сегодня в 11:51
Анри не смог вывести Монако из пике-недостаточно хорош для Арсенала - А что насчет этого кота в мешке? Друг Пепа - Этот в самый раз! Надеюсь, что это слухи...пусть уж лучше Юнберг, он хоть неравнодушный
Он еще и молодежь подготовил... Сака вел, Уиллока... Сака говорил, что именно Юнгбергу обязан в первую очередь своим попаданием в основу.
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   448 / 855
сегодня в 11:40
Имхо Кроенке просто *удак, и на этом анализ можно окончить) Когда "Челси" берет тренером игрока, который запомнился своим умом на футбольном поле, и доказал, что он - великолепный подающий надежды тренер, "Арсенал" - игрока, который играя в команде запомнился только регулярной тупостью, без самостоятельного тренерского опыта) Ну окей давайте еще с Артетой пару лет помучаемся, надо же ему где-нибудь тренерского опыта набраться, не в Шипе же, давайте сразу в 650-миллионной команде.
Анри не смог вывести Монако из пике-недостаточно хорош для Арсенала

- А что насчет этого кота в мешке? Друг Пепа
- Этот в самый раз!

Надеюсь, что это слухи...пусть уж лучше Юнберг, он хоть неравнодушный
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   20 / 855
сегодня в 11:04
За что?!
Имхо Кроенке просто *удак, и на этом анализ можно окончить)

Когда "Челси" берет тренером игрока, который запомнился своим умом на футбольном поле, и доказал, что он - великолепный подающий надежды тренер, "Арсенал" - игрока, который играя в команде запомнился только регулярной тупостью, без самостоятельного тренерского опыта)

Ну окей давайте еще с Артетой пару лет помучаемся, надо же ему где-нибудь тренерского опыта набраться, не в Шипе же, давайте сразу в 650-миллионной команде.
aNOOBis
aNOOBis
   448 / 855
сегодня в 10:56
За что?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 855
сегодня в 10:38
Лол, уже даже не смешно.

Берем игрока в стиле Джаки (в любой ситуации пасуй своему защитнику под прессингом), который запомнился разве что голами в свои ворота.

Понятно, что Джака у нас будет системообразующий игрок с Артетой))

Но, надеюсь, он хотя бы взял у Пепа несколько уроков, как выигрывать АПЛ с двумя составами, они ему очень пригодятся в "Арсенале" (сарказм).

Круто, конечно, быть болельщиком "Арсенала", когда кажется, что хуже уже нельзя, всегда оказывается, что можно))
Accinit
Accinit
   415 / 855
сегодня в 10:30
Бывшего спартача гонят вон.
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