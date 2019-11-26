Артета - главный кандидат на пост нового тренера «Арсенала»

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Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что «Арсенал» определился с новым главным тренером на тот случай, если действующий наставник лондонского клуба Унаи Эмери покинет команду.

Отмечается, что главным кандидатом является , который в данный момент работает ассистентом в «Манчестер Сити».