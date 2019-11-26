Артета - главный кандидат на пост нового тренера «Арсенала»

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что «Арсенал» определился с новым главным тренером на тот случай, если действующий наставник лондонского клуба Унаи Эмери покинет команду.
Отмечается, что главным кандидатом является Микель Артета, который в данный момент работает ассистентом в «Манчестер Сити».
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявлял, что его помощник Микель Артета может возглавить МС после него.
- А что насчет этого кота в мешке? Друг Пепа
- Этот в самый раз!
Надеюсь, что это слухи...пусть уж лучше Юнберг, он хоть неравнодушный
- А что насчет этого кота в мешке? Друг Пепа
- Этот в самый раз!
Надеюсь, что это слухи...пусть уж лучше Юнберг, он хоть неравнодушный
Когда "Челси" берет тренером игрока, который запомнился своим умом на футбольном поле, и доказал, что он - великолепный подающий надежды тренер, "Арсенал" - игрока, который играя в команде запомнился только регулярной тупостью, без самостоятельного тренерского опыта)
Ну окей давайте еще с Артетой пару лет помучаемся, надо же ему где-нибудь тренерского опыта набраться, не в Шипе же, давайте сразу в 650-миллионной команде.
Когда "Челси" берет тренером игрока, который запомнился своим умом на футбольном поле, и доказал, что он - великолепный подающий надежды тренер, "Арсенал" - игрока, который играя в команде запомнился только регулярной тупостью, без самостоятельного тренерского опыта)
Ну окей давайте еще с Артетой пару лет помучаемся, надо же ему где-нибудь тренерского опыта набраться, не в Шипе же, давайте сразу в 650-миллионной команде.
Берем игрока в стиле Джаки (в любой ситуации пасуй своему защитнику под прессингом), который запомнился разве что голами в свои ворота.
Понятно, что Джака у нас будет системообразующий игрок с Артетой))
Но, надеюсь, он хотя бы взял у Пепа несколько уроков, как выигрывать АПЛ с двумя составами, они ему очень пригодятся в "Арсенале" (сарказм).
Круто, конечно, быть болельщиком "Арсенала", когда кажется, что хуже уже нельзя, всегда оказывается, что можно))
Берем игрока в стиле Джаки (в любой ситуации пасуй своему защитнику под прессингом), который запомнился разве что голами в свои ворота.
Понятно, что Джака у нас будет системообразующий игрок с Артетой))
Но, надеюсь, он хотя бы взял у Пепа несколько уроков, как выигрывать АПЛ с двумя составами, они ему очень пригодятся в "Арсенале" (сарказм).
Круто, конечно, быть болельщиком "Арсенала", когда кажется, что хуже уже нельзя, всегда оказывается, что можно))