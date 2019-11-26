«Ювентус» навяжет борьбу «Реалу» за Эриксена

сегодня, 12:27

Corriere dello Sport утверждает, что «Ювентус» рассчитывает подписать полузащитника «Тоттенхэма» .

Действующий контракт датчанина со «шпорами» рассчитан до конца нынешнего сезона, а это значит, что уже в январе туринцы могут официально вести переговоры с хавбеком.

Однако «Юве» может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на игрока также претендовал «Реал».