«Ювентус» навяжет борьбу «Реалу» за Эриксена

Corriere dello Sport утверждает, что «Ювентус» рассчитывает подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Действующий контракт датчанина со «шпорами» рассчитан до конца нынешнего сезона, а это значит, что уже в январе туринцы могут официально вести переговоры с хавбеком.
Однако «Юве» может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на игрока также претендовал «Реал».
А в ответке вам Оливер липовую пенку нарисовал. Вот и вся привлекательность.
Другими словами реал привлекает тех, кому чужды спортивные принципы.
А в ответке вам Оливер липовую пенку нарисовал. Вот и вся привлекательность.
Другими словами реал привлекает тех, кому чужды спортивные принципы.
Пару лет назад был топчиком, но сдулся в бей-беги
Пару лет назад был топчиком, но сдулся в бей-беги