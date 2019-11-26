ГлавнаяНовости

«Ювентус» навяжет борьбу «Реалу» за Эриксена

сегодня, 12:27

Corriere dello Sport утверждает, что «Ювентус» рассчитывает подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена

Действующий контракт датчанина со «шпорами» рассчитан до конца нынешнего сезона, а это значит, что уже в январе туринцы могут официально вести переговоры с хавбеком. 

Однако «Юве» может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на игрока также претендовал «Реал»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиМЮ продолжает претендовать на Санчо
Сегодня, 20:04 Комментарии0
Слухи«Наполи» готов заплатить 10 млн евро за полузащитника «Вероны»
Сегодня, 19:05 Комментарии2
Слухи«Реал» не захотел подписывать Икарди в 2017 году
Сегодня, 18:36 Комментарии5
СлухиПСЖ готов продать Неймара
Сегодня, 17:15 Комментарии32
Ляказетт и Обамеянг покинут «Арсенал», если Эмери не уволят
Сегодня, 12:49 Комментарии16
«Хаммарбю» не смог подтвердить переход Ибрагимовича
Сегодня, 12:00 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Князь сажал врагов на посох
   115 / 862
сегодня в 20:14
3:0 вам чакыр обеспечил в Турине, не поставив 2 пенки (на Дибале и куадрадо) А в ответке вам Оливер липовую пенку нарисовал. Вот и вся привлекательность. Другими словами реал привлекает тех, кому чужды спортивные принципы.
ну не утрируй Костя )) вон ВАР появился, посмотрим кто куда будет доходить в ЛЧ))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Ruslan3132
   5 / 862
сегодня в 18:57
ну да ) не сравнивай Мадрид с Турином, Зидана с Сарри и Ла Лигу с Сериалом ) 3-0 тут победа Реала в плане привлекательности )
3:0 вам чакыр обеспечил в Турине, не поставив 2 пенки (на Дибале и куадрадо)
А в ответке вам Оливер липовую пенку нарисовал. Вот и вся привлекательность.
Другими словами реал привлекает тех, кому чужды спортивные принципы.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Rheinfall
   5 / 862
сегодня в 18:55
конечно будут , года так в 33-35)))))))))) сброд пенсионеров ;-)
Да они и в 95 будут нагибать миланских середняков. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил Ruslan3132
   8 / 862
сегодня в 17:31
ну да ) не сравнивай Мадрид с Турином, Зидана с Сарри и Ла Лигу с Сериалом ) 3-0 тут победа Реала в плане привлекательности )
Вообще не вижу привлекательности)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   367 / 862
сегодня в 16:03
Вот Вам прям в точку написали,лет так после 33-35 они к Вам и перейдут
Ми Ша
Ми Ша ответил juvenale
   229 / 862
сегодня в 15:32
Лет через 15)))).
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил juvenale
   115 / 862
сегодня в 15:29
ну да конечно)
ну да ) не сравнивай Мадрид с Турином, Зидана с Сарри и Ла Лигу с Сериалом ) 3-0 тут победа Реала в плане привлекательности )
juvenale
juvenale ответил Rheinfall
   8 / 862
сегодня в 15:19
конечно будут , года так в 33-35)))))))))) сброд пенсионеров ;-)
это ты про година и гандановича хахах
Rheinfall
Rheinfall ответил juvenale
   250 / 862
сегодня в 14:47
я тебе больше скажу и Мбаппе и Погба будут играть в Ювентусе хахаха
конечно будут , года так в 33-35)))))))))) сброд пенсионеров ;-)
juvenale
juvenale ответил NOVA
   8 / 862
сегодня в 14:41
без шансов!! если Реалу он нужен, то юве в пролете!!
я тебе больше скажу и Мбаппе и Погба будут играть в Ювентусе хахаха
NOVA
NOVA
   298 / 862
сегодня в 14:35
без шансов!! если Реалу он нужен, то юве в пролете!!
juvenale
juvenale ответил Ruslan3132
   8 / 862
сегодня в 13:42
кто бы сомневался )) свободный агент же )) Но если РЕАЛ захочет, бабуля в пролете ) Все зависит от желания Мадридцев.
ну да конечно)
Ruslan3132
Ruslan3132
   115 / 862
сегодня в 13:42
кто бы сомневался )) свободный агент же )) Но если РЕАЛ захочет, бабуля в пролете ) Все зависит от желания Мадридцев.
juvenale
juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
   8 / 862
сегодня в 13:05
А стоит ли брать еще одного сбитого летчика? Пару лет назад был топчиком, но сдулся в бей-беги
ну этот сезон очень слабо проводит,но это наверное из-за своего нежелания играть в тоттенхеме
DanjaG
DanjaG
   79 / 862
сегодня в 13:03
Круглый год за кого-то борются.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 862
сегодня в 12:40
А стоит ли брать еще одного сбитого летчика?
Пару лет назад был топчиком, но сдулся в бей-беги
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 862
сегодня в 12:37
Посмотрим у кого денег побольше.
sihafazatron
sihafazatron
   10 / 862
сегодня в 12:35
Там где халява, там старуха
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 12:32
Юве везде суёт свой нос.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100