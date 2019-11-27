Кейн: «Главное было выйти в плей-офф, неважно как мы это сделали»

Нападающий «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Олимпиакосом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Начало игры было разочаровывающим, это понятно. Мы вышли на поле без должной заряженности, и соперник забил два мяча. На нас оказали мощное давление. Пришлось трудно, но в итоге мы забили свои голы и теперь приятно выйти в плей-офф.

Нужно было сохранять спокойствие. Особенно после забитого гола. У нас появилось немного свободы, поэтому мы чуть расслабились и получали удовольствие от игры.

Главное сегодня было выйти в плей-офф, неважно как мы это сделали, нужно было побеждать, и нам это удалось. Теперь можем порадоваться и подготовиться к субботней игре.