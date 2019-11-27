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Кейн: «Главное было выйти в плей-офф, неважно как мы это сделали»

сегодня, 08:05
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Олимпиакосом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Начало игры было разочаровывающим, это понятно. Мы вышли на поле без должной заряженности, и соперник забил два мяча. На нас оказали мощное давление. Пришлось трудно, но в итоге мы забили свои голы и теперь приятно выйти в плей-офф.

Нужно было сохранять спокойствие. Особенно после забитого гола. У нас появилось немного свободы, поэтому мы чуть расслабились и получали удовольствие от игры.

Главное сегодня было выйти в плей-офф, неважно как мы это сделали, нужно было побеждать, и нам это удалось. Теперь можем порадоваться и подготовиться к субботней игре.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   48 / 862
сегодня в 10:06
С выходом!
cannongun
cannongun
   107 / 862
сегодня в 08:31
согласен. молорики
112910415
112910415
   74 / 862
сегодня в 08:23
не раскисли, это главное
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 862
сегодня в 08:20
Сделали легко.
cska plus
cska plus
   20 / 862
сегодня в 08:20
Молодцы! Похвально.
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