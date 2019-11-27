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Бубнов: «Причина провалов „Локомотива“ – просто нефарт, им не везет»

сегодня, 08:51
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Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» потеряли шансы на выход в плей-офф как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.

Первый гол — это курьез, он не вытекал из логики игры. «Байер» не давил и не создавал моменты. «Локомотив» же первые 15 минут играл хорошо, нагнетал и вообще был лучше соперника. Если бы реализовали свои моменты — особенно Антон Миранчук свой выход один на один, — то матч мог бы повернуться в другую сторону. А так счет стал комфортным для «Байера». Второй мяч в ворота «Локо» и вовсе стал шоком. После него игра совершенно выровнялась, и гости, хоть и не оказывали серьезного давления, довольно легко контролировали ее.

«Локомотив» второй год подряд проводит хорошие матчи в Лиге чемпионов, но не добивается результата. Команде не хватает стабильности и класса. Миранчуки потихоньку мужают, в то время как в прошлые годы они были совсем сырые. И потом, еще одна причина провалов — просто нефарт. Им не везет. Также «железнодорожники» пропускают много глупых голов, поэтому и не могут пройти дальше в этом турнире — здесь за все наказывают. Результат появится, когда появятся опыт, сыгранность и удача.

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Лиговский
Лиговский
   266 / 862
сегодня в 10:07
Типично свиная отмазка.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 09:59
Все, всЁ и всЯ виноваты только не дрова
Т34
Т34
   16 / 862
сегодня в 09:55
Дело не в фарте, а в мастерстве. И группа попалась не для Локомотива. Тут изначально было все ясно.
Морозовский
Морозовский
   12 / 862
сегодня в 09:55
Первый гол - это паника в защите, нападение не в курсе как забивать, вратарь тупой и решительный, кроме поляка никто не соответствует уровню ЛЧ, Палыч не знает, что делать, Сухина не может повлиять на судейство - вот, она, причина провалов за пределами Чемпионата России.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 862
сегодня в 09:53
Нефарт начался с жеребьевки...))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   570 / 862
сегодня в 09:49
Хорошая отмазка
drug01
drug01
   154 / 862
сегодня в 09:37
Не согласен с таким мнением.....!!!!!
mihaluch
mihaluch
   90 / 862
сегодня в 09:30
Не хватает мастерства. Все технические действия выполняются на заниженной скорости.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   139 / 862
сегодня в 09:20
Везёт сильнейшим.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 862
сегодня в 09:19
Причина одна. Разные по классу команды. Гыгыгы
xajaks
xajaks
   746 / 862
сегодня в 09:19
он игру то смотрел?
FROBI
FROBI
   726 / 862
сегодня в 09:06
Ну вот и Бубнов скатился к банальным отмазам вместо того, чтобы признать, что Байер просто сильнее - и по движению, и по точности, и по обученности.
13 RUS
13 RUS
   609 / 862
сегодня в 09:03
Из тура в тур какие то шары залетают,вот и все везение,в нападении некому играть,там снайперы огого
13 RUS
13 RUS
   609 / 862
сегодня в 09:02
Серьезно? А может уже лучше пас с ударами по воротам отрабатывать начать интенсивно?
Багор
Багор
   38 / 862
сегодня в 09:00
Какую чушь несет эксперт.
Конкурс бот
Конкурс бот
   839 / 862
сегодня в 09:00
Виссарионович больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 61. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
Василий 50
Василий 50
   489 / 862
сегодня в 08:53
Фарт был в первом матче.
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