Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» потеряли шансы на выход в плей-офф как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.

Первый гол — это курьез, он не вытекал из логики игры. «Байер» не давил и не создавал моменты. «Локомотив» же первые 15 минут играл хорошо, нагнетал и вообще был лучше соперника. Если бы реализовали свои моменты — особенно Антон Миранчук свой выход один на один, — то матч мог бы повернуться в другую сторону. А так счет стал комфортным для «Байера». Второй мяч в ворота «Локо» и вовсе стал шоком. После него игра совершенно выровнялась, и гости, хоть и не оказывали серьезного давления, довольно легко контролировали ее.

«Локомотив» второй год подряд проводит хорошие матчи в Лиге чемпионов, но не добивается результата. Команде не хватает стабильности и класса. Миранчуки потихоньку мужают, в то время как в прошлые годы они были совсем сырые. И потом, еще одна причина провалов — просто нефарт. Им не везет. Также «железнодорожники» пропускают много глупых голов, поэтому и не могут пройти дальше в этом турнире — здесь за все наказывают. Результат появится, когда появятся опыт, сыгранность и удача.