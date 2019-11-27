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Первушин - лучший тренер РПЛ в ноябре

сегодня, 11:05

Лучшим тренером РПЛ по итогам ноября стал Сергей Первушин из «Тамбова».

В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко (ЦСКА), эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали Кирилла Новикова («Динамо») и решающим стал голос экспертов РПЛ — они проголосовали за исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова».

Первушин возглавил «Тамбов» после ухода Александра Григоряна. Под его руководством в этом месяце команда обыграла «Сочи» (2:1), «Ростов» (2:1) и проиграла «Локомотиву» (2:3).

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   10 / 866
сегодня в 13:40
А что мешало хрякам выбрать, например, Кононова, или Тедеско? Или ты считаешь, что мнение хряков - это истина и все они кристально чистые, а все сторонники ЦСКА - кони все боты? Странно читать от тебя это. На сайте полно всяких МКС-ов, Коротеевых, спартачей и пр. И ты решил встать в их строй. Давай лучше по существу, т.е о футболе. Если ты считаешь выбор не правильным, давай аргументы . а не уподобляйся "ботам - хрякам" ( твоя терминология).Могу тебе выдать секрет. Я проголосовал за К. Новикова и Г. Крыховяка. Не наследил?
А где Кононов? Я серьезно! Два месяца ни слуху-ни духу, словно испарился :)

Тедеско пока обживается. Рано его в лучшие тренеры записывать. Если бы обыграли Рубин, Арсенал и Урал - тогда был бы другой разговор. А пока больше работы и меньше трёпа. Нужно набирать очки.

Не увидел причин считать Ганчаренко тренером месяца.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   46 / 866
сегодня в 13:21
В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко (ЦСКА), _____________________________________ Конские боты и тут наследили. Сколько можно?)
А что мешало хрякам выбрать, например, Кононова, или Тедеско? Или ты считаешь, что мнение хряков - это истина и все они кристально чистые, а все сторонники ЦСКА - кони все боты? Странно читать от тебя это. На сайте полно всяких МКС-ов, Коротеевых, спартачей и пр. И ты решил встать в их строй. Давай лучше по существу, т.е о футболе. Если ты считаешь выбор не правильным, давай аргументы . а не уподобляйся "ботам - хрякам" ( твоя терминология).Могу тебе выдать секрет. Я проголосовал за К. Новикова и Г. Крыховяка. Не наследил?
makkie
makkie
   10 / 866
сегодня в 12:47
В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко (ЦСКА),
_____________________________________

Конские боты и тут наследили. Сколько можно?)
kolpankolpan
kolpankolpan ответил ДАША Д
   314 / 866
сегодня в 12:32
Тамбов показал суперрезультат.
Суперрезультат в чем? В том что обыграл таких же как сам? Это результат для Тамбова , а не для Премьер--Лиги.
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 12:32
А эксперты это хрющачьи люди.
kolpankolpan
kolpankolpan
   314 / 866
сегодня в 11:57
По мне так лучший тренер -это тренер Локомотива. Семин. И не только в РПЛ. Даже если учесть что Локомотив проиграл вчера.Да ,обсуждение по РПЛ. Однако не учитывать общий баланс невозможно.И проиграл вчера Локомотив из за того что Жамалетдинов не соответствует уровню Локомотива.И главное-отсутствие центрального острого нападающего.Невозможно считать Смолова таковым.Это пародия по полезности типа Тарасова.
ДАША Д
ДАША Д
   214 / 866
сегодня в 11:35
Тамбов показал суперрезультат.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Миша Вилков
   2 / 866
сегодня в 11:32
Все по делу. Заслужил больше остальных. А вот как Семака в пятерку включили вообще непонятно, если он набирал очки только при помощи Вилкова с ЦСКА и Иванова с Рубином.
Про своих то не пишут. Никому не интересны, так ты о других. Гыгыгы
edubokom
edubokom ответил Одержимый хряк
   455 / 866
сегодня в 11:30
Гопник, это... А, трэньдеску? Дак не заслужил
Литейный 4
Литейный 4 ответил Миша Вилков
   2 / 866
сегодня в 11:30
Все по делу. Заслужил больше остальных. А вот как Семака в пятерку включили вообще непонятно, если он набирал очки только при помощи Вилкова с ЦСКА и Иванова с Рубином.
Расскажи лучше, как преданный болельщик Спартака, твой то Тедеску каким образом набирал очки. Если бы отнять те нечестно заработанные очки, то они были бы ниже Сочи. В минус ушли бы. А ты за них так преданно болеешь. Гыгыгы
VIPded
VIPded
   87 / 866
сегодня в 11:16
Ну, тоже отличился... Одобрямс.)))
particular
particular
   13 / 866
сегодня в 11:16
Правильное признание работы тренера за результаты, а не за бренд...
Пусть, пока, авансом..:)) С малыми ресурсами сложнее конкурировать...
Миша Вилков
Миша Вилков
   9 / 866
сегодня в 11:10
Все по делу. Заслужил больше остальных.
А вот как Семака в пятерку включили вообще непонятно, если он набирал очки только при помощи Вилкова с ЦСКА и Иванова с Рубином.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 866
сегодня в 11:07
А почему не Гопник?
averoniy
averoniy
   253 / 866
сегодня в 11:06
Заслужил.
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