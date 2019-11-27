Первушин - лучший тренер РПЛ в ноябре

сегодня, 11:05

Лучшим тренером РПЛ по итогам ноября стал из «Тамбова».

В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко ( ЦСКА ), эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали Кирилла Новикова («Динамо») и решающим стал голос экспертов РПЛ — они проголосовали за исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова».

Первушин возглавил «Тамбов» после ухода Александра Григоряна. Под его руководством в этом месяце команда обыграла «Сочи» (2:1), «Ростов» (2:1) и проиграла «Локомотиву» (2:3).