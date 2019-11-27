Первушин - лучший тренер РПЛ в ноябре

Лучшим тренером РПЛ по итогам ноября стал Сергей Первушин из «Тамбова».
В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко (ЦСКА), эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали Кирилла Новикова («Динамо») и решающим стал голос экспертов РПЛ — они проголосовали за исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова».
Первушин возглавил «Тамбов» после ухода Александра Григоряна. Под его руководством в этом месяце команда обыграла «Сочи» (2:1), «Ростов» (2:1) и проиграла «Локомотиву» (2:3).
Тедеско пока обживается. Рано его в лучшие тренеры записывать. Если бы обыграли Рубин, Арсенал и Урал - тогда был бы другой разговор. А пока больше работы и меньше трёпа. Нужно набирать очки.
Не увидел причин считать Ганчаренко тренером месяца.
Тедеско пока обживается. Рано его в лучшие тренеры записывать. Если бы обыграли Рубин, Арсенал и Урал - тогда был бы другой разговор. А пока больше работы и меньше трёпа. Нужно набирать очки.
Не увидел причин считать Ганчаренко тренером месяца.
_____________________________________
Конские боты и тут наследили. Сколько можно?)
_____________________________________
Конские боты и тут наследили. Сколько можно?)
Пусть, пока, авансом..:)) С малыми ресурсами сложнее конкурировать...
Пусть, пока, авансом..:)) С малыми ресурсами сложнее конкурировать...
А вот как Семака в пятерку включили вообще непонятно, если он набирал очки только при помощи Вилкова с ЦСКА и Иванова с Рубином.
А вот как Семака в пятерку включили вообще непонятно, если он набирал очки только при помощи Вилкова с ЦСКА и Иванова с Рубином.