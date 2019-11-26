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Два игрока «Тамбова» претендуют на звание лучшего игрока ноября в РПЛ

сегодня, 11:43

Пресс-служба РПЛ в твиттере объявила список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам ноября.

За награду поспорят: Владимир Обухов («Тамбов», 3 игры, 2 гола, 2 результативные передачи), Гжегож Крыховяк («Локомотив», 3 игры, 3 гола), Никола Влашич (ЦСКА, 3 игры, 2 гола, 1 голевая передача), Алексей Ионов («Ростов», 3 игры, 2 гола, 1 голевая передача) и Георгий Мелкадзе («Тамбов», 2 игры, 2 гола).

Напомним, что в октябре лучшим игроком чемпионата России был признан форвард «Зенита» Артем Дзюба. Также ранее стали известны кандидаты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре.

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 855
сегодня в 11:52
Гавриленко
Сегодня 11:45
Воспитанники Спартака Обухов и Мелкадзе феерят, хотя и не в самом сильном клубе. А где воспитанники цска Гордюшенко, Базелюк, Ревякин, воспитанники зенита Гойло, Каккоев, Капленко, воспитанники вагонетки Корян... список можно продолжать до бесконечности?

Воспитанники свиней только в Тамбове феерить и способны или еще в каком-нибудь пердиве.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   138 / 855
сегодня в 11:47
Феерить они скоро будут в пердиве, где и свиньи будут феерить.
Багор
Багор
   39 / 855
сегодня в 11:45
А разве игроки Пердивщика, проигравшего Динамо, могут на что-то претендовать?
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 855
сегодня в 11:45
Воспитанники Спартака Обухов и Мелкадзе феерят, хотя и не в самом сильном клубе. А где воспитанники цска Гордюшенко, Базелюк, Ревякин, воспитанники зенита Гойло, Каккоев, Капленко, воспитанники вагонетки Корян... список можно продолжать до бесконечности?
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