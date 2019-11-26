Два игрока «Тамбова» претендуют на звание лучшего игрока ноября в РПЛ

Пресс-служба РПЛ в твиттере объявила список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам ноября.
За награду поспорят: Владимир Обухов («Тамбов», 3 игры, 2 гола, 2 результативные передачи), Гжегож Крыховяк («Локомотив», 3 игры, 3 гола), Никола Влашич (ЦСКА, 3 игры, 2 гола, 1 голевая передача), Алексей Ионов («Ростов», 3 игры, 2 гола, 1 голевая передача) и Георгий Мелкадзе («Тамбов», 2 игры, 2 гола).
Напомним, что в октябре лучшим игроком чемпионата России был признан форвард «Зенита» Артем Дзюба. Также ранее стали известны кандидаты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре.
Сегодня 11:45
Воспитанники Спартака Обухов и Мелкадзе феерят, хотя и не в самом сильном клубе. А где воспитанники цска Гордюшенко, Базелюк, Ревякин, воспитанники зенита Гойло, Каккоев, Капленко, воспитанники вагонетки Корян... список можно продолжать до бесконечности?
Воспитанники свиней только в Тамбове феерить и способны или еще в каком-нибудь пердиве.
Сегодня 11:45
Воспитанники Спартака Обухов и Мелкадзе феерят, хотя и не в самом сильном клубе. А где воспитанники цска Гордюшенко, Базелюк, Ревякин, воспитанники зенита Гойло, Каккоев, Капленко, воспитанники вагонетки Корян... список можно продолжать до бесконечности?
Воспитанники свиней только в Тамбове феерить и способны или еще в каком-нибудь пердиве.