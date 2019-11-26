Ганчаренко и Семак – в претендентах на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

Пресс-служба РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам ноября.
За награду поспорят: Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 матчах, 1-е место), Виктор Ганчаренко (ЦСКА, 7 очков в 3 матчах, 3-е место), Сергей Матвеев («Краснодар», 5 очков в 3 матчах, 4-е место), Кирилл Новиков («Динамо», 7 очков в 3 матчах, 7-е место), Сергей Первушин («Тамбов», 6 очков в 3 матчах, 15-е место).
Напомним, что лучшим тренером октября был признан Сергей Семак.
Ганчара за левое ухо тянет главбух РФС.
Лучший должен быть то, кто без "ушей, глаз и рук".
Ганчара за левое ухо тянет главбух РФС.
Лучший должен быть то, кто без "ушей, глаз и рук".