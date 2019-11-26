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Ганчаренко и Семак – в претендентах на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

сегодня, 11:09

Пресс-служба РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам ноября.

За награду поспорят: Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 матчах, 1-е место), Виктор Ганчаренко (ЦСКА, 7 очков в 3 матчах, 3-е место), Сергей Матвеев («Краснодар», 5 очков в 3 матчах, 4-е место), Кирилл Новиков («Динамо», 7 очков в 3 матчах, 7-е место), Сергей Первушин («Тамбов», 6 очков в 3 матчах, 15-е место).

Тренеры РПЛ

Напомним, что лучшим тренером октября был признан Сергей Семак.

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Все комментарии
drug01
drug01
   189 / 855
сегодня в 12:04
Конечно Витя!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Дед за ЦСКА
   29 / 855
сегодня в 12:01
Чё дед? Снял меня с игнора? Отписал и снова в кусты? Или как?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Cremen
   29 / 855
сегодня в 11:59
Прядкин ложил свой прибор на "Фердуна". Рубашка главбуха ему ближе).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Сергеевич вернулся1
   86 / 855
сегодня в 11:57
Семака за правое ухо тянет глава РФС Ганчара за левое ухо тянет главбух РФС. Лучший должен быть то, кто без "ушей, глаз и рук".
Ни как за румына голосуешь ?))))
Cremen
Cremen ответил Сергеевич вернулся1
   58 / 855
сегодня в 11:56
Семака за правое ухо тянет глава РФС Ганчара за левое ухо тянет главбух РФС. Лучший должен быть то, кто без "ушей, глаз и рук".
А тедеску тянут Прядкин с фердуном, тянут -потянут, да вытянуть не могут.
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 855
сегодня в 11:55
Это кто такие???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 855
сегодня в 11:45
Семака за правое ухо тянет глава РФС
Ганчара за левое ухо тянет главбух РФС.
Лучший должен быть то, кто без "ушей, глаз и рук".
cska plus
cska plus
   19 / 855
сегодня в 11:30
Мне ближе Михайлович.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   86 / 855
сегодня в 11:30
СБС будет на первом месте, что понятно и справедливо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   86 / 855
сегодня в 11:27
А румын на каком месте ? )))
Морозовский
Морозовский
   8 / 855
сегодня в 11:24
Семак - это Вилков, Карась, Иванов, Дзюба в офсайде + ВАР на службе "Зенита" = ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ! Логично!
Юррыч
Юррыч
   657 / 855
сегодня в 11:22
Почему только Тедеско туда не включили, для смеха хотя бы?
VIPded
VIPded
   61 / 855
сегодня в 11:21
Витя в тройку вытянулся, приз ему!)))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 855
сегодня в 11:19
Семак логично. Зенит единоличный лидер с хорошим отрывом. Гыгыгы
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