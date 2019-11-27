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Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

сегодня, 15:07

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об опыте выступлений с Браниславом Ивановичем.

Иванович — опытный футболист с большим багажом. Мне с ним легко, а вот как ему со мной – это у него надо спросить. «Зенит» пропустил меньше всех мячей, но есть к чему стремиться: вообще не пропускать. Мы с Ивановичем не медленные. От нас так просто не убежишь. Плюс есть какая-то взаимосвязь между Браниславом и мной. Он мне подсказывает. У нас всё отработано и по щелчку. С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.

Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.

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Adolf33
Adolf33
сегодня в 20:05
От вас не убежишь?! Как говорит литейный "Гы-гы-гы!" Рассмешили Лейпциг.
Кстати, вы Бронислава зовете по отчеству. А как Бронислава ИвАновича фамилия?
Klaus-S
Klaus-S
   220 / 868
сегодня в 16:48
Футболисты Лейпцига дружно засмеялись.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   306 / 868
сегодня в 16:39
Смотря кто будет убегать.
drug01
drug01
   175 / 868
сегодня в 15:46
Посмотрим на результат в деле!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 868
сегодня в 15:44
Ярик супер приобретение Зенита. Его первый пас шедевральный. Гыгыгы
feris1
feris1
   97 / 868
сегодня в 15:38
Ярик посмотрим сегодня как вы с Ивановичем будете держать оборону.
Удачи Зениту!
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 15:11
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