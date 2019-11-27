Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об опыте выступлений с Браниславом Ивановичем.
Иванович — опытный футболист с большим багажом. Мне с ним легко, а вот как ему со мной – это у него надо спросить. «Зенит» пропустил меньше всех мячей, но есть к чему стремиться: вообще не пропускать. Мы с Ивановичем не медленные. От нас так просто не убежишь. Плюс есть какая-то взаимосвязь между Браниславом и мной. Он мне подсказывает. У нас всё отработано и по щелчку. С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.
Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Кстати, вы Бронислава зовете по отчеству. А как Бронислава ИвАновича фамилия?
Кстати, вы Бронислава зовете по отчеству. А как Бронислава ИвАновича фамилия?
Удачи Зениту!
Удачи Зениту!