Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

Защитник «Зенита» рассказал об опыте выступлений с .

Иванович — опытный футболист с большим багажом. Мне с ним легко, а вот как ему со мной – это у него надо спросить. «Зенит» пропустил меньше всех мячей, но есть к чему стремиться: вообще не пропускать. Мы с Ивановичем не медленные. От нас так просто не убежишь. Плюс есть какая-то взаимосвязь между Браниславом и мной. Он мне подсказывает. У нас всё отработано и по щелчку. С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.