Чеферин: «Чемпионат мира в России прошел идеально»

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что уверен в способности России организовывать крупные турниры на высочайшем уровне:

Чемпионат мира прошел идеально. Помощник президента России Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия.

Для меня это радость и большая честь не только потому, что Санкт-Петербург - один из 12 городов, которые примут у себя Евро-2020, а также потому что сегодня здесь состоится матч клуба «Зенит», на котором мы будем присутствовать.