Леонардо: «Мбаппе останется в ПСЖ, 100%»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал ситуацию по переговорам по новому контракту с форвардом клуба :

Контракт с Мбаппе? Медленно, но мы продвигаемся в этом вопросе. Он на 100% останется в ПСЖ .

Мбаппе на 100% футболист «Пари Сен-Жермен». Он с нами, остальное не имеет значения.