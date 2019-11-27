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Леонардо: «Мбаппе останется в ПСЖ, 100%»

сегодня, 19:09

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал ситуацию по переговорам по новому контракту с форвардом клуба Килианом Мбаппе:

Контракт с Мбаппе? Медленно, но мы продвигаемся в этом вопросе. Он на 100% останется в ПСЖ.

Мбаппе на 100% футболист «Пари Сен-Жермен». Он с нами, остальное не имеет значения.

Напомним, что вчерашний матч с «Реалом» стал для Мбаппе сотым за ПСЖ

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Nazi
Nazi
   338 / 868
сегодня в 20:22
Двойные стандарты у 90% тутошних комментаторов. То им подавай преданных клубу футболистов, то давай Мбаппе, кидай родной клуб (кстати не из Жмеринки при всем уважении), который поверил в тебя и заплатил 180 лимонов, когда остальные только руками разводили и переходи в Реал, будто ЧМ еще надо расти где то что бы стать наверно междупланетным ЧМ да? :)

Ничего не говоря о ЗП, отработать которую простому человеку нужно жизней 150+, и разговор о годичной ЗП всего то :)

Самое дно эти ваши двойные стандарты, и не только тут, а и в жизни..

Этими двойными же стандартами (извиняюсь за тавтологию) нас простых смертных и нагибают все постсоветские мудоправительства и псевдодемократы президентишки-олигархи..
Red_team
Red_team
сегодня в 20:02
В рабство влип, но по своей воле - 24 =)
juvenale
juvenale
   7 / 868
сегодня в 19:52
нечего ловить ему в псж
obana777
obana777 ответил cska plus
   69 / 868
сегодня в 19:30
Мбаппе умный мальчик он понимает, что для дальнейшего роста надо покинуть мешок и перейти в Реал.
И какой там рост в Реале? Поменять один мешок на другой?
Багор
Багор
   36 / 868
сегодня в 19:18
Еще один длительный сериал намечается.
kotmyshka
kotmyshka
   334 / 868
сегодня в 19:18
увидим
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 19:17
Мбаппе умный мальчик он понимает, что для дальнейшего роста надо покинуть мешок и перейти в Реал.
zabivay
zabivay
   742 / 868
сегодня в 19:17
Хороша тема - забавная) Продолжайте!
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