Леонардо: «Мбаппе останется в ПСЖ, 100%»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал ситуацию по переговорам по новому контракту с форвардом клуба Килианом Мбаппе:
Контракт с Мбаппе? Медленно, но мы продвигаемся в этом вопросе. Он на 100% останется в ПСЖ.
Мбаппе на 100% футболист «Пари Сен-Жермен». Он с нами, остальное не имеет значения.
Напомним, что вчерашний матч с «Реалом» стал для Мбаппе сотым за ПСЖ.
Ничего не говоря о ЗП, отработать которую простому человеку нужно жизней 150+, и разговор о годичной ЗП всего то :)
Самое дно эти ваши двойные стандарты, и не только тут, а и в жизни..
Этими двойными же стандартами (извиняюсь за тавтологию) нас простых смертных и нагибают все постсоветские мудоправительства и псевдодемократы президентишки-олигархи..
Ничего не говоря о ЗП, отработать которую простому человеку нужно жизней 150+, и разговор о годичной ЗП всего то :)
Самое дно эти ваши двойные стандарты, и не только тут, а и в жизни..
Этими двойными же стандартами (извиняюсь за тавтологию) нас простых смертных и нагибают все постсоветские мудоправительства и псевдодемократы президентишки-олигархи..