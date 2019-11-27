«Манчестер Сити» с Гвардиолой больше не торт?

«Соккер.ру» – о проблемах Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Результаты матчей 12-го тура в английской Премьер-Лиге как-то быстро забылись в футбольной среде. Еще бы! Вся Европа в течение 10 дней переваривала шикарное блюдо в виде матчей сборных команд в последних турах группового этапа квалификации Евро-2020. Какой уж там чемпионат Англии. А зря!
Тревожные звоночки в карьере Пепа Гвардиолы
Поражение «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» со счетом 1:3 можно считать знаковым событием для английской Премьер-Лиги. Эпоха главенства команды «горожан» из Манчестера в английском высшем дивизионе, похоже, подошла к концу. Авторитет Пепа Гвардиолы пошатнулся и теперь не выглядит таким уж безупречным. Вероятно, тренерский талант испанского специалиста на футбольных полях Англии подошел к своему пику и остановился в развитии.
Мнение, конечно, субъективное, но по игре подопечных Пепа заметно, что в работе тренера и в действиях команды наметился творческий кризис. Естественно, современный футбол стал более динамичным и каждый раз надо искать новые пути решения поставленных задач. Нынешние реалии АПЛ таковы, что после кратковременного триумфа и взлета любая из команд начинает переживать кризис. С чем это связано?
Вероятно, что на любое ноу-хау, возникающее под влиянием нового тренера, соперники быстро находят противоядие. Примеров предостаточно. Стремительный взлет «Челси» в эпоху Моуриньо длился в течение двух-трех сезонов. После в игре команды наметился спад, и португальский специалист больше ничего нового не мог предложить своему коллективу. Команду «аристократов» на футбольном Олимпе сменил «Манчестер Сити», который с приходом Пепа Гвардиолы провел два блистательных сезона. Опять подошел к концу цикл, и в игре «горожан» стали заметно чаще появляться сбои. Неужели фантазия и творческий подход Гвардиолы уперлись в британский консерватизм и больше не могут предложить клубному футболу ничего нового?
Анализ тренерской работы Пепа Гвардиолы
В бытность главным тренером «Барселоны» испанец сумел вернуть к жизни тотальный футбол, подзабытый на футбольных полях Европы. При Гвардиоле каталонский клуб выглядел на голову выше всех остальных коллективов Старого Света. Футбол каталонской команды сильно отличался от привычных систем и давал превосходные результаты. Четыре года испанец успешно и эффективно трудился на тренерском мостике своего родного клуба, добившись вместе с командой потрясающих результатов. В 2008-2012 годах его «Барселона» гремела на весь мир и была по-настоящему непобедимым клубом.
Однако тут наступает интересный момент в тренерской карьере Гвардиолы. Все помнят, с какой помпой футбольное сообщество расценило и обсуждало уход Пепа из «Барсы». Многие задавались вопросом, какова истинная причина ухода успешного тренера с поста самой успешной команды.
Аргумент, приводимый самим Гвардиолой, мол, я устал и хочу просто отдохнуть, выглядел блеклым и неубедительным. Для любого тренера хорошая команда и мировое признание являются факторами, которые необходимы как воздух. А тут взял и так просто ушел из клуба, причем в никуда! Вероятно, истинная причина была куда глубже. Но об этом пусть рассказывает всему миру сам Гвардиола, благо у него еще впереди достаточно времени для написания мемуаров.
Однако уже на следующий год Пеп нарисовался на посту главного тренера мюнхенской «Баварии», которая на некоторое время утратила контроль над турнирной ситуацией и вынуждена была бороться за чемпионство. В «Баварии» приход испанца расценивали как новый этап в жизни команды. Футбол, который принес с собой Пеп Гвардиола, позволил мюнхенским футболистам в кратчайшие сроки восстановить свою игровую форму и добиться позитивных результатов. Первым успехом испанского специалиста на немецкой футбольной ниве стала победа в Суперкубке УЕФА. А буквально через полгода, в марте 2014-го, за семь туров до окончания чемпионата в немецкой Бундеслиге «Бавария» Гвардиолы стала обладателем «Серебряной салатницы».
В этом же году подопечные Пепа выиграли Кубок Германии, обыграв в финале «Боруссию» из Дортмунда. Однако в Лиге чемпионов победную поступь «Баварии» в полуфинале прервал мадридский «Реал». В целом карьеру испанца в «Баварии» можно назвать успешной. Под его руководством мюнхенский клуб выигрывал три года подряд титул чемпиона Германии. Только на международной арене подопечным Гвардиолы не везло, причем в самый последний момент. В течение трех сезонов «Баварию» из Лиги чемпионов в полуфинале выбивали испанские клубы, сначала мадридский «Реал», затем «Барселона» и «Атлетико».
Летом 2016 года карьера на посту главного тренера «Баварии» для Пепа Гвардиолы подошла к концу. Почему? Так ли плохо играла мюнхенская команда с испанцем в роли наставника? По словам самого Пепа, в «Баварии» он достиг всего и больше не видел возможности двигаться дальше. Естественно, немцы должны сказать спасибо Гвардиоле, который сумел восстановить реноме самого титулованного немецкого клуба.
Главный тренер «Манчестер Сити». Начало и конец
Следующей ступенью в тренерской карьере звездного испанского специалиста стал английский клуб «Манчестер Сити». Команда, которая еще совсем недавно пребывала на задворках английской Премьер-Лиги, с помощью огромных вложений новых хозяев превратилась в один из самых богатых клубов Европы. Как же тут обойтись без успешного тренера? С лета 2016 года в карьере Пепа Гвардиолы начался британский этап.
Спустя три года можно смело говорить, что сделать известному специалисту удалось многое. Под руководством Гвардиолы команда «горожан» быстро превратилась в европейского гранда. Первый сезон в качестве главного тренера команды «Манчестер Сити» для Гвардиолы стал раскачкой. По итогам сезона третье место в АПЛ. В Лиге чемпионов команда вылетела еще на стадии 1/8 финала.
Триумф пришел на следующий год. Классный подбор игроков и отменная игровая форма позволили подопечным Пепа в сезоне-2017/18 выиграть чемпионский титул. В Лиге чемпионов команду вновь ждало разочарование. Обидчиком «горожан» стал клуб «Ливерпуль», который и сегодня треплет им нервы на каждом шагу.
На следующий год успех повторился. На внутренней арене команде Гвардиолы не было равных. В острой борьбе за чемпионство в АПЛ «горожане» обошли «Ливерпуль», став второй год подряд чемпионом Англии. На международной арене Гвардиоле снова не повезло, на это раз в 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» остановил «Тоттенхэм».
Нынешний сезон пока нельзя записать в актив команды. Заметно, что «горожане» сейчас переживают не лучшие времена. Связано ли это с кризисом в работе тренерской мысли Пепа Гвардиолы? Может быть!
Однако налицо тот факт, что против всех команд, которые возглавляет испанец, соперники быстро научились находить способы противодействия. Вот и когда «Ливерпуль» спокойно разобрался с «горожанами» на «Энфилде», это стало очевидно. Авторитет Гвардиолы в футбольном сообществе перестает быть непререкаемым, а тренерский талант подвергается критике.
Вот Пеп ушел из Барсы она перестала быть главным фаворитом Европы, да была победа у Энрике, но это исключение, как видим.
Ушел из Баварии они дальше 1/4 пройти не в состоянии, да и в чемпионате мотает каждый сезон, просто сегодня нету там более крепкого соперника, а то бы уже давно они салатницу потеряли бы.
В МС не один тренер не мог выиграть два года подряд титул с горожанами при этом установив рекорд по очкам, Да и матч с Ливером не прошел без судейских ошибок. Сколько раз МС вообще за все время шейхов прошел 1/4 финала? только раз с Пеллегрини при этом заняв 4 место в АПЛ.
И потом два матча с Ливером и Тоттнхэмом в 1/4 не обошлись без ошибок, возмите ответный матч против красных, когда МС вел 1-0 второй гол отняли на ровном месте. в игре с Ттх отняли 5 гол по решению самого судьи. Да были вылеты от Монако, но Пеп то в чем виноват, тут уже к игрокам можно претензии предъявлять. Тоже самое в первой игре с Ттх в прошлом году, когда Агуэро не забил пенальти, реализовал бы и сценарий разворачивался бы по другому.
В АПл в новом сезоне Проигрыш от Норвича, когда игроки там в пять раз нанесли больше ударов по воротам, но не реализовали и 90% от созданных моментов. Игра против Ттх, когда снова отняли решающий гол при помощи ВАР. Да первый сезон был провален, без трофеев, однако он смог перестроить команду и добиться результата.
Пеп не будет в угоду кого-то менять свою философию футбола, тактику и тд. Вот по этому его ставят в пятерку лучших тренеров за все время, поскольку тики-така это новое направление, с элементами тотального футбола, другие тренеры ничего не дали футболу.
Вот говорят Клопп теперь побеждает, сколько до этого немец проиграл своих финалов, его уже даже свои фанаты в англии просили уйди, запустив петицию со словами "Спасибо Клопп за хеви метал, но извини ты ничего не дал нам" , Только через четыре года Ливер только стал доминировать. Пеп через сезон дал результат, и это не потому что у МС есть деньги о чем плачут все во круг, а то что его философия работает.
Если это конец пути Пеп спокойно уйдет, он сдела все что смог, не думаю что следующий тренер сможет из шейхов выжать больше.
Вот Пеп ушел из Барсы она перестала быть главным фаворитом Европы, да была победа у Энрике, но это исключение, как видим.
Ушел из Баварии они дальше 1/4 пройти не в состоянии, да и в чемпионате мотает каждый сезон, просто сегодня нету там более крепкого соперника, а то бы уже давно они салатницу потеряли бы.
В МС не один тренер не мог выиграть два года подряд титул с горожанами при этом установив рекорд по очкам, Да и матч с Ливером не прошел без судейских ошибок. Сколько раз МС вообще за все время шейхов прошел 1/4 финала? только раз с Пеллегрини при этом заняв 4 место в АПЛ.
И потом два матча с Ливером и Тоттнхэмом в 1/4 не обошлись без ошибок, возмите ответный матч против красных, когда МС вел 1-0 второй гол отняли на ровном месте. в игре с Ттх отняли 5 гол по решению самого судьи. Да были вылеты от Монако, но Пеп то в чем виноват, тут уже к игрокам можно претензии предъявлять. Тоже самое в первой игре с Ттх в прошлом году, когда Агуэро не забил пенальти, реализовал бы и сценарий разворачивался бы по другому.
В АПл в новом сезоне Проигрыш от Норвича, когда игроки там в пять раз нанесли больше ударов по воротам, но не реализовали и 90% от созданных моментов. Игра против Ттх, когда снова отняли решающий гол при помощи ВАР. Да первый сезон был провален, без трофеев, однако он смог перестроить команду и добиться результата.
Пеп не будет в угоду кого-то менять свою философию футбола, тактику и тд. Вот по этому его ставят в пятерку лучших тренеров за все время, поскольку тики-така это новое направление, с элементами тотального футбола, другие тренеры ничего не дали футболу.
Вот говорят Клопп теперь побеждает, сколько до этого немец проиграл своих финалов, его уже даже свои фанаты в англии просили уйди, запустив петицию со словами "Спасибо Клопп за хеви метал, но извини ты ничего не дал нам" , Только через четыре года Ливер только стал доминировать. Пеп через сезон дал результат, и это не потому что у МС есть деньги о чем плачут все во круг, а то что его философия работает.
Если это конец пути Пеп спокойно уйдет, он сдела все что смог, не думаю что следующий тренер сможет из шейхов выжать больше.