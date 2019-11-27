«Манчестер Сити» с Гвардиолой больше не торт?

вчера, 19:36

«Соккер.ру» – о проблемах Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Результаты матчей 12-го тура в английской Премьер-Лиге как-то быстро забылись в футбольной среде. Еще бы! Вся Европа в течение 10 дней переваривала шикарное блюдо в виде матчей сборных команд в последних турах группового этапа квалификации Евро-2020. Какой уж там чемпионат Англии. А зря!

Тревожные звоночки в карьере Пепа Гвардиолы

Поражение «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» со счетом 1:3 можно считать знаковым событием для английской Премьер-Лиги. Эпоха главенства команды «горожан» из Манчестера в английском высшем дивизионе, похоже, подошла к концу. Авторитет Пепа Гвардиолы пошатнулся и теперь не выглядит таким уж безупречным. Вероятно, тренерский талант испанского специалиста на футбольных полях Англии подошел к своему пику и остановился в развитии.

Мнение, конечно, субъективное, но по игре подопечных Пепа заметно, что в работе тренера и в действиях команды наметился творческий кризис. Естественно, современный футбол стал более динамичным и каждый раз надо искать новые пути решения поставленных задач. Нынешние реалии АПЛ таковы, что после кратковременного триумфа и взлета любая из команд начинает переживать кризис. С чем это связано?

Вероятно, что на любое ноу-хау, возникающее под влиянием нового тренера, соперники быстро находят противоядие. Примеров предостаточно. Стремительный взлет «Челси» в эпоху Моуриньо длился в течение двух-трех сезонов. После в игре команды наметился спад, и португальский специалист больше ничего нового не мог предложить своему коллективу. Команду «аристократов» на футбольном Олимпе сменил «Манчестер Сити», который с приходом Пепа Гвардиолы провел два блистательных сезона. Опять подошел к концу цикл, и в игре «горожан» стали заметно чаще появляться сбои. Неужели фантазия и творческий подход Гвардиолы уперлись в британский консерватизм и больше не могут предложить клубному футболу ничего нового?

Анализ тренерской работы Пепа Гвардиолы

В бытность главным тренером «Барселоны» испанец сумел вернуть к жизни тотальный футбол, подзабытый на футбольных полях Европы. При Гвардиоле каталонский клуб выглядел на голову выше всех остальных коллективов Старого Света. Футбол каталонской команды сильно отличался от привычных систем и давал превосходные результаты. Четыре года испанец успешно и эффективно трудился на тренерском мостике своего родного клуба, добившись вместе с командой потрясающих результатов. В 2008-2012 годах его «Барселона» гремела на весь мир и была по-настоящему непобедимым клубом.

Однако тут наступает интересный момент в тренерской карьере Гвардиолы. Все помнят, с какой помпой футбольное сообщество расценило и обсуждало уход Пепа из «Барсы». Многие задавались вопросом, какова истинная причина ухода успешного тренера с поста самой успешной команды.

Аргумент, приводимый самим Гвардиолой, мол, я устал и хочу просто отдохнуть, выглядел блеклым и неубедительным. Для любого тренера хорошая команда и мировое признание являются факторами, которые необходимы как воздух. А тут взял и так просто ушел из клуба, причем в никуда! Вероятно, истинная причина была куда глубже. Но об этом пусть рассказывает всему миру сам Гвардиола, благо у него еще впереди достаточно времени для написания мемуаров.

Однако уже на следующий год Пеп нарисовался на посту главного тренера мюнхенской «Баварии», которая на некоторое время утратила контроль над турнирной ситуацией и вынуждена была бороться за чемпионство. В «Баварии» приход испанца расценивали как новый этап в жизни команды. Футбол, который принес с собой Пеп Гвардиола, позволил мюнхенским футболистам в кратчайшие сроки восстановить свою игровую форму и добиться позитивных результатов. Первым успехом испанского специалиста на немецкой футбольной ниве стала победа в Суперкубке УЕФА . А буквально через полгода, в марте 2014-го, за семь туров до окончания чемпионата в немецкой Бундеслиге «Бавария» Гвардиолы стала обладателем «Серебряной салатницы».

В этом же году подопечные Пепа выиграли Кубок Германии, обыграв в финале «Боруссию» из Дортмунда. Однако в Лиге чемпионов победную поступь «Баварии» в полуфинале прервал мадридский «Реал». В целом карьеру испанца в «Баварии» можно назвать успешной. Под его руководством мюнхенский клуб выигрывал три года подряд титул чемпиона Германии. Только на международной арене подопечным Гвардиолы не везло, причем в самый последний момент. В течение трех сезонов «Баварию» из Лиги чемпионов в полуфинале выбивали испанские клубы, сначала мадридский «Реал», затем «Барселона» и «Атлетико».

Летом 2016 года карьера на посту главного тренера «Баварии» для Пепа Гвардиолы подошла к концу. Почему? Так ли плохо играла мюнхенская команда с испанцем в роли наставника? По словам самого Пепа, в «Баварии» он достиг всего и больше не видел возможности двигаться дальше. Естественно, немцы должны сказать спасибо Гвардиоле, который сумел восстановить реноме самого титулованного немецкого клуба.

Главный тренер «Манчестер Сити». Начало и конец

Следующей ступенью в тренерской карьере звездного испанского специалиста стал английский клуб «Манчестер Сити». Команда, которая еще совсем недавно пребывала на задворках английской Премьер-Лиги, с помощью огромных вложений новых хозяев превратилась в один из самых богатых клубов Европы. Как же тут обойтись без успешного тренера? С лета 2016 года в карьере Пепа Гвардиолы начался британский этап.

Спустя три года можно смело говорить, что сделать известному специалисту удалось многое. Под руководством Гвардиолы команда «горожан» быстро превратилась в европейского гранда. Первый сезон в качестве главного тренера команды «Манчестер Сити» для Гвардиолы стал раскачкой. По итогам сезона третье место в АПЛ . В Лиге чемпионов команда вылетела еще на стадии 1/8 финала.

Триумф пришел на следующий год. Классный подбор игроков и отменная игровая форма позволили подопечным Пепа в сезоне-2017/18 выиграть чемпионский титул. В Лиге чемпионов команду вновь ждало разочарование. Обидчиком «горожан» стал клуб «Ливерпуль», который и сегодня треплет им нервы на каждом шагу.

На следующий год успех повторился. На внутренней арене команде Гвардиолы не было равных. В острой борьбе за чемпионство в АПЛ «горожане» обошли «Ливерпуль», став второй год подряд чемпионом Англии. На международной арене Гвардиоле снова не повезло, на это раз в 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» остановил «Тоттенхэм».

Нынешний сезон пока нельзя записать в актив команды. Заметно, что «горожане» сейчас переживают не лучшие времена. Связано ли это с кризисом в работе тренерской мысли Пепа Гвардиолы? Может быть!

Однако налицо тот факт, что против всех команд, которые возглавляет испанец, соперники быстро научились находить способы противодействия. Вот и когда «Ливерпуль» спокойно разобрался с «горожанами» на «Энфилде», это стало очевидно. Авторитет Гвардиолы в футбольном сообществе перестает быть непререкаемым, а тренерский талант подвергается критике.