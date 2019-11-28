Игнатьев: «„Краснодар“ точно на верном пути»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем».
«Быки» вошли во вкус. Летом кубанский клуб потерял много футболистов, которые фактически определяли игру команды. Теперь постепенно осваиваются пришедшие футболисты, и «горожане» возвращают себе свое лицо. В связи с этим пришли и результаты. Да, многое не получалось, многое было потеряно, но «Краснодар» точно на верном пути.
Впереди у них очень непростая концовка группового этапа ЛЕ, их ждет встреча с одной из лучших команд Швейцарии. Но мне хочется верить, что российский коллектив выйдет из этой битвы победителем.
Ранее стало известно, сколько болельщиков «Базеля» будет на игре с «Краснодаром».