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Игнатьев: «„Краснодар“ точно на верном пути»

сегодня, 09:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб БазельБазель18:50 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем». 

«Быки» вошли во вкус. Летом кубанский клуб потерял много футболистов, которые фактически определяли игру команды. Теперь постепенно осваиваются пришедшие футболисты, и «горожане» возвращают себе свое лицо. В связи с этим пришли и результаты. Да, многое не получалось, многое было потеряно, но «Краснодар» точно на верном пути. 

Впереди у них очень непростая концовка группового этапа ЛЕ, их ждет встреча с одной из лучших команд Швейцарии. Но мне хочется верить, что российский коллектив выйдет из этой битвы победителем.

Ранее стало известно, сколько болельщиков «Базеля» будет на игре с «Краснодаром».

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Все комментарии
beefs
beefs
   202 / 917
сегодня в 11:17
Удачи и везения Краснодару...
drug01
drug01
   196 / 917
сегодня в 11:12
Сегодня должны показать свой путь......? Ждем .....удачи!
A.Gordeev
A.Gordeev
   118 / 917
сегодня в 11:05
Сегодня посмотрим.
cska plus
cska plus
   16 / 917
сегодня в 09:49
Удачи быкам!
Bordend
Bordend
   352 / 917
сегодня в 09:43
Удачи Краснодару!
Питер Ман
Питер Ман
   44 / 917
сегодня в 09:23
Если Базель выставит основной состав, то у краснодара ни единого шанса. Просто разный класс команд, объективно
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