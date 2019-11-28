Игнатьев: «„Краснодар“ точно на верном пути»

Так нельзя. Но Дзюбу оскорбили не случайно «Соккер.ру» предлагает не зацикливаться и взглянуть на ситуацию с Дзюбой шире

Дзюба — священный лев. Теперь официально «Соккер.ру» видит, что ситуация вокруг Дзюбы получила продолжение. Без полемики

Самые преданные. Рейтинг, в котором Акинфеев выше Месси «Соккер.ру» - о футболистах, которые способны на длительные отношения

Чалов в «Челси» и реакция на законы рынка «Соккер.ру» не понимает, почему в российском футболе странно реагируют на