Лукас Сантос: «ЦСКА необходимо добиться просто победы»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч с «Лудогорцем», который пройдет в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Нужно реализовывать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще - этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо добиться просто победы.