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Лукас Сантос: «ЦСКА необходимо добиться просто победы»

сегодня, 10:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец20:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал предстоящий матч с «Лудогорцем», который пройдет в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. 

Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Нужно реализовывать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще - этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо добиться просто победы. 

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа ответил Гавриленко
   62 / 917
сегодня в 11:49
Удачи Лудогорцу!
Свиней издалека видать )))
oFANATo
oFANATo
   73 / 917
сегодня в 11:44
Все травмированные в строю, не то что было в первой игре. Так что ждём только победу.
kotmyshka
kotmyshka
   332 / 917
сегодня в 11:30
удачи
Виссарионович
Виссарионович
   68 / 917
сегодня в 11:24
ЦСК лучше вообще не выходить на игру. Все таки 0-3 лучше чем 0-5.
Big krendel
Big krendel
   32 / 917
сегодня в 11:21
Если уж Лудогорцв бояться, то я не знаю. :)))
112910415
112910415
   91 / 917
сегодня в 11:19
победа над болгарским грандом возможна !
VIPded
VIPded
   98 / 917
сегодня в 11:15
Удачи ЦСКА!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   42 / 917
сегодня в 11:13
Куда ещё лица проще делать?). Ещё проще простого играйте и все.
Фaнaт футбола
Фaнaт футбола
сегодня в 11:12
Победы ЦСКА
particular
particular
   13 / 917
сегодня в 11:07
Победы нужны были ещё вчера, а сегодня она, просто, необходима!!!
Несмотря на всю мощь и непобедимость болгар, - за викторию ЦСКА!!!..:))
Юррыч
Юррыч
   343 / 917
сегодня в 11:01
Победы ЦСКА!
BenderBender
BenderBender
   104 / 917
сегодня в 10:56
Ну и играли бы с...
Блин, с кем играть, чтобы не опозориться?
Даже свиньям проиграли.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   63 / 917
сегодня в 10:52
почему этот парень на скамье вечно сидит???? Он хуже Облякова????????????НО ВЕДЬ ХУЖЕ ОБЛЯКОВА БЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
И пофиг что позиции разные
STVA 1
STVA 1
   117 / 917
сегодня в 10:52
Удачи Коняшкам и победы!
RUPRICHT
RUPRICHT
   682 / 917
сегодня в 10:51
ТАК КАК ОНИ ИГРАЮТ ЛУЧШЕ НЕ СМОТРЕТЬ!!!???ПОЗОР!!!!!
Багор
Багор
   40 / 917
сегодня в 10:50
Удачи ЦСКА!
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 917
сегодня в 10:47
Удачи Лудогорцу!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 917
сегодня в 10:44
Непонятна суть алгоритма в голове редакторов Соккера, который считает этот шум, не несущий абсолютно никакой информационной нагрузки, главной новостью
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