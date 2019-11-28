Лукас Сантос: «ЦСКА необходимо добиться просто победы»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал предстоящий матч с «Лудогорцем», который пройдет в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Нужно реализовывать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще - этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо добиться просто победы.
Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Несмотря на всю мощь и непобедимость болгар, - за викторию ЦСКА!!!..:))
Несмотря на всю мощь и непобедимость болгар, - за викторию ЦСКА!!!..:))
Блин, с кем играть, чтобы не опозориться?
Даже свиньям проиграли.
Блин, с кем играть, чтобы не опозориться?
Даже свиньям проиграли.
И пофиг что позиции разные
И пофиг что позиции разные