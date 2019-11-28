Дзюба: «Спасибо большое за вашу веру и поддержку»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0). Напомним, что в этом матче российский форвард отметился голом.
Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку.
Как стоял так и стоит.
Как пяткой ковырял так и ковыряет.
Как еле бегал, так и не бегает.
Если бы он сказал: "Простите был не прав", и забил три гола Бельгии, то это был бы эффект критики болельщиков. А так это похоже на Кокорина в суде: "Был не прав!" А сам лыбится.
Как стоял так и стоит.
Как пяткой ковырял так и ковыряет.
Как еле бегал, так и не бегает.
Если бы он сказал: "Простите был не прав", и забил три гола Бельгии, то это был бы эффект критики болельщиков. А так это похоже на Кокорина в суде: "Был не прав!" А сам лыбится.
Пройдут годы и он поймет это.
Пройдут годы и он поймет это.