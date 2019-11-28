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Дзюба: «Спасибо большое за вашу веру и поддержку»

сегодня, 10:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0). Напомним, что в этом матче российский форвард отметился голом.

Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   43 / 917
сегодня в 11:54
Верим. Забей в Лиссабоне!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Виссарионович
   42 / 917
сегодня в 11:44
ЧЕ покажет. Если доживём)....
Виссарионович
Виссарионович ответил Сергеевич вернулся1
   68 / 917
сегодня в 11:33
А разве что-то поменялось?
Как стоял так и стоит.
Как пяткой ковырял так и ковыряет.
Как еле бегал, так и не бегает.

Если бы он сказал: "Простите был не прав", и забил три гола Бельгии, то это был бы эффект критики болельщиков. А так это похоже на Кокорина в суде: "Был не прав!" А сам лыбится.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   42 / 917
сегодня в 11:09
Критика-двигатель прогресса. Спасибо болелам пусть скажет, кто расшевелил его.
Пройдут годы и он поймет это.
abramjan
abramjan
   244 / 917
сегодня в 11:02
Дзюба себя страстотерпцем почувствовал...
BenderBender
BenderBender
   104 / 917
сегодня в 11:01
Ты о чем, буратинка голубая? Бредишь?
Лиговский
Лиговский
   125 / 917
сегодня в 10:58
Это свиньям нужно сказать спасибо, заставляют держаться в тонусе, своих бы так заставляли.
tuman960
tuman960
   128 / 917
сегодня в 10:39
Удачи Дзюба и хорошего ответа спартачам!!Засунь им их слова туда где им место!!!!!!!!!!
Faustello
Faustello
   22 / 917
сегодня в 10:37
Это он спартачам? ))
Морозовский
Морозовский
   11 / 917
сегодня в 10:30
У Дзюбы самая большая разнообразная поддержка! Грех Артёмке обижаться - он всегда на виду!
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