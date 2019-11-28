Дзюба: «Спасибо большое за вашу веру и поддержку»

сегодня, 10:20

Нападающий «Зенита» в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0). Напомним, что в этом матче российский форвард отметился голом.