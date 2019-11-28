Нигматуллин: «У ЦСКА много молодых игроков, которые нестабильны»

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА - «Лудогорец».
Не нужно говорить, что Лига Европы как турнир не является достаточной мотивацией для ЦСКА. Еврокубковые матчи не могут быть неважными. Думаю, проблема кроется в другом — в самой команде. У ЦСКА очень много молодых игроков, которым свойственна нестабильность. Также есть определенные кадровые проблемы в составе.
Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Такие смешные))) Носятся с этим Реалом. Ну, право же, дети.
Такие смешные))) Носятся с этим Реалом. Ну, право же, дети.
Коль одни и те же парни обыгрывают дважды Реал....И пропускают 5 голов за тайм от Лудогорца...
Коль одни и те же парни обыгрывают дважды Реал....И пропускают 5 голов за тайм от Лудогорца...