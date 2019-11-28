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Нигматуллин: «У ЦСКА много молодых игроков, которые нестабильны»

сегодня, 09:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец20:55 Не начался

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА - «Лудогорец». 

Не нужно говорить, что Лига Европы как турнир не является достаточной мотивацией для ЦСКА. Еврокубковые матчи не могут быть неважными. Думаю, проблема кроется в другом — в самой команде. У ЦСКА очень много молодых игроков, которым свойственна нестабильность. Также есть определенные кадровые проблемы в составе.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

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Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   809 / 917
сегодня в 11:03
Но бешеные зарплаты получают стабильно.
time out
time out
   59 / 917
сегодня в 10:35
    BenderBender
    BenderBender ответил Jeck Denielse
       104 / 917
    сегодня в 10:12
    А может просто дело в том реале?
    Такие смешные))) Носятся с этим Реалом. Ну, право же, дети.
    BenderBender
    BenderBender ответил A.Gordeev
       104 / 917
    сегодня в 10:10
    Заметно
    BenderBender
    BenderBender
       104 / 917
    сегодня в 10:10
    А остальные просто кони
    cska plus
    cska plus
       16 / 917
    сегодня в 09:59
    В таких играх крепнет молодой коллектив.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       190 / 917
    сегодня в 09:57
    Они играют ради игры. Сами по себе бегают, пасуют друг-другу, в основном поперёк поля и бьют по воротам мимо. Короче радуются как детки в песочнице. Ощущение как будто забивать голы не обязательно.
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       49 / 917
    сегодня в 09:52
    Половина этих молодых игроков распиаренные бревна.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил A.Gordeev
       68 / 917
    сегодня в 09:43
    Где то в сторонке, школе ЦСК завидуют, Барселона, Аякс, Спортинг, МЮ, Сантос...у них же похуже академии...не лучшие в мире...
    A.Gordeev
    A.Gordeev
       118 / 917
    сегодня в 09:37
    У ЦСКА самая лучшая футбольная школа и самый лучший менеджмент.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       23 / 917
    сегодня в 09:34
    Может дело в мотивации и настрое на игры....
    Коль одни и те же парни обыгрывают дважды Реал....И пропускают 5 голов за тайм от Лудогорца...
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