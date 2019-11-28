Нигматуллин: «У ЦСКА много молодых игроков, которые нестабильны»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА - «Лудогорец».

Не нужно говорить, что Лига Европы как турнир не является достаточной мотивацией для ЦСКА . Еврокубковые матчи не могут быть неважными. Думаю, проблема кроется в другом — в самой команде. У ЦСКА очень много молодых игроков, которым свойственна нестабильность. Также есть определенные кадровые проблемы в составе.