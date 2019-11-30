Россия в группе на Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией

Сборная России узнала последнего соперника по групповому этапу Евро-2020. Им стала национальная команда Финляндии.
Таким образом, на чемпионате Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года, на групповом этапе соревнований сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Дания очень серьезно бьется на таких турнирах.да и Фины далеко не Кипр))))
Усач наверное уже в белом доме, просит вернуть Игоря и еще парочку легионерам паспорта дать))))
Дания очень серьезно бьется на таких турнирах.да и Фины далеко не Кипр))))
Усач наверное уже в белом доме, просит вернуть Игоря и еще парочку легионерам паспорта дать))))
в итоге, обделаются и из группы даже не выйдут.
в итоге, обделаются и из группы даже не выйдут.