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Россия в группе на Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией

сегодня, 20:50

Сборная России узнала последнего соперника по групповому этапу Евро-2020. Им стала национальная команда Финляндии.

Таким образом, на чемпионате Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года, на групповом этапе соревнований сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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Все комментарии
Grey33
Grey33 ответил Мистер Галактикус
   225 / 947
сегодня в 22:10
с третьего места )
Я это и имел в виду.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Santone De-Lageros
   667 / 947
сегодня в 22:02
Вот и уровень сборной сразу открывается , судя по комментариям. "слава богу, что Финляндия, иначе бы вообще провал" - что означает, что до уровня Дании не дотягивает сборная деревяшек. А Финляндия - это черная лошадка ( соберутся силами и вынесут сборную дома 2-1), скриньте. в итоге, обделаются и из группы даже не выйдут.
Согласен. На самом деле, сб.то добротные.Не беру Белг.это понятно.
Дания очень серьезно бьется на таких турнирах.да и Фины далеко не Кипр))))
Усач наверное уже в белом доме, просит вернуть Игоря и еще парочку легионерам паспорта дать))))
andrefino13
andrefino13
   226 / 947
сегодня в 21:59
Что то мне подсказывает, что фины выйдут из группы, примеры есть, Россия 2008 и 2018.
cannongun
cannongun
   81 / 947
сегодня в 21:25
ну вы знаете Руса...хана от Бельгии и Дании
спартак 1987
спартак 1987
   71 / 947
сегодня в 21:21
хорошо, что с Бельгией играем в первом туре, Стасу можно снова будет поэксперементировать с тактикой на игру😂 по мне лучше проиграть Бельгийцам в обоюдоостром футболе, а не всё равно проиграть им же припорковав автобус у своих ворот ( если конечно после 3го тура не прийдётся считать забитые и пропущенные мячи) Андрей Аршавин помог с жребием и вытащил нам Финляндию, ждём в Питере кучи пьяных болельщиков из соседней страны😁 ну и всё должно будет решаться на выезде в Дании, если будут в строю сборной все сильнейшие ( Черышев, Головин, да и если Стас будет играть в двух нападающих, а не в одного Дзюбу наша сборная сильней датчан, в 1/8 соперник из группы А а это сборная Италии против которой можно играть...ну если сравнить например с соперниками из группы F где Португалия, Франция и Германия у нас всё более или менее нормально с сеткой по турниру чемпионата европы 2020
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros
   584 / 947
сегодня в 21:18
Вот и уровень сборной сразу открывается , судя по комментариям. "слава богу, что Финляндия, иначе бы вообще провал" - что означает, что до уровня Дании не дотягивает сборная деревяшек. А Финляндия - это черная лошадка ( соберутся силами и вынесут сборную дома 2-1), скриньте.
в итоге, обделаются и из группы даже не выйдут.
Чист
Чист
   246 / 947
сегодня в 21:17
Может выйти если привлеч молодых игроков их у нас полно - состав нормальный немного подштопать и не боться играть с Бельгией заранее проигрывать
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Шишанутый
   245 / 947
сегодня в 21:13
У Португалии самая зверская група!! Чемпеоны Мира, Чемпеоны Европы!! А Росии как всегда какую то халяву под тасовали самую легкую групу но и в ней она ухитрится обделатся.
Ну тут ещё вилами по воде, кому больше повезло )))
andreika20133
andreika20133
   160 / 947
сегодня в 21:12
Сможет благодаря Дзюбе.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   245 / 947
сегодня в 21:12
Слава Богу!
MopkoBHuk
MopkoBHuk
   803 / 947
сегодня в 21:06
А расписание есть?
Ravshan878
Ravshan878
   22 / 947
сегодня в 21:00
Из группы сб Russia обязательно нужно выходить. Сахар белый.
Шишанутый
Шишанутый
   45 / 947
сегодня в 21:00
У Португалии самая зверская група!! Чемпеоны Мира, Чемпеоны Европы!! А Росии как всегда какую то халяву под тасовали самую легкую групу но и в ней она ухитрится обделатся.
dino-hsv
dino-hsv
   78 / 947
сегодня в 20:59
2 место этой группы выходит на 2 место группы "италия, турция, швейцария, уэльс". задача, думаю, ясна
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   788 / 947
сегодня в 20:58
3 место и домой
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Grey33
   249 / 947
сегодня в 20:58
У нас появился шанс выйти из группы.
с третьего места )
Grey33
Grey33
   225 / 947
сегодня в 20:54
У нас появился шанс выйти из группы.
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