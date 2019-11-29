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Хавбек «Локомотива» Мариу примет участие в жеребьевке Евро-2020

сегодня, 18:46

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу примет участие в жеребьевке чемпионата Европы-2020.

26-летний португальский футболист вынесет на сцену кубок чемпионов Европы, который сборная Португалии выиграла в 2016-м году. Церемония состоится завтра, 30 ноября.

Напомним, что сборная России вышла на Евро-2020, её соперниками станут команды Бельгии и Дании. Третий участник группы станет известен после жеребьевки, им будет либо сборная Финляндии, либо сборная Уэльса.


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Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   282 / 952
сегодня в 19:44
Лишь бы кого?
Аксинья
Аксинья
   139 / 952
сегодня в 19:29
Достойнее наверно не нашли...
cska plus
cska plus
   11 / 952
сегодня в 18:51
Честь то какая.
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 952
сегодня в 18:50
локомотив не примет участие в жеребьёвке ЛЧ и ЛЕ 2020.
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