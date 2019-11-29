Хавбек «Локомотива» Мариу примет участие в жеребьевке Евро-2020

сегодня, 18:46

Полузащитник «Локомотива» примет участие в жеребьевке чемпионата Европы-2020.

26-летний португальский футболист вынесет на сцену кубок чемпионов Европы, который сборная Португалии выиграла в 2016-м году. Церемония состоится завтра, 30 ноября.

Напомним, что сборная России вышла на Евро-2020, её соперниками станут команды Бельгии и Дании. Третий участник группы станет известен после жеребьевки, им будет либо сборная Финляндии, либо сборная Уэльса.