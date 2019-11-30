Жеребьёвка Евро-2020. Россия сыграет с Финляндией

вчера, 10:00

Финляндия или Уэльс – выбор для России, но «Соккер.ру» рассматривает весь расклад, ведь могут собрать интересные группы.

Где пройдет жеребьевка и кто приглашен?

В Бухаресте распределят 20 команд по шести группам. А для четырех победителей плей-офф Лиги Наций нарисуют дорожную карту – четверки, куда те могут попасть, ведь конкретные команды узнаем лишь весной.

Церемония начнется 30 ноября в 20:00 по московскому времени, посмотреть прямую трансляцию можно на «Матч ТВ». На сцену кубок Европы вынесет действующий чемпион континента, полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Также из России в Румынию отправляется Аршавин. Андрей, как и Мариу, попал в состав символической сборной чемпионатов Европы, и все ее участники приглашены на жеребьевку. Стандартно набрали звезд, связанных с прошлыми турнирами.

Символическая сборная чемпионатов Европы под жеребьевку:

Касильяс (Испания) – Лам (Германия), Сивебек (Дания), Десайи (Франция), Карвалью (Португалия) – Загоракис (Греция), Поборски (Чехия), Гуллит (Нидерланды), Мариу (Португалия) – Тотти (Италия).

Каков состав корзин, кто знает свои группы?

Сборной России осталось определить одного соперника – из четвертой корзины, а вот Бельгия и Дания уже знают, когда и где сыграют против команды Черчесова. Чуть раньше прошла жеребьевка плей-офф Лиги Наций, и параллельно решили, что матч датчан и россиян пройдет в Копенгагене.

Осталось выбрать одного из двух возможных соперников – Финляндию или Уэльс. Почему так? В Лиге Наций борьбу будут вести другие хозяева Евро-2020, а больше двух таких команд в одной группе быть не может. Пожалуй, стоит согласиться с экспертами, что лучше играть против Финляндии.

Вряд ли новая Исландия, и хотя для победы их нужно уважать, финнов тоже устроит группа с Россией – поедут в Санкт-Петербург. Близко, выгодно организаторам турнира, ведь не совсем бедные соседи приедут в Россию просто ощутить атмосферу чемпионата, то есть гостей должно быть больше, чем мест на трибунах. Финляндия – нормальный соперник.

Тем более что у многих сборных могут быть куда более грозные оппоненты. Напомним корзины, чтобы было проще ориентироваться (в скобках указаны группы, если они определены заранее):

Корзина 1: Бельгия (группа В), Италия (группа А), Англия (группа D), Германия (группа F), Испания (группа E), Украина (группа С).

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды (группа С), Россия (группа В).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (группа В), Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя стыковых матчей в Лиге Наций.

Сразу 9 из 20 определившихся участников турнира знают буквенное обозначение группы, понимают, в каких городах сыграют. Также есть ограничения для других – не каждый сможет попасть в любую группу. Например, Франции достанется Италия, Англия, Испания или Германия – как минимум одну классическую футбольную связку увидим.

Кто мечтает выиграть стыковые игры Лиги Наций?

Накануне состоялась отдельная жеребьевка – выбрали полуфиналистов для каждого из четырех путей. Получился любопытный плей-офф, но с некоторыми непривычными для такого рода матчей участниками. Сыграют полуфиналы и финал в каждом из четырех случаев.

Путь А: Исландия – Румыния; Болгария – Венгрия.

Путь В: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия; Словакия – Ирландия.

Путь С: Шотландия – Израиль; Норвегия – Сербия.

Путь D: Грузия – Беларусь; Северная Македония – Косово.

Такие четверки, что с порога фаворитов выбрать сложно. Например, исландцы опытнее всех в своей четверке, но венгры и румыны ведь играли на Евро-2016, хотят в новую финальную часть, а островная сборная скорее сбавила за последнее время, чем готова снова удивлять.

Боснийцы со звездами уровня Пьянича и Джеко не обязательно обыграют всех в своем пути. Шотландцы мечтают пройти в финальную часть – они ведь хозяева, могут сыграть в Глазго, подарив некогда футбольной стране счастливые мгновения, но соперники опасные. Сербы и норвежцы не совсем идеальные, но перспективные.

Наконец, для всех в четверке последнего квартета участие в финальной части Евро-2020 будет грандиозным событием, так что матчи невероятно важные для каждого. Причем фаворитов быть не может, поскольку в отдельно взятой игре Грузия может быть как сильнее, так и слабее Беларуси.

Разумеется, любая из этих команд может как обыграть македонцев или косоваров, так и им проиграть в финале. Но если именно Грузия или Беларусь попадут на Евро-2020 – будет круто, ведь впервые, а это – непередаваемые словами эмоции.

Результаты пробной жеребьевки на «Соккер.ру»

По давней традиции проводим тестовую жеребьевку, чтобы у вас было представление, как может выглядеть полный расклад Евро-2020:

Группа A: Италия, Хорватия, Турция, победитель пути D.

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

Группа C: Украина, Нидерланды, Швеция, победитель пути А.

Группа D: Англия, Польша, Чехия, победитель пути С.

Группа E: Испания, Швейцария, Австрия, победитель пути В.

Группа F: Германия, Франция, Португалия, Уэльс.

Наш слепой жребий оказался зрячим – отправил победителей пути хозяйки турнира Румынии в группу, где ее ждет Украина и Нидерланды. Конечно, если Румыния пробьется на Евро-2020. Также испанцам достался квартет, где есть Ирландия – их напарник по логистике Евро.

Наконец, Англии выпал победитель пути, где играет сборная Шотландии. Также примечательно, что России достался не далекий Уэльс, а близкая Финляндия. Еще забавно, какую группу сформировали для бедных хозяев турнира из Германии – им достались Франция, Португалия и Уэльс.

Кстати, если Венгрия, Румыния, Шотландия или Ирландия попадут на Евро-2020 через Лигу Наций – одновременно стыковые матчи могут выиграть три команды из четырех, ведь венгры и румыны в одном квартете, то для них зарезервировали места в их хозяйских группах, то есть с Германией и Украиной.

Можно понять Де Брюйне, который возмущался, что жеребьевка потеряла часть шарма – теперь слишком многое завязано на логистике, есть привязки стран к странам. И кому-то точно не повезет. Например, соперникам Италии, ведь команда Манчини все три матча сыграет в Риме, а вот ее оппоненты будут отлучаться в Баку, а это 4.5 тыс. километров восточнее.

На этом фоне один перелет сборной России в Копенгаген – менее полутора тысяч километров, не кажется страшным испытанием. Но в плей-офф начнутся перелеты, будут недовольные. Еще обязательно начнут ворчать те, кому достанется с третьей корзины сборная Португалии, хотя возможна не одна «группа смерти». Корзины представительные, участники – перспективные.

Эксперимент, приуроченный к шестидесятилетнему юбилею первого Евро-60, где победила команда Яшина и Нетто, будет любопытным. Как минимум удобным для жителей Санкт-Петербурга, ведь увидят два матча сборной России и четвертьфинал, куда может пробиться команда Германии. Но о сетке турнира поговорим после жеребьевки, а пока – ждем с нетерпением.

Кого видите четвертым соперником сборной России, и за какую из зарубежных команд будете болеть на турнире? Вокруг много фанатов титулованных европейских сборных, интересно узнать, каких именно?

Жеребьевка LIVE

19.53 Итак, совсем немного остается до начала жеребьевки, во время которой Россия узнает вторую команду, против которой сыграет домашний матч Евро в Петербурге. Напомним, уже известно, что один матч дома россияне проведут с Бельгией, а вот против Дании придется сразиться в Копенгагене.

19.55 Особой интриги нет - у России лишь два варианта. Соперником парней Черчесова станет либо Уэльс, либо Финляндия.

19.57 Впрочем, есть другие интересности, ради которых стоит глянуть жребий. Высока вероятность, что мы получим одну супергруппу, ведь в третьей корзине оказалась сама Португалия. В одном квартете может оказаться три топ-сборных.

20.05 Идет церемония открытия жеребьевки. Какие-то циркачи-акробаты развлекают публику.

20.14 Ведущие церемонии Педру Пинту и Корина Караджа представили публике диджея Мартина Гаррикса - официального музыканта Евро-2020.

20.16 Пока ничего интересного не происходит, и мы можем поближе познакомиться с ведущей церемонии - румынской звездой Кориной Караджа.