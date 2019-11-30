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Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

сегодня, 21:02

В Бухаресте завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Итоговые результаты:

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) или Румыния

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Итоговый состав групп C и F будет определён после матчей плей-офф Лиги наций. Румыния сыграет в группе С, если выйдет в финальную часть турнира, а победитель плей-офф пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   238 / 947
сегодня в 22:14
будет сложно, но кому легко?
ROLENTO
ROLENTO
   115 / 947
сегодня в 22:13
Халява, со 2 места должны выходить
LAISMEN
LAISMEN
   521 / 947
сегодня в 22:12
Бельгии-уступим,Финам -не дадим,а с Датчаними -договоримся.......
Сантус
Сантус ответил susanin ultrazenith
   76 / 947
сегодня в 22:07
Ну ты пессимист )))
Андрей,кто такие пессимисты?Это хорошо осведомлённые оптимисты....Лучше быть готовым к худшему,а в случае ошибки порадоваться...
Шишанутый
Шишанутый ответил susanin ultrazenith
   45 / 947
сегодня в 22:06
Ну ты пессимист )))
Я реалист, а ты судя по всему фантаст!))
LAISMEN
LAISMEN
   521 / 947
сегодня в 22:05
Здесь еще надо брать в расчет и учитывать расклады выхода из группы.....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Scuderia Ferrari
   245 / 947
сегодня в 22:05
Вообще, эксперимент с 12 странами себя не оправдал. В лучшем случае мимо Евро пролетят две из них, в худшем - аж 5. Ну и сильнейший дисбаланс по группам (C/F) и внутри них (представьте, каково будет 4й команде против Германии, Франции и Португалии). Верните Евро в одной стране и жеребьёвку по рейтингу УЕФА, было нормально.
Да там Исландия ещё шороху наведёт!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   245 / 947
сегодня в 22:03
1. Россия
2. Бельгия
3. Финляндия
4. Дания
И финны выйдут в плэй-офф с 3 места!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Шишанутый
   245 / 947
сегодня в 22:01
Мой прогноз: Росия не выйдет из третего места с групы. 1. Бельгия (9 очков) 2 Дания (6 очков) 3 Росия (1 очко) 4 Финляндия (1 очко)
Ну ты пессимист )))
LAISMEN
LAISMEN
   521 / 947
сегодня в 22:01
Если брать по рейтингу, то будет так Бельгия (1) Дания (16) Россия(38) Финляндия(58)........
unoejk
unoejk ответил Glodor
   372 / 947
сегодня в 22:00
По какому принципу определялся победитель за сегодняшний день при равенстве очков у восьми участников?
Добрый день. По тому кто больше набрал в совокупности за месяц.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Scuderia Ferrari
   249 / 947
сегодня в 21:59
Вообще, эксперимент с 12 странами себя не оправдал. В лучшем случае мимо Евро пролетят две из них, в худшем - аж 5. Ну и сильнейший дисбаланс по группам (C/F) и внутри них (представьте, каково будет 4й команде против Германии, Франции и Португалии). Верните Евро в одной стране и жеребьёвку по рейтингу УЕФА, было нормально.
Прикольно будет увидеть Македонию или Грузию в компании Франции, Германии и Португалии уже непосредственно на самом евро )))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Scuderia Ferrari
   249 / 947
сегодня в 21:57
По составу о сборных нельзя судить, Сербия тому ярчайший пример. Впрочем, Голландия не слаба, это очевидно.
Ну посмотрим кто как сыграет на евро. Как по мне, Дания и Австрия команды примерно из одного эшелона.
Шишанутый
Шишанутый
   45 / 947
сегодня в 21:54
Мой прогноз: Росия не выйдет из третего места с групы.

1. Бельгия (9 очков)
2 Дания (6 очков)
3 Росия (1 очко)
4 Финляндия (1 очко)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Мистер Галактикус
   25 / 947
сегодня в 21:54
По составу о сборных нельзя судить, Сербия тому ярчайший пример. Впрочем, Голландия не слаба, это очевидно.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   25 / 947
сегодня в 21:53
Вообще, эксперимент с 12 странами себя не оправдал. В лучшем случае мимо Евро пролетят две из них, в худшем - аж 5. Ну и сильнейший дисбаланс по группам (C/F) и внутри них (представьте, каково будет 4й команде против Германии, Франции и Португалии). Верните Евро в одной стране и жеребьёвку по рейтингу УЕФА, было нормально.
unoejk
unoejk ответил Князь с офтопа меломана
   372 / 947
сегодня в 21:53
Модер, опять не красиво поступаешь. Значит меня ты ни за что удаляешь, а в мой адрес пропускаешь такое: Ptaha91 Сегодня 21:30 ответ пользователю Князь сажал врагов на посох (раскрыть) мдааа... отвечать на обиженных и позориться могут только фаны юве... я уж думал вы хоть уважение к себе имеете и не будете ничего отвечать в ответ, был лучшего мнения о вас, думал это только приколы, оказывается кому то пора проход зашивать Скрыть Немного троллинга Если это не бан, то что?
Добрый день. Поправил.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Князь с офтопа меломана
   257 / 947
сегодня в 21:53
Да модератор тоже меня банит когда про коней пишу или про хохлов,когда они нас обзывают нехорошими словами
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Scuderia Ferrari
   249 / 947
сегодня в 21:53
Бельгия - 3 место на ЧМ Дания -1/8 финала ЧМ Ну разве Румыния посильнее Финляндии, но если она не пройдёт, вам достанется объективно самая слабая команда Евро.
С Бельгией Россия играет в Питере, с голландцами, которые сейчас рвут и мечут, Украина будет играть в Амстердаме. Не бери в счёт то, что было два года назад, смотри в каком состоянии команды сейчас. У Австрии хороший состав, мало чем уступающий Дании. И если пройдёт Косово, это объективно очень хорошая команда, думаю на уровне тех же финов.
NGYRZ
NGYRZ ответил Князь сажал врагов на посох
   63 / 947
сегодня в 21:50
Прикинь и Исландия туда попадёт и выступит как на мундиале)
Это будет уже атомная бомба)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Мистер Галактикус
   25 / 947
сегодня в 21:49
Бельгия - 3 место на ЧМ
Дания -1/8 финала ЧМ
Ну разве Румыния посильнее Финляндии, но если она не пройдёт, вам достанется объективно самая слабая команда Евро.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Scuderia Ferrari
   249 / 947
сегодня в 21:48
Боты из Украины такие смешные:) Им досталась группа жизни. Голландия, пропустившая последние ЧЕ и ЧМ, Австрия, не вышедшая из группы на Евро-2016, и, вуаля, Косово/Грузия/Македония/Белоруссия (ну или Румыния)! 9 очков на классе обязаны брать:)
У Украины абсолютна такая же по силе группа, как у России. С той разницей, что Украина не будет играть дома, а Россия два матча в Питере. И в случаи 2 места, у России расклад по лучше на 1/8, чем у Украины.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   829 / 947
сегодня в 21:41
Модер, опять не красиво поступаешь. Значит меня ты ни за что удаляешь, а в мой адрес пропускаешь такое:



Ptaha91
Сегодня 21:30
ответ пользователю Князь сажал врагов на посох (раскрыть)
мдааа... отвечать на обиженных и позориться могут только фаны юве... я уж думал вы хоть уважение к себе имеете и не будете ничего отвечать в ответ, был лучшего мнения о вас, думал это только приколы, оказывается кому то пора проход зашивать
Скрыть
Немного троллинга

Если это не бан, то что?
Pancher_95
Pancher_95
   413 / 947
сегодня в 21:40
F- просто жесть
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   19 / 947
сегодня в 21:40
Ееее
Фины)
Соседи)
Велкам, епт)
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   318 / 947
сегодня в 21:35
Группа у нас нормальная ,ровная. Один фаворит(Бельгия) и три претендента на 2-3 места. Не вижу ничего страшного,на Евро 2008 у нас была группа сложнее.
An Jo
An Jo
   600 / 947
сегодня в 21:35
Не жили красиво, неча и начинать))))
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил NEADEKVAT
   318 / 947
сегодня в 21:31
Финны наваляют как в 1939 гы-гы
вообще то им тогда наваляли
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 947
сегодня в 21:31
Группа "F" самая красивая!!!
Maikl322
Maikl322
   492 / 947
сегодня в 21:31
Может и выйдут из группы.
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