Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

сегодня, 21:02

В Бухаресте завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Итоговые результаты:

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) или Румыния

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Итоговый состав групп C и F будет определён после матчей плей-офф Лиги наций. Румыния сыграет в группе С, если выйдет в финальную часть турнира, а победитель плей-офф пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.