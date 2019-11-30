Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

В Бухаресте завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Итоговые результаты:
Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) или Румыния
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
Итоговый состав групп C и F будет определён после матчей плей-офф Лиги наций. Румыния сыграет в группе С, если выйдет в финальную часть турнира, а победитель плей-офф пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.
2. Бельгия
3. Финляндия
4. Дания
И финны выйдут в плэй-офф с 3 места!!!
2. Бельгия
3. Финляндия
4. Дания
И финны выйдут в плэй-офф с 3 места!!!
1. Бельгия (9 очков)
2 Дания (6 очков)
3 Росия (1 очко)
4 Финляндия (1 очко)
1. Бельгия (9 очков)
2 Дания (6 очков)
3 Росия (1 очко)
4 Финляндия (1 очко)
Дания -1/8 финала ЧМ
Ну разве Румыния посильнее Финляндии, но если она не пройдёт, вам достанется объективно самая слабая команда Евро.
Дания -1/8 финала ЧМ
Ну разве Румыния посильнее Финляндии, но если она не пройдёт, вам достанется объективно самая слабая команда Евро.
Ptaha91
Сегодня 21:30
ответ пользователю Князь сажал врагов на посох (раскрыть)
мдааа... отвечать на обиженных и позориться могут только фаны юве... я уж думал вы хоть уважение к себе имеете и не будете ничего отвечать в ответ, был лучшего мнения о вас, думал это только приколы, оказывается кому то пора проход зашивать
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Немного троллинга
Если это не бан, то что?
Ptaha91
Сегодня 21:30
ответ пользователю Князь сажал врагов на посох (раскрыть)
мдааа... отвечать на обиженных и позориться могут только фаны юве... я уж думал вы хоть уважение к себе имеете и не будете ничего отвечать в ответ, был лучшего мнения о вас, думал это только приколы, оказывается кому то пора проход зашивать
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Немного троллинга
Если это не бан, то что?
Фины)
Соседи)
Велкам, епт)
Фины)
Соседи)
Велкам, епт)