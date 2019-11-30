«Лион» одержал волевую победу над «Страсбуром»

«Лион» обыграл «Страсбур» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (19) располагается на девятом месте, «Страсбур» (18) - 12-й.
Страсбур, стадион Стад де ла Мейно
«Страсбур» - «Лион» 1:2 (1:1)
Голы: Фофана 22 - Корне 40, Рен-Аделед 75
«Страсбур»: Зельс, Лала, Симакан, Митрович, Каси, Фофана (Да Кошта 82), Джику, Льенар, Томассон (Беллегар 77), Ажорке, Мотиба (Зохи 89)
Главный тренер: Лори Тьерри.
«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Денайе, Коне (Дюбуа 66), Рен-Аделед, Тусар, Какере , Корне, Дембеле (Андерсен 90+4), Мартен
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Лала 47, Ажорке 68, Да Кошта 89, Дембеле 90+4
В прошлом туре «Лион» одержал победу над «Ниццей».