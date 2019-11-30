«Челси» уступил «Вест Хэму»

«Челси» проиграл «Вест Хэму» в матче 14-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (26) располагается на четвертом месте, «Вест Хэм» (16) - 14-й.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Вест Хэм» 0:1 (0:0)
Гол: Крессуэлл 48
«Челси»: Кепа, Джеймс, Зума, Томори, Эмерсон, Жоржиньо (Канте 63), Ковачич, Педро (Виллиан 63), Маунт, Пулишич, Жиру (Хадсон-Одои 71)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Вест Хэм»: Мартин, Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Снодграсс, Нобл, Райс, Форнальс (Масуаку 83), Андерсон (Ярмоленко 71), Антонио (Аллер 76)
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
Предупреждения: Форнальс 65, Ярмоленко 88, Крессуэлл 90+5
В параллельном матче «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном».
Да что же вы все Клоппа сюда приплетаете. Он здесь причем? Повторюсь, Клоппу купили Алиссона и ВВД, а он дал Ливерпулю Трента, Робертсона, раскрыл полностью Вейналдума, воскресил Окса, да и плюс к тому увеличил стоимость Фабиньо, Шакири, Салаха, Мане, Фирмино, Ловрена, Матипа. Да и все, кого ему купили - заиграли. Я просто выразил свое мнение, о том, что Лэмпард не дотягивает до претензий Челси.
Да что же вы все Клоппа сюда приплетаете. Он здесь причем? Повторюсь, Клоппу купили Алиссона и ВВД, а он дал Ливерпулю Трента, Робертсона, раскрыл полностью Вейналдума, воскресил Окса, да и плюс к тому увеличил стоимость Фабиньо, Шакири, Салаха, Мане, Фирмино, Ловрена, Матипа. Да и все, кого ему купили - заиграли. Я просто выразил свое мнение, о том, что Лэмпард не дотягивает до претензий Челси.
Лэмпард один из умнейших игроков своего времени, у него есть все задатки, чтоб стать топ, но взвалил он на себя непосильную ношу. Очень мало шансов, что он её вывезет. Это все абсолютно моё субъективное мнение. Я бы вообще не хотел сравнивать Клоппа и Лэмпарда. Разные явления совершенно. С разными перспектива и.
Лэмпард один из умнейших игроков своего времени, у него есть все задатки, чтоб стать топ, но взвалил он на себя непосильную ношу. Очень мало шансов, что он её вывезет. Это все абсолютно моё субъективное мнение. Я бы вообще не хотел сравнивать Клоппа и Лэмпарда. Разные явления совершенно. С разными перспектива и.
Глупейший коммент, сколько фейлов было у Клоппа до вложения серьезных денег. Отдыхай
Глупейший коммент, сколько фейлов было у Клоппа до вложения серьезных денег. Отдыхай
PS Лэмпард не смог одолеть тех кто его воспитал. это же ВХ.
PS Лэмпард не смог одолеть тех кто его воспитал. это же ВХ.
Пока Френк не проведет ТО. ему вообще ничего нельзя предъявить, кроме уважения
Пока Френк не проведет ТО. ему вообще ничего нельзя предъявить, кроме уважения
И так взлетели неожиданно высоко, хотя особо никто не ожидал..
Предлагаю не накидываться на Фрэнка в этом сезоне, не забываем и о трансферном бане..
Идем дальше..
И так взлетели неожиданно высоко, хотя особо никто не ожидал..
Предлагаю не накидываться на Фрэнка в этом сезоне, не забываем и о трансферном бане..
Идем дальше..
Про физрука пока рано)
Про физрука пока рано)