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«Челси» уступил «Вест Хэму»

сегодня, 19:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Челси» проиграл «Вест Хэму» в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (26) располагается на четвертом месте, «Вест Хэм» (16) - 14-й.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Вест Хэм» 0:1 (0:0)
Гол: Крессуэлл 48

«Челси»: Кепа, Джеймс, Зума, Томори, Эмерсон, Жоржиньо (Канте 63), Ковачич, Педро (Виллиан 63), Маунт, Пулишич, Жиру (Хадсон-Одои 71)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Вест Хэм»: Мартин, Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Снодграсс, Нобл, Райс, Форнальс (Масуаку 83), Андерсон (Ярмоленко 71), Антонио (Аллер 76)
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

Предупреждения: Форнальс 65, Ярмоленко 88, Крессуэлл 90+5

В параллельном матче «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном».

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил George-CFC
   305 / 946
сегодня в 20:43
Я видел игру, эту, предыдущие тоже видел, с Валенсией видел. Достаточно игр видел, чтоб выводы делать, и вывод такой- это дорога Сульшера. К Челси абсолютно никакого негатива не испытываю, к Лэмпард уж тем более.

Да что же вы все Клоппа сюда приплетаете. Он здесь причем? Повторюсь, Клоппу купили Алиссона и ВВД, а он дал Ливерпулю Трента, Робертсона, раскрыл полностью Вейналдума, воскресил Окса, да и плюс к тому увеличил стоимость Фабиньо, Шакири, Салаха, Мане, Фирмино, Ловрена, Матипа. Да и все, кого ему купили - заиграли. Я просто выразил свое мнение, о том, что Лэмпард не дотягивает до претензий Челси.
Объективное мнение
Объективное мнение
   740 / 946
сегодня в 20:38
После лч челси всегда на спаде
George-CFC
George-CFC ответил anfield1984
   490 / 946
сегодня в 20:38
Это отлично. Лэмпард один из умнейших игроков своего времени, у него есть все задатки, чтоб стать топ, но взвалил он на себя непосильную ношу. Очень мало шансов, что он её вывезет. Это все абсолютно моё субъективное мнение. Я бы вообще не хотел сравнивать Клоппа и Лэмпарда. Разные явления совершенно. С разными перспектива и.
Ты в себе? Кто тут сравнивает старого клоппа с Лэмпардом без трансферов? Рукалицо, бросай постить комменты
anfield1984
anfield1984 ответил Медив
   305 / 946
сегодня в 20:36
Это отлично.
Лэмпард один из умнейших игроков своего времени, у него есть все задатки, чтоб стать топ, но взвалил он на себя непосильную ношу. Очень мало шансов, что он её вывезет. Это все абсолютно моё субъективное мнение. Я бы вообще не хотел сравнивать Клоппа и Лэмпарда. Разные явления совершенно. С разными перспектива и.
George-CFC
George-CFC
   490 / 946
сегодня в 20:33
Поступил бы точно также как Френк выпустив 1,5 состав против днища. Не удалось, команда уставшая - на скамейке дно в виде Педро и Жиру.. Чемпионы мира? До свидания
violent
violent
сегодня в 20:32
вест хем прорвало
George-CFC
George-CFC ответил anfield1984
   490 / 946
сегодня в 20:31
Сказка Лэмпарда подходит к концу. Дольше, конечно, длилась чем у Сольскьяера, но все же главным манагером в топ клубах должны про, а не ребята с харизмой, двумя идеями в атаке и одной в обороне. Всё эти хранители традиций до добра не доводят
Чтобы писать комментарии нужно смотреть игру.
Глупейший коммент, сколько фейлов было у Клоппа до вложения серьезных денег. Отдыхай
George-CFC
George-CFC ответил cannongun
   490 / 946
сегодня в 20:27
пенсия, готовься к 5-му месту))
Готовься к расформированию
Медив
Медив ответил DXTK
   154 / 946
сегодня в 20:14
Да ладно просто дядя Реднапп попросил Лэмпса слить молоткам.)))) все же их родной клуб как никак.
Как вариант:)
cannongun
cannongun
   85 / 946
сегодня в 20:14
пенсия, готовься к 5-му месту))
Медив
Медив ответил anfield1984
   154 / 946
сегодня в 20:13
Я ему не предъявляю. У Клоппа свой путь и свои игроки на протяжении всей карьеры, стоимость больше 10 из них выросла в 10, а то и в сотни раз с того момента, когда он первый раз выпускал их в основе
А при Лэмпсе. четыре игрока дебютировали в сборной Англии. Тоже не хило я считаю
DXTK
DXTK ответил Медив
   147 / 946
сегодня в 20:13
Иногда везет, иногда нет. Но 0 фолов за игру, это как то слишком академично для Челси. Надо было чаще пинать молотков, а то как то однобоко все получалось. В остальном, наверное не угадл Лэмпс с составом. Жиру и Педро можно выпускать, только когда на скамейке вообще никого не останется
Да ладно просто дядя Реднапп попросил Лэмпса слить молоткам.)))) все же их родной клуб как никак.
anfield1984
anfield1984 ответил Медив
   305 / 946
сегодня в 20:09
Я ему не предъявляю. У Клоппа свой путь и свои игроки на протяжении всей карьеры, стоимость больше 10 из них выросла в 10, а то и в сотни раз с того момента, когда он первый раз выпускал их в основе
Raamtvall
Raamtvall
   492 / 946
сегодня в 20:08
Синева до свидания. Отхалявили своё.
112910415
112910415
   63 / 946
сегодня в 20:08
всё же зря их не продали )
cska plus
cska plus
   9 / 946
сегодня в 20:07
Пощёчина Фрэнку.
dimagas2
dimagas2
   114 / 946
сегодня в 20:07
Опустили на землю,а то может начали зазанаваться.Как же плох Одои ну и Зума летом нужно продавать.
DXTK
DXTK
   147 / 946
сегодня в 20:07
ВХ с победой, а физрука чилийского все равно на выход

PS Лэмпард не смог одолеть тех кто его воспитал. это же ВХ.
GGGringOOO
GGGringOOO
   646 / 946
сегодня в 20:06
Один фиг все изначально понимали, что сезон будит скорей всего в зоне ЛЕ. Неопытные игроки и тренер - могут победить каждого, но и проиграть каждому.
Медив
Медив ответил anfield1984
   154 / 946
сегодня в 20:03
Сказка Лэмпарда подходит к концу. Дольше, конечно, длилась чем у Сольскьяера, но все же главным манагером в топ клубах должны про, а не ребята с харизмой, двумя идеями в атаке и одной в обороне. Всё эти хранители традиций до добра не доводят
Лол, пусть Клопп возьмет летом бесплатно Жиру, Педро и Вилли и сделает их чемпионами... Он же про, ему должно быть не так и сложно.
Пока Френк не проведет ТО. ему вообще ничего нельзя предъявить, кроме уважения
волгодон 2
волгодон 2 ответил anfield1984
   41 / 946
сегодня в 20:02
Сказка Лэмпарда подходит к концу. Дольше, конечно, длилась чем у Сольскьяера, но все же главным манагером в топ клубах должны про, а не ребята с харизмой, двумя идеями в атаке и одной в обороне. Всё эти хранители традиций до добра не доводят
"про" не сразу строится.как и Москва)
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 946
сегодня в 20:02
нежданчик
Сантус
Сантус ответил dark_Akex
   82 / 946
сегодня в 20:01
Жиру и Педро можно выпускать только в кубковых матчах. Проиграть мёртвым молоткам... Надо выпить...
...выпивают на радостях...тут напиться нужно...
Таганский
Таганский
   61 / 946
сегодня в 20:01
Конечно, не приятно.. Но не смертельно.. И такой урок надо выучить, он должен пойти на пользу..
И так взлетели неожиданно высоко, хотя особо никто не ожидал..
Предлагаю не накидываться на Фрэнка в этом сезоне, не забываем и о трансферном бане..
Идем дальше..
Медив
Медив
   154 / 946
сегодня в 20:00
Иногда везет, иногда нет. Но 0 фолов за игру, это как то слишком академично для Челси. Надо было чаще пинать молотков, а то как то однобоко все получалось. В остальном, наверное не угадл Лэмпс с составом. Жиру и Педро можно выпускать, только когда на скамейке вообще никого не останется
anfield1984
anfield1984
   305 / 946
сегодня в 20:00
Сказка Лэмпарда подходит к концу. Дольше, конечно, длилась чем у Сольскьяера, но все же главным манагером в топ клубах должны про, а не ребята с харизмой, двумя идеями в атаке и одной в обороне. Всё эти хранители традиций до добра не доводят
Сантус
Сантус
   82 / 946
сегодня в 20:00
Кто то понял что это вообще было?Кто был в синих футболках?Молотки красавцы,по щам дали и опустили Лэмпарда на землю.Нет Фрэнк,пока ты не тренер для экспериментов.И скамейка у тебя мёртвая....
волгодон 2
волгодон 2
   41 / 946
сегодня в 20:00
Так сказать,обокрали доблестных чукотцев и обогатили букмекера.
Про физрука пока рано)
dark_Akex
dark_Akex
   482 / 946
сегодня в 19:59
Жиру и Педро можно выпускать только в кубковых матчах. Проиграть мёртвым молоткам... Надо выпить...
Y N W A.
Y N W A.
   37 / 946
сегодня в 19:59
Вот почему пенсы не борятся за чемп. Но успехов в финише в зоне лч.
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