«Рубин» вырвал ничью в матче с «Ахматом»

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» вырвал ничью у «Ахмата». По итогам поединка грозненская команда заняла десятую строчку (19 очков) в таблице российского первенства, казанский клуб на 14-й позиции (18 очков).
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Рубин» 1:1 (1:0)
Голы: Глушаков 31 - Кварацхелия 90+3
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Вилькер, Иванов, Глушаков (Швец 90+2), Гащенков, Роши, Исмаэл, Харин (Садулаев 81), Понсе
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец (Кварацхелия 73), Подберёзкин, Коновалов, Зуев (Кьяртанссон 73), Давиташвили, Марков
Главный тренер: Докампо Эдуардо.
Предупреждения: Коновалов 35, Уремович 63, Харин 64, Исмаэл 74, Иванов 83
Судья: Панин Игорь.
В прошлом туре «Ахмат» обыграл «Оренбург», «Рубин» уступил «Зениту».
Мастерство конечно никакущееееее .... Зуев и в какой свинарне его откопали ... Чувака вывели пару раз в первом тайме по левому флангу - простреливай !!!!!! Оба раза простреливал точно в заща ...тому даж шаг не надо было делать ... Метров так с 10 .... Ну как вот так ????? А угловые .... ОЛЕГ КУЗЬМИН - да разучите вы хоть одну норм комбинацию на угловых .....что это трудно ????блин .
Мастерство конечно никакущееееее .... Зуев и в какой свинарне его откопали ... Чувака вывели пару раз в первом тайме по левому флангу - простреливай !!!!!! Оба раза простреливал точно в заща ...тому даж шаг не надо было делать ... Метров так с 10 .... Ну как вот так ????? А угловые .... ОЛЕГ КУЗЬМИН - да разучите вы хоть одну норм комбинацию на угловых .....что это трудно ????блин .
- Похороны отменены, но доступ телу продолжается!!!
Рубину респект, бились до конца.
- Похороны отменены, но доступ телу продолжается!!!
Рубину респект, бились до конца.