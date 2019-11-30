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«Рубин» вырвал ничью в матче с «Ахматом»

сегодня, 20:54
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» вырвал ничью у «Ахмата». По итогам поединка грозненская команда заняла десятую строчку (19 очков) в таблице российского первенства, казанский клуб на 14-й позиции (18 очков).

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Рубин» 1:1 (1:0)
Голы: Глушаков 31 - Кварацхелия 90+3

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Вилькер, Иванов, Глушаков (Швец 90+2), Гащенков, Роши, Исмаэл, Харин (Садулаев 81), Понсе
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец (Кварацхелия 73), Подберёзкин, Коновалов, Зуев (Кьяртанссон 73), Давиташвили, Марков
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

Предупреждения: Коновалов 35, Уремович 63, Харин 64, Исмаэл 74, Иванов 83

Судья: Панин Игорь.

В прошлом туре «Ахмат» обыграл «Оренбург», «Рубин» уступил «Зениту».

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Все комментарии
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   449 / 947
сегодня в 22:07
Ахмат и Рубин достойны ФНЛ на следующий сезон..
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   449 / 947
сегодня в 22:02
Ахмат своём репертуаре пропускает и теряет очки в концовке...
Пепс
Пепс
   481 / 947
сегодня в 21:55
Дыыы ....надо ж так забить )))) Молодец Хвича !!!)))
Мастерство конечно никакущееееее .... Зуев и в какой свинарне его откопали ... Чувака вывели пару раз в первом тайме по левому флангу - простреливай !!!!!! Оба раза простреливал точно в заща ...тому даж шаг не надо было делать ... Метров так с 10 .... Ну как вот так ????? А угловые .... ОЛЕГ КУЗЬМИН - да разучите вы хоть одну норм комбинацию на угловых .....что это трудно ????блин .
mangoх12
mangoх12
   31 / 947
сегодня в 21:51
Куда Шаронова дели ?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   366 / 947
сегодня в 21:50
А карточку Иванова надо оспорить обязательно.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ermak6848
   366 / 947
сегодня в 21:50
Нормально,команда лучше,чем при Рахимове,почерк игры совсем другой.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   366 / 947
сегодня в 21:47
Это футбол ,тем он и интересен.Обеим командам удачи в следующем туре!В этом выложились полностью.Молодцы!!
ermak6848
ermak6848
   183 / 947
сегодня в 21:32
что то не так в фк Ахмат что упустили Победу...
Maikl322
Maikl322
   492 / 947
сегодня в 21:32
Рубин красавцы))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Сергеевич вернулся1
   21 / 947
сегодня в 21:29
У Рубина 18 очков соккер, а не 17.
И у Ахмата не 21 !!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил serh62
   21 / 947
сегодня в 21:24
может быть многоуважаемый соккер в состоянии будет заметить в таблице свой ляп?...
В контакте тоже Ахмат победителем объявили, даже фото Дениски выложили.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 947
сегодня в 21:20
У Рубина 18 очков соккер, а не 17.
serh62
serh62
   312 / 947
сегодня в 21:17
может быть многоуважаемый соккер в состоянии будет заметить в таблице свой ляп?...
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 947
сегодня в 21:12
Короче - как в анекдоте :
- Похороны отменены, но доступ телу продолжается!!!
Рубину респект, бились до конца.
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 21:09
Вроде ничья ну уже всем надоело, где голы, где очки, мля уже в стыке висим, может пора что то делать!!!!
halfbeek
halfbeek
   194 / 947
сегодня в 21:09
За несколько секунд до развязки Ахмат мог забить второй, но получил ответный с помощью рикошета. Не скажу что Ахмат заслужил безоговорочную победу, но был к ней ближе.
cska plus
cska plus
   9 / 947
сегодня в 21:08
Рад за Рубин, губошлёп бедоносец.
cska plus
cska plus
   9 / 947
сегодня в 21:07
Если бы губошлёп не выделывался уходя из поля возможно счёт мог сохраниться.
pomor 445
pomor 445
   234 / 947
сегодня в 21:04
Любой отскок - проявление воли играть до последнего мгновения.
Навзир
Навзир
сегодня в 21:03
Играли бы до конца, и отскока не было бы.
andromend
andromend
   873 / 947
сегодня в 20:56
Вот это отскок у Рубина.Всем отскокам отскок!
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