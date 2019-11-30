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«Тоттенхэм» удержал победу в матче с «Борнмутом»

сегодня, 19:55
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

В матче 14-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Борнмут». Это третья победа «шпор» подряд при новом главном тренере Жозе Моуриньо. На данный момент лондонский клуб занимает пятую строчку (20 очков), «вишни» остаются на 11-й позиции (16 очков).

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Борнмут» 3:2 (1:0)
Голы: Алли 21, Алли 50, Сиссоко 69 - Уилсон 73, Уилсон 90+6

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Н'Домбеле (Моура 74), Дайер, Сиссоко, Алли (Уинкс 90+4), Сон (Ло Чельсо 89), Кейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, Аке, Рико, Груневельд, Кук (Гослинг 74), Джефферсон Лерма, Фрэйзер (Уилсон 63), Соланке, Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.

Предупреждения: Рико 69, Джефферсон Лерма 90

В прошлом туре «Борнмут» уступил «Вулверхэмптону», «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм».

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   740 / 946
сегодня в 20:37
Почкму так не играли с почеттино
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 20:14
Красава.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил You will never walk alone
   148 / 946
сегодня в 20:13
Оба гол забил наш Уилсон. Вышел на замену и забил дважды. Гении
cannongun
cannongun ответил Kurt Bekelman
   85 / 946
сегодня в 20:10
матч середняков. Ничего особенного
ну да, мент филевский, тут тебе не 60-е
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   70 / 946
сегодня в 20:08
матч середняков. Ничего особенного
cska plus
cska plus
   9 / 946
сегодня в 20:08
Моур доказывает свой профессионализм.
cannongun
cannongun
   85 / 946
сегодня в 20:06
3 очка не пахнут но 3-2 эт Жозик, давай прекращай там
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   290 / 946
сегодня в 20:05
Любимый счет Шпор)
You will never walk alone
You will never walk alone
сегодня в 20:05
Редакторы, у вишен два Уилсона, и как понять какой забил?
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   106 / 946
сегодня в 20:01
Прям, традиция какая-то намечается валидольная. Тьфу-тьфу через левое...
А так всех Шпор с победой!!!
DXTK
DXTK
   147 / 946
сегодня в 20:01
опять забили три первыми, и пропустили два в ответ, обязательно два гола, может они там решили на ставочках заработать.

3-2 ВХ
4-2 Олимп
3-2 Борнм

фартит Моуриньо по особенному. а так с победой
Шишанутый
Шишанутый
   46 / 946
сегодня в 20:00
Маур решил отказатся от автобуса и стал более атакующий футбол играть. Зрелищные матчи выдает Тотенхем под его руководством. С победой шпор!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   290 / 946
сегодня в 20:00
Рад за Уилсона 👍 в след. году надо возвращать пацана.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
   672 / 946
сегодня в 20:00
Алли стал лучше играть при Моуриньо
Неужели он сливал Почеттино
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   32 / 946
сегодня в 19:59
Уилсон Гарри наш пацан по Ливерпульской привычки положил двушку в курятник.
Arnej
Arnej
сегодня в 19:58
кто тролит моура и написал поча тренером?))
dino-hsv
dino-hsv
   84 / 946
сегодня в 19:58
моуриньо пробивает ТБ 4.5 3 игры подряд. приболел, наверное
cool4back
cool4back
   429 / 946
сегодня в 19:57
Опять в конце расслабон... Как будто спецом ровно 2 мяча пропускаем...
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