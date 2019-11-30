«Тоттенхэм» удержал победу в матче с «Борнмутом»

В матче 14-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Борнмут». Это третья победа «шпор» подряд при новом главном тренере Жозе Моуриньо. На данный момент лондонский клуб занимает пятую строчку (20 очков), «вишни» остаются на 11-й позиции (16 очков).
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Борнмут» 3:2 (1:0)
Голы: Алли 21, Алли 50, Сиссоко 69 - Уилсон 73, Уилсон 90+6
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Н'Домбеле (Моура 74), Дайер, Сиссоко, Алли (Уинкс 90+4), Сон (Ло Чельсо 89), Кейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, Аке, Рико, Груневельд, Кук (Гослинг 74), Джефферсон Лерма, Фрэйзер (Уилсон 63), Соланке, Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Рико 69, Джефферсон Лерма 90
В прошлом туре «Борнмут» уступил «Вулверхэмптону», «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм».
А так всех Шпор с победой!!!
А так всех Шпор с победой!!!
3-2 ВХ
4-2 Олимп
3-2 Борнм
фартит Моуриньо по особенному. а так с победой
3-2 ВХ
4-2 Олимп
3-2 Борнм
фартит Моуриньо по особенному. а так с победой
Неужели он сливал Почеттино
Неужели он сливал Почеттино