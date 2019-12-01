Медведев: «На Евро ожидаем большого притока финских болельщиков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Сборная России сыграет в группе В против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

Мы ожидаем большого притока финских болельщиков, и в этом большой плюс, потому что им можно сесть на поезда «Аллегро» и приехать за короткое время в Петербург. Финская сборная сейчас на подъеме, поэтому она и попала в финальную часть, и я бы не стал ее недооценивать. Тем более они играют по исландской модели: очень самоотверженно, не жалея себя, поэтому я бы мог провести параллели с игрой исландской сборной.

Было бы неплохо, если бы мы в юбилейный год чемпионата Европы повторили свой успех. Мне кажется, что расклад в нашей группе неплохой. Сейчас у нас с бельгийцами серия из двух поражений. Было бы неплохо, если бы она закончилась на третьем матче.