Бистрович: «Думаю, игра с „Арсеналом“ будет очень тяжёлая и упорная»

Хорватский полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча 18-го тура российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».

У команды из Тулы есть хорошие, быстрые игроки. Помню, что нам всегда было с ними не просто. Вот и в нынешнем сезоне с трудом победили, забив в концовке после стандарта. Хорошо, что Гогуа в том эпизоде оказался там, где нужно. А в прошлом чемпионате уступили в гостях 0:2. Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная.