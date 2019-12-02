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Бистрович: «Думаю, игра с „Арсеналом“ будет очень тяжёлая и упорная»

сегодня, 10:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал19:30 Не начался

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 18-го тура российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».

У команды из Тулы есть хорошие, быстрые игроки. Помню, что нам всегда было с ними не просто. Вот и в нынешнем сезоне с трудом победили, забив в концовке после стандарта. Хорошо, что Гогуа в том эпизоде оказался там, где нужно. А в прошлом чемпионате уступили в гостях 0:2. Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная.

Также о предстоящем матче порассуждал другой хорватский полузащитник «армейцев» Никола Влашич

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   68 / 1034
сегодня в 11:31
Последняя игра в этом году и светит второе место в РФПЛ уходя на зимние каникулы.
Удачи.
VIPded
VIPded
   102 / 1034
сегодня в 11:27
Удачи ЦСКА!!!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 1034
сегодня в 11:19
Удачи Арсеналу!
ДСА
ДСА
   210 / 1034
сегодня в 11:14
Надо было силы с Лудогорцем экономить.
cska plus
cska plus
   8 / 1034
сегодня в 11:06
Нужно понимать, что лёгких игр не бывает.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1034
сегодня в 10:50
Вечером все увидим, все узнаем!!!
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