Алиссон признан лучшим голкипером 2019 года

вчера, 23:09

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон признан лучшим голкипером в 2019 году по версии журнала France Football.

Бразилец получил награду имени Льва Яшина, которая была учреждена в этом году. Футболист завоевал специальную награду на церемонии вручения «Золотого мяча».