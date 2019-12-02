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Алиссон признан лучшим голкипером 2019 года

вчера, 23:09

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон признан лучшим голкипером в 2019 году по версии журнала France Football.

Бразилец получил награду имени Льва Яшина, которая была учреждена в этом году. Футболист завоевал специальную награду на церемонии вручения «Золотого мяча».

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   144 / 1022
сегодня в 00:22
Где Баффон и Шесны, великие киперы кабинета, вуахаха
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   315 / 1022
сегодня в 00:06
Отличный вратарь, Заслуженная награда! Алиссону спасибо за прекрасную игру, многочисленные сейвы и дальнейших успехов с Ливерпулем!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил cielo notturno
   5 / 1022
сегодня в 00:04
Завели бы, да они у гнилозубого на пожизненном контракте, ахаха)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   315 / 1022
сегодня в 00:04
Отличный вратарь, Заслуженная награда! Алиссону спасибо за прекрасную игру, многочисленные сейвы и дальнейших успехов с Ливерпулем!!!
cielo notturno
cielo notturno ответил Князь сажал врагов на посох
   372 / 1022
вчера в 23:59
Новые придут.
У вас опыт большой договариваться, своих бы Скамин давно завели.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил cielo notturno
   5 / 1022
вчера в 23:58
Просто кто то грязной игрой брезгует. Помрут Скамины, Оливеры, Чакиры, Айтекины, Кашшаи и выиграем. Будь спокоен, ахаха)
cielo notturno
cielo notturno ответил Князь сажал врагов на посох
   372 / 1022
вчера в 23:53
Кто то титул 30 лет ждет, кто-то лигу чемпионов 30 лет выиграть не может...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Ptaha91
   5 / 1022
вчера в 23:50
Неужели? Как по мне, то самая глупая трата времени это 30 лет ожидать титула в апл , ахаха)
Ptaha91
Ptaha91 ответил Князь сажал врагов на посох
   537 / 1022
вчера в 23:48
Я хочу увидеть чей клуб более щедрый. Думаю, что клуб святого Леонтия, так как ливер солидно потратился на арбитров, ахаха)
самая глупая трата времени что я слышал
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 1022
вчера в 23:41
не весь мир, а весь ваш сквозерский мирок или по простому - Сквозерлэнд, ахаха)
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   21 / 1022
вчера в 23:41
Италия на чм хорошо сушила игру вот чем мне запомнился эта сборная на чм!и да 110 минута удаление ,но в место того что бы добить французов италия села в глухую оборону.
в итоге они чемпионы мира,а лягушатники вторые хаххаа
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 1022
вчера в 23:39
Я бегал, но это было условием пари, которое я проиграл.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил juvenale
   26 / 1022
вчера в 23:38
Италия на чм хорошо сушила игру вот чем мне запомнился эта сборная на чм!и да 110 минута удаление ,но в место того что бы добить французов италия села в глухую оборону.
Rattlehead
Rattlehead ответил fanliverpoolfan 2
   151 / 1022
вчера в 23:37
Буффон ниче не сделал на чм ,лука тони заташил маккаронников,но и подлый поступок матерацци в финале
Ничего не сделал, кроме того, что тащил сборную, как Баджо в 94.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   26 / 1022
вчера в 23:36
Ну в прошлом сезоне кто бегал с аватаркой сити?или ты забыл?
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   21 / 1022
вчера в 23:36
Вклад в сборной италии внес подлый поступок матерацци если бы не удалили Зидана фиг выйграли бы чм.
откуда знаешь,ванга?Зидана удалили на 110 минуте!!!!так что пенальти бы все равно были,а итальянцы лучше исполняли
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   26 / 1022
вчера в 23:35
Весь мир знает пенька чистая
Rattlehead
Rattlehead ответил fanliverpoolfan 2
   151 / 1022
вчера в 23:34
Джеррард очень силен был в плане индивида 2005/06 забивал мячи из любой точки лучший игрок лч 2005!так чо не неси пургу
В сезоне 2005/06 Ливерпуль позорно вылетел в 1/8 ЛЧ от Бенфики, если что.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 1022
вчера в 23:34
Опять врешь, я притапливаю за Лестер и Челси.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил juvenale
   26 / 1022
вчера в 23:34
Вклад в сборной италии внес подлый поступок матерацци если бы не удалили Зидана фиг выйграли бы чм.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 1022
вчера в 23:34
А в финале ЛЧ забил Милану с левого пеналя и перевел матч в овертайм. Но об этом ты умалчиваешь), ахаха)
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 1022
вчера в 23:34
Если кто у колбасы заслуживает уважения так это бразилец из Ромы, которую засудил колбасный судья два года подряд.
А остальных симулянтов и близко не стоит к ЗМ подпускать
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   26 / 1022
вчера в 23:32
Мне как то на интер,притапливаю потому чо не хочу видеть Ювентус на вышке.не шуми.ты тоже притапливаешь за сити?муму.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Ptaha91
   5 / 1022
вчера в 23:32
Я хочу увидеть чей клуб более щедрый. Думаю, что клуб святого Леонтия, так как ливер солидно потратился на арбитров, ахаха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Steven Gerrard 008
   5 / 1022
вчера в 23:31
А кто передаст ему твои поздравления? Ахаха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 1022
вчера в 23:30
ты же притапливаешь за интер, а называешь его "легенду" подлецом? Ахаха)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил juvenale
   26 / 1022
вчера в 23:29
Джеррард очень силен был в плане индивида 2005/06 забивал мячи из любой точки лучший игрок лч 2005!так чо не неси пургу
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   21 / 1022
вчера в 23:29
Буффон ниче не сделал на чм ,лука тони заташил маккаронников,но и подлый поступок матерацци в финале
и какой лука тони))тогда уже Гроссо напиши,который победный немцам забил и решающий пеналь)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Cympak-05
   5 / 1022
вчера в 23:27
В Ювентусе перестал. В Италии такие установки не дают, это испанские тренера даже на тренировках симуляции отрабатывают)
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   21 / 1022
вчера в 23:27
Буффон ниче не сделал на чм ,лука тони заташил маккаронников,но и подлый поступок матерацци в финале
ну совсем ничего))Италия пропустила только автогол и гол с пенальти в финале ))и посмотри на его сэйф в финале после удара Зидана))
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