Алиссон признан лучшим голкипером 2019 года

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон признан лучшим голкипером в 2019 году по версии журнала France Football.
Бразилец получил награду имени Льва Яшина, которая была учреждена в этом году. Футболист завоевал специальную награду на церемонии вручения «Золотого мяча».
У вас опыт большой договариваться, своих бы Скамин давно завели.
У вас опыт большой договариваться, своих бы Скамин давно завели.
А остальных симулянтов и близко не стоит к ЗМ подпускать
А остальных симулянтов и близко не стоит к ЗМ подпускать