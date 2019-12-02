Кому достанется «Золотой мяч»?

вчера, 22:00

Инсайдеры в один голос утверждают, что все решено, но «Соккер.ру» предлагает дождаться официального объявления.

В прошлом году Лука Модрич прервал серию Роналду и Месси, которые на протяжении десяти лет никому не отдавали «Золотой мяч». В этом году хорватского полузащитника «Реала» нет даже в списке 30 кандидатов, и это уникальный случай. Как и всегда, среди претендентов на приз France Football есть фавориты, аутсайдеры и массовка. Более того, инсайдеры сообщают, что награда досталась Лионелю Месси. Обычно такая информация, просачивающаяся в прессу в день вручения награды, соответствует действительности. Но все-таки немного подождем и займем себя разговором. Ждать осталось совсем немного: церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня, 2 декабря, в Париже и стартует в 22:30 по московскому времени.

30 претендентов на «Золотой мяч»:

Алиссон Бекер, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Кевин де Брёйне, Рияд Марез, Рахим Стерлинг (все – «Манчестер Сити»), Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси, Антуан Гризманн (все – «Барселона»), Уго Льорис, Сон Хын-Мин (оба – «Тоттенхэм Хотспур»), Душан Тадич, Донни ван де Бек (оба – «Аякс»), Килиан Мбаппе, Маркиньос (оба – «Пари Сен-Жермен»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду, Маттейс де Лигт (оба – «Ювентус»), Карим Бензема, Эден Азар (оба – «Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Калиду Кулибали («Наполи»).

Вот все три десятка футболистов, которые вошли в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч». Наибольшее представительство получил «Ливерпуль» - 7 игроков, и «Манчестер Сити» - 5 футболистов, еще четверых делегировала «Барселона», дальше по убывающей.

Массовка

Большая часть этих прекрасных спортсменов — массовка, если мы говорим о реальных шансах на «Золотой мяч», присутствие некоторых товарищей в списке даже немного забавляет. Можете себе представить Калиду Кулибали с «Золотым мячом»? Или Душана Тадича? Может быть, Рияда Мареза? Понятно, что для этих футболистов сам факт включения в шорт-лист — награда, но на полном серьезе считаться с их шансами не приходится.

Видные аутсайдеры

Следующая категория — заметные аутсайдеры. Эти парни при несколько иных обстоятельствах могли бы претендовать на «Золотой мяч», но, увы, это не их год. Говорю об игроках «Ливерпуля», которые, можно сказать, украли друг у друга победу. Если бы в лигочемпионской кампании был один супергерой, то у него было бы много шансов на признание. Когда увидим итоги голосования, то убедимся, что коллективный «Золотой мяч» «красные» заработали — имею в виду сумму их баллов, но такой приз не вручают.

К примеру, Садио Мане, который помимо победы в Лиге чемпионов дошел до финала Кубка Африки, шансы 66/1, а у Мохамеда Салаха — 100/1. Египтянин и его сборная плохо выступили на домашнем КАФе, зато Мо выиграл «Золотую бутсу» АПЛ , правда, в кооперации с Мане и Обамеянгом. Все-таки второй сезон Салаха на «Энфилде» получился не таким феноменальным, как первый, когда он забил 44 мяча (против 27 голов в кампании 2018/19).

Те же 100 к 1 у бразильского вратаря «Ливерпуля» Алиссона, чья надежная игра стала огромным подспорьем в погоне за Кубком чемпионов. Не забываем, что у Бекера еще «Золотая перчатка» лучшему стражу ворот АПЛ и победа на международном уровне: взял Копа Америка в составе сборной Бразилии. Возможно, вклад Алиссона в успех «Ливерпуля» недооценен, без него мог быть полный «кариус» на всех фронтах. С «миньоле» впридачу.

100/1 и у Стерлинга из «Манчестер Сити», который провел очередной невероятный и богатый на трофеи сезон под руководством Пепа Гвардиолы, который из талантливого, но беспечного Рахима вылепил футболиста экстра-класса с шикарной статистикой. По 225/1 у Килиана Мбаппе и Эдена Азара. Бельгиец классным сезоном попрощался с «Челси», выиграл Лигу Европы, но переход в «Реал» отмечал бабушкиными пирожками и потерял несколько месяцев, а Килиан не смог продвинуться с ПСЖ в Лиге чемпионов и сам заявил, что недостоин «Золотого мяча» в этом году.

Реальные претенденты

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) — 25/1 или 26.00

Роналду провел не самый яркий сезон в «Ювентусе» (по своим меркам, конечно же). Не сумел стать лучшим бомбардиром Серии A, да и в Лиге чемпионов не протащил «Старую Синьору» выше четвертьфинала. Победа в чемпионате Италии с «Ювентусом», который до его прихода побеждал 7 раз подряд, не самое мощное достижение. Козырь Роналду — международный успех, он выиграл Лигу Наций в составе сборной Португалии, но эта карта будет бита конкурентами.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды) — 6/1 или 7.00

Предыдущий защитник выигрывал «Золотой мяч» в 2006 году, им стал чемпион мира Фабио Каннаваро. Ван Дейк сыграл большую роль в европейском успехе «Ливерпуля», а еще стал игроком года в АПЛ и дошел со своей сборной до финала Лиги Наций, но там уступил Португалии и Роналду. Возможно, этого успеха и не хватило голландцу, чтобы дотянуться до награды. Получается, в некотором смысле Криштиану поспособствует получению Лионелем шестого «Золотого мяча»?

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 1/9 или 1.11

Осведомленные люди просят не сомневаться в том, что сегодня Месси будет фотографироваться со своим шестым «Золотым мячом». Коэффициенты на это событие «легли», видимо, все кончено. Из титулов у Месси только победа в Ла Лиге, зато есть шикарная индивидуальная статистика и европейская «Золотая бутса». И да, аргументы несогласных известны и резонны: провал в полуфинале Лиги чемпионов на «Энфилде» (в матче с командой ван Дейка), очередная неудача со сборной Аргентины и «миллион голов „Гранадам“ и „Осасунам“». Что скажете?