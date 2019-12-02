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«Золотой мяч-2019»: Гризманн занял 18-е место, Де Йонг - 11-е

сегодня, 21:26

Названы футболисты, занявшие места с 11-го по 19-е в голосовании за «Золотой мяч»

19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»)

18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)

17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»)

16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)

15. Маттейс Де Лигт (Голландия, «Ювентус»)

14. Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»)

12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)

11. Френки Де Йонг (Голландия, «Барселона»).

Ранее были названы футболисты, занявшие места с 30-го по 20-е.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил h8you
   156 / 1014
сегодня в 22:51
какие у него привозы в той лч
сорри. действительно если речь о минувшем сезоне,то уж Месси точно не должно быть в первой тройке,тот сезон полностью провалил на всех фронтах. Лигт действительно привозчиком стал в Юве,может Чемп сложней,то тогда в АПЛе вообще бы в свои забивал. Пока что переоценённый игрок,но перспективный,если не сломается. в ЛЧ голландейц играл прилично и в чужие забивал частенько.
h8you
h8you ответил заDOOMчивый
   82 / 1014
сегодня в 22:44
ДЛигт тоже никакой,толку ноль,ну разве что привозы,как то Агуэро/Фирми и Трент смотрятся куда более убедительней.
какие у него привозы в той лч
Carradona
Carradona
   924 / 1014
сегодня в 22:08
    Тага Дага
    Тага Дага
       135 / 1014
    сегодня в 21:54
    Стерлинг 12,Де Брюйне 14....?они должны быть в десятке в любом случае. ...
    Roman73
    Roman73
       422 / 1014
    сегодня в 21:52
    Де Брюне должен быть в первом десятка, а Азар поценнее Стерлинга.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил cska plus
       38 / 1014
    сегодня в 21:45
    Походу снова мячик барсуки купили для гнома.
    Походу снова кто то будет плакать ахах)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       156 / 1014
    сегодня в 21:45
    ДЛигт тоже никакой,толку ноль,ну разве что привозы,как то Агуэро/Фирми и Трент смотрятся куда более убедительней.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       156 / 1014
    сегодня в 21:43
    Гризли надо с Трентом поменять,толку от кучерявого мало.
    cska plus
    cska plus
       8 / 1014
    сегодня в 21:38
    Походу снова мячик барсуки купили для гнома.
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