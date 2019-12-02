«Золотой мяч-2019»: Гризманн занял 18-е место, Де Йонг - 11-е

сегодня, 21:26

Названы футболисты, занявшие места с 11-го по 19-е в голосовании за «Золотой мяч»

19. (Англия, «Ливерпуль»)

18. (Франция, «Барселона»)

17. (Бразилия, «Ливерпуль»)

16. (Аргентина, «Манчестер Сити»)

15. (Голландия, «Ювентус»)

14. (Бельгия, «Манчестер Сити»)

13. (Бельгия, «Реал»)

12. (Англия, «Манчестер Сити»)

11. (Голландия, «Барселона»).

Ранее были названы футболисты, занявшие места с 30-го по 20-е.