«Золотой мяч-2019»: Гризманн занял 18-е место, Де Йонг - 11-е

Названы футболисты, занявшие места с 11-го по 19-е в голосовании за «Золотой мяч»
19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»)
18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)
17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»)
16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)
15. Маттейс Де Лигт (Голландия, «Ювентус»)
14. Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»)
12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)
11. Френки Де Йонг (Голландия, «Барселона»).
Ранее были названы футболисты, занявшие места с 30-го по 20-е.