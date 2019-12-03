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Журналист: «Роналду сидел в машине до момента своего награждения»

сегодня, 06:56

Известный итальянский журналист Танкреди Пальмери сообщил о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил большую часть церемонии вручения наград за прошлый футбольный сезон в Италии.

Невероятно! Криштиану Роналду ждал в своей машине до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку Серии А! Затем он вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры!

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cielo notturno
cielo notturno
сегодня в 07:49
Ему бы в Зенит перейти.
Телохранители фонариками светить будут в камеры и глаза судье когда Роналду ныряет, глушилки поставят чтобы не было слышно как болельщики @бом кроют...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 07:40
Невероятно! Высосать из седенья в машине целую сенсацию для барсаглоров!
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 07:35
Гыгыгы...гоббы заслужили такую примадонну)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:10
Он смотрел церемонию вручения зм
Ладожский
Ладожский
сегодня в 07:02
Жаба душит.
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