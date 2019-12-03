Журналист: «Роналду сидел в машине до момента своего награждения»

Известный итальянский журналист Танкреди Пальмери сообщил о том, что нападающий «Ювентуса» пропустил большую часть церемонии вручения наград за прошлый футбольный сезон в Италии.

Невероятно! Криштиану Роналду ждал в своей машине до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку Серии А! Затем он вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры!