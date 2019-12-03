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Месси шестикратный и рекордный

вчера, 00:38

Секрет Полишинеля раскрыт – Лионель Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2019 года. «Соккер.ру» - о том, что и так было всем известно. 

Возвращения прежнего формата определения обладателя «Золотого мяча» требовали с 2010 года, когда награда объединилась с призом лучшему футболисту года ФИФА, а к традиционному голосованию спортивных журналистов добавили еще и мнения капитанов и тренеров сборных. Для многих это статус награды не повысило, а напротив, обесценило. Поскольку выбор казался формальным, далеким от предпочтений болельщицких масс и любителей футбола. 

Особенно памятны возмущения, когда без «Золотого мяча», казавшегося совершенно заслуженным, оставались Уэсли Снейдер, Франк Рибери, Андрес Иньеста и Хави. Все захватили Лионель Месси и Криштиану Роналду. И многие связывали это именно с тем, что формат определения лучших изменили. К прежнему формату вернулись в 2015 году. Но сильно лучше не стало: Месси и Роналду по-прежнему доминируют. Нынешний год не стал исключением и тоже может войти в историю как «2019-й, когда прокатили замечательного Вирджила ван Дейка и снова дали награду Месси». 

Кстати, то, что Лионель станет победителем, можно было узнать задолго до церемонии награждения, прошедшей в Париже. Как ни старался France Football, отвечающий за награду, сделать из нее интригу, порциями выдавая места лучших, но не самых, все уже знали, кого ждет главный приз. А первыми волну запустили коллеги французов из Испании – El Mundo Deportivo. 

Они прознали, что в Барселону прилетала делегация из французского издания, чтобы записать интервью и сделать фотосессию с Месси. Явно не для праздного интереса. Тогда и стало понятно, что France Football готовит к выходу свой традиционный номер на следующий день после награждения. Интригу уже можно было не держать. А главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в шутку даже отмахнулся от очередной порции надоевших вопросов про «Золотой мяч» и предложил просто отдать его Месси и все – не тянуть. Отдали. 

Чем примечателен этот «Золотой мяч» в ряду предыдущих? Можно говорить о предельной полезности и указывать, что с каждым следующим призом ценность его снижается. Но не в данном случае. Ведь шестой (после 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годов) «Золотой мяч» делает Месси рекордсменом. Чаще него никто не получал этой премии. И немаловажно, что позади остался Криштиану Роналду, у которого таких наград пять – за 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 год. 

Это главный спор современности, и в нем у Месси появился весомый козырь. Наверняка кто-то оценил переход Роналду из «Реала» в «Ювентус», что было своего рода вызовом и риском. Но Криштиану, выступив очень даже здорово, не смог впечатлить в достаточной степени и в достаточной мере стать сверхзначимым игроком в «Ювентусе», его полноправным лидером. Даже отдельные подвиги Роналду не убедили, хотя был сумасшедший камбэк в Лиге чемпионов с «Атлетико», была победа в Лиге Наций, которая пока не очень воспринимается футбольным сообществом как серьезный турнир. 

Месси же предпочитает оставаться в «Барселоне», что, кстати, тоже порой раздражает особую часть любителей футбола, желающих посмотреть, «насколько Лео будет крут в условном „Сток Сити“». В любом случае, в нынешнем голосовании даже не Роналду был главным конкурентом Месси. Им оказался ван Дейк. Защитник «Ливерпуля», который провел феноменальный год, став непроходимой стеной в обороне «красных». 

Но так было всегда – любую награду защитнику получить сложнее, чем нападающему при прочих равных. Ван Дейк должен был сыграть еще на несколько голов лучше, чтобы обойти бомбардира. Зрителю не всегда и не слишком понятна роль эффективного надежного защитника в результатах команды, зато даже поверхностного интереса к футболу достаточно, чтобы оценить заслуги нападающего. А у Месси их хватало, несмотря на довольно средний сезон с точки зрения трофеев. «Барселона» выиграла чемпионат Испании, но в той же Лиге чемпионов уступила в полуфинале как раз «Ливерпулю». Причем в очень показательном стиле: 0:4 после 3:0. 

На Кубке Америки сборная Аргентины с Месси заняла только третье место, причем сам Лионель и аргентинцы там больше оскандалились, чем были замечены в футбольных подвигах. Однако несколько факторов заставляют выделять именно Месси. Это же индивидуальная награда. Например, Лионель получил «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в Европе. Он в прошлом сезоне заколотил 51 гол во всех турнирах, 36 из них – в чемпионате Испании. 

А главное, Месси стал играть гораздо более весомую роль в футболе «Барселоны», чем это было ранее. Тогда говорили о факторе Иньесты и Хави, о структуре самой игры каталонцев. Сейчас все чаще и чаще «Барселоне» удается добиваться результата и вытаскивать матчи только за счет Месси, который успевает делать все и не обязательно забивает – а делает он это много все еще – но точно создает голевые моменты и ведет игру команды. 

Без него футбол «Барселоны» совсем другой и гораздо менее эффективный. Сравните с результативностью и ролью Роналду в «Ювентусе». Пока не то, согласитесь. А роль ван Дейка, как уже говорилось, трудно объективно оценить. Вот и получается, что Месси в очередной раз определяют как лучшего в мире. Не потому, что уже привычка, а потому что других однозначно сложно такими назвать. Наверняка у тех, кто голосовал за Месси, был большой соблазн выбрать того же ван Дейка. Но большинство колеблющихся все же выбрало аргентинца, и это сделало результат.

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Все комментарии
fekir-1111
fekir-1111 ответил LOUIS-1987
   688 / 1004
сегодня в 07:24
Сынок Кристины от горя напился в марока улител.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Rattlehead
   141 / 1004
вчера в 17:58
"Без него футбол «Барселоны» совсем другой и гораздо менее эффективный...А роль ван Дейка, как уже говорилось, трудно объективно оценить." Проще простого. Уберите ван Дейка, и Ливер не спасет даже их великолепная тройка нападения, Ловрена с Матипом тупо разорвут на части. То же самое касается и Нидерландов. Если уж Каннаваро дали, прокатив мимо великолепных Роналдиньо, Анри и Зидана, то ван Дейк и подавно заслужил. ЗМ вручается по результатам года, а не последних пары месяцев и прошлых заслуг, и в 2019 году лучшим был ван Дейк.
да пусть не ВВД лучший.но уж явно не Месси и Роналду. Вот к примеру победу Барсы над Атлетико запомнят супер-пупер тащером Месси,ведь именно он забил этот гол,организовав атаку! Но,мать честная,кто через год вспомнит о ДВУХ(!) супер-сейвах Тера,не сотворив их,счёт был бы Два Нуль и Месси лицом в газон! И в жертву принесут Стегена,ради того же Месси.Если бы Лео играл в АПЛе и был бы лидером среди бомбардиров,то можно сказать действительно гений.хотя там бы полсезона провёл на больничном,после встречи с Бёрнли или Ньюкаслом. в АПЛе на него быстро нашли управу и нейтрализовали в два счёта,какие нибудь андердоги. Так что переходи к дружку в МС,может ЛЧ тандемом выиграете,тряхнёте стариной,ОЙ! молодостью.
Gallardo10
Gallardo10
вчера в 16:34
Ну вот и восторжествовала справедливость! ЗМ получил тот кто больше заслужил. А тот распиаренный колхозник получил свое законное место. Потому что индивидуально он не был силен короля. Сколько бы не визжали поросячим визгом глоры и хейтеры, Король стал неоспоримим! 6 ЗМ записан в историю мирового футбола. Поздравления! Ждем 7 ЗМ! Forca Barca!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   344 / 1004
вчера в 16:06
В статье меня удивил момент где описывалось как изменялся формат выбора лучшего игрока. То с журналистами, то с тренерами и капитанами, то без. Лишь бы ЗМ не получали Месси и Роналду. Хочется сказать - Вы что, посредственных игроков ищете стреляющих как веник раз в год??? Да вы хоть кол на голове чешите , люди в массе не дураки ведь. Мэйнстрим рулит, как и демократия - голос большинства. Обьективно сильнее них, Месси и Роналду , никого нет, вот уже 10-15 лет, и стабильнее игроков история футбола не помнит. Это просто таланты. Хотите ЗМ? Играйте и показывайте ИНДИВИДУАЛЬНО лучше результат или просто ждите пока Лео и Рон покинут футбольный олимп, тогда у вас будет шанс, среди других посредственных игроков =)
leopit
leopit
   87 / 1004
вчера в 14:35
Я бы отдал этот приз ...спартачу Кутепову(за наикрасивейший гол коленкой,лёжа..)
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 13:41
надо было ВАН ДЕЙКУ дать, МЕССИ без барсы не месси
LOUIS-1987
LOUIS-1987
   265 / 1004
вчера в 13:25
АхахаШишанутый кто за Месси всех минусует
Ros S
Ros S ответил Dark MU
   600 / 1004
вчера в 12:52
Бывает, я тоже думал Смоллингу
Rattlehead
Rattlehead
   165 / 1004
вчера в 12:33
"Без него футбол «Барселоны» совсем другой и гораздо менее эффективный...А роль ван Дейка, как уже говорилось, трудно объективно оценить."

Проще простого. Уберите ван Дейка, и Ливер не спасет даже их великолепная тройка нападения, Ловрена с Матипом тупо разорвут на части. То же самое касается и Нидерландов. Если уж Каннаваро дали, прокатив мимо великолепных Роналдиньо, Анри и Зидана, то ван Дейк и подавно заслужил. ЗМ вручается по результатам года, а не последних пары месяцев и прошлых заслуг, и в 2019 году лучшим был ван Дейк.
Ros S
Ros S
   600 / 1004
вчера в 12:27
Действительно лучший игрок в истории!!!
реал-король
реал-король
   603 / 1004
вчера в 11:37
Справедливость это как Дед мороз, его нет и не было.
Ruslan3132
Ruslan3132
   146 / 1004
вчера в 11:22
"потому что других однозначно сложно такими назвать"

Вот разочарование, почему до сих пор никто другой не может выйти на высокий уровень. У любого потенциального обладателя ЗМ будут косяки, Месси не исключение. Не было Однозначного победителя в этом году, поэтому забрал Месси.

Мбаппе надо в Реал срочно переходить, иначе стагнация ждет, играя против Тулуз и Дижонов
Bullкин
Bullкин ответил _Inquisitor_
   515 / 1004
вчера в 11:16
Чел, ты явно глотаешь гномьего белка по утрам, или только мечтаешь это делать?
LOUIS-1987
LOUIS-1987
   265 / 1004
вчера в 10:59
АхахаМесси космос, Месси ннопланетянин
Groove000
Groove000
   40 / 1004
вчера в 10:53
Единственное, что лично меня смущает - зачем делать интервью и фотосессию заранее, до официального вручения? По мне, так это уже убивает всю интригу, ибо по лицам главных претендентов (и не только) сразу можно понять, кто получит награду
ОПС
ОПС
   488 / 1004
вчера в 10:23
Ну и ну
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Никита Илларионов
   141 / 1004
вчера в 10:12
Фантастика, шестой золотой мяч. Ай да Месси. Крутой чувак.
Какой по счёту мяч,такой и человек.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   141 / 1004
вчера в 10:11
предлагаю Месси выдать пожизненные ЗМ и даже посмертные и не надо устраивать эти шоу. А ещё лучше,уже в Каталонии и Буйном Айросе возведите Золотой Истукан и молитесь ему и приносите жертвоприношения.
Хорошо было бы,что бы и другие футболисты,как Роналду бойкотировали этот театр одного актёра. Прошлогодний Модрич не в счёт - это спецом плевок Роналду от Переса. Не поклонник ни Роналду,ни Месси, хотя оба футболиста это эпоха десятилетия,НО на сегодняшний день есть игроки и по интересней и это не только ВВД или Алиссон или Мане.
Многие говорят,что Месси тащер,действительно так и есть,так это не есть хорошо для клуба,ведь если Месси не тащер,а ДНИЩЕ(Энфилд пример и Капа Америка), то и все его партнёры такие же. Бойцовского характера у Лео нет,он впрочем,как и Роналду пускает ню-ни,если ЧЁНЕТАК. Барса очень слабый коллектив и с каждым годом всё слабее и слабее,порой создаётся такое впечатление,что с уходом Месси, вылетят в пердив.Но,да ладно, главное приносить ежегодные жертвоприношения,в виде талантливых футболистов.
Что сделал удивительного Месси в прошедшем сезоне? Только не говорите,что забил гол на последней минуте в ворота Атлетико. Роналду тоже слабо выступил в прошедшем сезоне,но не хуже Месси. Если же брать по началу нынешнего сезона,то Месси круче Роналду,но сезон только начался.может какой нибудь ЧынМын Сон выстрелит.
Dark MU
Dark MU
   683 / 1004
вчера в 10:03
Жаль конечно, я думал Ван Дейку дадут ЗМ
Мантефильный
Мантефильный
   783 / 1004
вчера в 09:53
Решения с каждым годом всё более странные...
DVL
DVL
   351 / 1004
вчера в 05:45
Опять вратари и защитники мимо, давно понятно с этой конторой. Может Месси и главный гений современности, но конкретно за прошлый сезон ВВД заслужил больше ЗМ.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   241 / 1004
вчера в 05:39
Понятное дело-победителя объявили за несколько дней до вручения ЗМ, так как нужно было подготовить общественность к данной афере, ибо если победителя бы узнали в момент вручения, то бурление масс было бы слишком сильным, а так, люди уже успели подготовить себя к подобной несуразной неизбежности.
Данияр Сабиев
Данияр Сабиев
вчера в 05:11
Калайсын амандык ?
d_fincher
d_fincher
   32 / 1004
вчера в 03:14
Хоть мне и нравится больше Роналду, так как его характер и самоотдача сделали его равным гению Лионеля, но лидер Барсы в этом году просто лучше. Более того, товарищ Роналду в Юве и вовсе никакой, увы, даже Ван Дейк заслужил награду сильнее. Не уверен, что Роналду есть место в пятерке. Или он совершит невозможное и догонит Месси в след году, или всё - ушла эпоха.

Знаю, что Рон будет биться до последнего. Но Месси есть Месси.

Эпоха великих подходит к концу.
LOUIS-1987
LOUIS-1987
   265 / 1004
вчера в 02:37
Ахахаха Хейтеры Месси попрятались. Амурец ты не прав))) Месси космос
амурец
амурец
   182 / 1004
вчера в 02:18
талантливый малый, кто ещё так может крысить чужые ЗМ
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   90 / 1004
вчера в 02:18
Впервые с 15-го года победитель абсолютно заслуженный и бесспорный. Конечно, многим Месси надоел, хочется разнообразия, но что поделать, ежели в новейшей истории лучше него в футбол играть никто не умеет и отдать награду кому-либо другому было бы верхом несправедливости, идиотизма и преступлением перед футболом - итак насмотрелись уже на левые награждения грозы Люксембургов... А все эти бомбёжки, скулёж и поросячий визг ненавистников не имеют ровным счётом никакого значения, ибо считают победу Месси незаслуженной люди явно нездоровые, а так же окончательно деградировавшие и далёкие от футбола отбросы, в числе которых дети блудных девиц и алкоголичек, однополые меньшинства, поклоняющиеся марокканской подстилке, пьяницы, воры, попрошайки и нищие, зачатые в грязных лачугах и брызжущие желчью от очередного успеха прославленного футболиста, взращённого легендарной каталонской командой. Но их злобное шпение глохнет в овациях, посвящённых аргентинскому гению, установившему очередной абсолютный рекорд...
LаLiga
LаLiga
вчера в 01:26
Кто нибудь остановит Месси.

Что творит.

Талантливый малый.

Мал, да удал.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   252 / 1004
вчера в 01:08
Сколько лет там Барса не играла в финале ЛЧ?!

Ай да лидер - ай да тащер, чемпионата 2,5 команд.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
   280 / 1004
вчера в 00:56
А вот про вице-чемпиончика:

В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Ахаха))))
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