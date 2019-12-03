Месси шестикратный и рекордный

вчера, 00:38

Секрет Полишинеля раскрыт – Лионель Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2019 года. «Соккер.ру» - о том, что и так было всем известно.

Возвращения прежнего формата определения обладателя «Золотого мяча» требовали с 2010 года, когда награда объединилась с призом лучшему футболисту года ФИФА , а к традиционному голосованию спортивных журналистов добавили еще и мнения капитанов и тренеров сборных. Для многих это статус награды не повысило, а напротив, обесценило. Поскольку выбор казался формальным, далеким от предпочтений болельщицких масс и любителей футбола.

Особенно памятны возмущения, когда без «Золотого мяча», казавшегося совершенно заслуженным, оставались Уэсли Снейдер, Франк Рибери, Андрес Иньеста и Хави. Все захватили Лионель Месси и Криштиану Роналду. И многие связывали это именно с тем, что формат определения лучших изменили. К прежнему формату вернулись в 2015 году. Но сильно лучше не стало: Месси и Роналду по-прежнему доминируют. Нынешний год не стал исключением и тоже может войти в историю как «2019-й, когда прокатили замечательного Вирджила ван Дейка и снова дали награду Месси».

Кстати, то, что Лионель станет победителем, можно было узнать задолго до церемонии награждения, прошедшей в Париже. Как ни старался France Football, отвечающий за награду, сделать из нее интригу, порциями выдавая места лучших, но не самых, все уже знали, кого ждет главный приз. А первыми волну запустили коллеги французов из Испании – El Mundo Deportivo.

Они прознали, что в Барселону прилетала делегация из французского издания, чтобы записать интервью и сделать фотосессию с Месси. Явно не для праздного интереса. Тогда и стало понятно, что France Football готовит к выходу свой традиционный номер на следующий день после награждения. Интригу уже можно было не держать. А главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в шутку даже отмахнулся от очередной порции надоевших вопросов про «Золотой мяч» и предложил просто отдать его Месси и все – не тянуть. Отдали.

Чем примечателен этот «Золотой мяч» в ряду предыдущих? Можно говорить о предельной полезности и указывать, что с каждым следующим призом ценность его снижается. Но не в данном случае. Ведь шестой (после 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годов) «Золотой мяч» делает Месси рекордсменом. Чаще него никто не получал этой премии. И немаловажно, что позади остался Криштиану Роналду, у которого таких наград пять – за 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 год.

Это главный спор современности, и в нем у Месси появился весомый козырь. Наверняка кто-то оценил переход Роналду из «Реала» в «Ювентус», что было своего рода вызовом и риском. Но Криштиану, выступив очень даже здорово, не смог впечатлить в достаточной степени и в достаточной мере стать сверхзначимым игроком в «Ювентусе», его полноправным лидером. Даже отдельные подвиги Роналду не убедили, хотя был сумасшедший камбэк в Лиге чемпионов с «Атлетико», была победа в Лиге Наций, которая пока не очень воспринимается футбольным сообществом как серьезный турнир.

Месси же предпочитает оставаться в «Барселоне», что, кстати, тоже порой раздражает особую часть любителей футбола, желающих посмотреть, «насколько Лео будет крут в условном „Сток Сити“». В любом случае, в нынешнем голосовании даже не Роналду был главным конкурентом Месси. Им оказался ван Дейк. Защитник «Ливерпуля», который провел феноменальный год, став непроходимой стеной в обороне «красных».

Но так было всегда – любую награду защитнику получить сложнее, чем нападающему при прочих равных. Ван Дейк должен был сыграть еще на несколько голов лучше, чтобы обойти бомбардира. Зрителю не всегда и не слишком понятна роль эффективного надежного защитника в результатах команды, зато даже поверхностного интереса к футболу достаточно, чтобы оценить заслуги нападающего. А у Месси их хватало, несмотря на довольно средний сезон с точки зрения трофеев. «Барселона» выиграла чемпионат Испании, но в той же Лиге чемпионов уступила в полуфинале как раз «Ливерпулю». Причем в очень показательном стиле: 0:4 после 3:0.

На Кубке Америки сборная Аргентины с Месси заняла только третье место, причем сам Лионель и аргентинцы там больше оскандалились, чем были замечены в футбольных подвигах. Однако несколько факторов заставляют выделять именно Месси. Это же индивидуальная награда. Например, Лионель получил «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в Европе. Он в прошлом сезоне заколотил 51 гол во всех турнирах, 36 из них – в чемпионате Испании.

А главное, Месси стал играть гораздо более весомую роль в футболе «Барселоны», чем это было ранее. Тогда говорили о факторе Иньесты и Хави, о структуре самой игры каталонцев. Сейчас все чаще и чаще «Барселоне» удается добиваться результата и вытаскивать матчи только за счет Месси, который успевает делать все и не обязательно забивает – а делает он это много все еще – но точно создает голевые моменты и ведет игру команды.

Без него футбол «Барселоны» совсем другой и гораздо менее эффективный. Сравните с результативностью и ролью Роналду в «Ювентусе». Пока не то, согласитесь. А роль ван Дейка, как уже говорилось, трудно объективно оценить. Вот и получается, что Месси в очередной раз определяют как лучшего в мире. Не потому, что уже привычка, а потому что других однозначно сложно такими назвать. Наверняка у тех, кто голосовал за Месси, был большой соблазн выбрать того же ван Дейка. Но большинство колеблющихся все же выбрало аргентинца, и это сделало результат.