Роналду – лучший игрок прошлого сезона Серии А. Гасперини – лучший тренер

сегодня, 02:20

В Милане прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона в итальянском футболе.

Лучшим футболистом Серии А, как и ожидалось, был признан нападающий «Ювентуса» . Приз лучшей команде сезона достался «Аталанте». Её наставник признан лучшим тренером.