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Роналду – лучший игрок прошлого сезона Серии А. Гасперини – лучший тренер

сегодня, 02:20

В Милане прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона в итальянском футболе.

Лучшим футболистом Серии А, как и ожидалось, был признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Приз лучшей команде сезона достался «Аталанте». Её наставник Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
   351 / 1021
сегодня в 03:14
одной левой статуэтки ему мало?
Wolf77727
Wolf77727
   212 / 1021
сегодня в 03:10
подарили мусорный трофей
Физручини
Физручини
   538 / 1021
сегодня в 02:31
Какое счастливое лицо. Человек играет ради трофеев, можно уже из статуэток дом наверное целый построить. Преклоняюсь перед его целеустремленностью и упорством, но его неприкрытое тщеславие - это немного смешно) в отличии от псевдосмирения каталонского гнома, Рон хотя бы честно не скрывает своих намерений и желаний.
Шишанутый
Шишанутый
   34 / 1021
сегодня в 02:30
Рон лучший в футболе! Заслужил. Браво!!! А гному сколько угодно могут дарить ЗМ, но у него не когда не будет трофея со сборной а Рон это большой чемпеон!!
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