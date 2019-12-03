Роналду – лучший игрок прошлого сезона Серии А. Гасперини – лучший тренер

В Милане прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона в итальянском футболе.
Лучшим футболистом Серии А, как и ожидалось, был признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Приз лучшей команде сезона достался «Аталанте». Её наставник Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером.
⚠ #UltimOra @GranGalaAIC— Sky Sport (@SkySport) 2 декабря 2019 г.
🏆 #CristianoRonaldo miglior giocatore della #SerieA
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