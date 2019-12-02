Месси получил «Золотой мяч»

вчера, 23:31

Форвард «Барселоны» , как и ожидалось, стал обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года.

Аргентинец опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Для Месси это уже 6-я подобная награда в карьере.