Месси получил «Золотой мяч»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, как и ожидалось, стал обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года.
Аргентинец опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Для Месси это уже 6-я подобная награда в карьере.
а во вторых.69. это самый липовый зм в истории. реально. 3.14здец.
моська за что его получил?????? он ведь до сих пор подачи углового ждет на энфилдею короче, позор таким наградам
а во вторых.69. это самый липовый зм в истории. реально. 3.14здец.
моська за что его получил?????? он ведь до сих пор подачи углового ждет на энфилдею короче, позор таким наградам
Роналду лучший игрок серии А - это ПОЗОР!
Само поведение Роналду это дикий зашквар, инфантильность, неуважение к коллегам.
Роналду лучший игрок серии А - это ПОЗОР!
Само поведение Роналду это дикий зашквар, инфантильность, неуважение к коллегам.
Лео, ты космос
Лео, ты космос
в Марадоне больше пиара дикого как и в ДиСтефано.
в Марадоне больше пиара дикого как и в ДиСтефано.
Обо76ся со сборной.
За чемпионат Испании маловато.
Протянутые за уши премии.Даже лучшим игроком Европы не был.Что уже смешно и нелогично в контексте ЗМ.)))
Обо76ся со сборной.
За чемпионат Испании маловато.
Протянутые за уши премии.Даже лучшим игроком Европы не был.Что уже смешно и нелогично в контексте ЗМ.)))
Золотая бутса. 36 голов
Лучший бомбардир ЛЧ. 12 голов
Лучший гол ЛЧ.
Чемпион Испании.
Лучший дриблер в в топ 5 лигах.
больше всех голов с штрафных топ 5 лиге
лучший плеймейкер в 2019 году по версии IFFHS
Лучше и быть не может
Золотая бутса. 36 голов
Лучший бомбардир ЛЧ. 12 голов
Лучший гол ЛЧ.
Чемпион Испании.
Лучший дриблер в в топ 5 лигах.
больше всех голов с штрафных топ 5 лиге
лучший плеймейкер в 2019 году по версии IFFHS
Лучше и быть не может
Результат команды не важен - главное 45 голов наколотить да по больше)))
Зашквар уровня Снейдера(2010) - версия 2.0
Результат команды не важен - главное 45 голов наколотить да по больше)))
Зашквар уровня Снейдера(2010) - версия 2.0