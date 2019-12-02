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Месси получил «Золотой мяч»

вчера, 23:31

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, как и ожидалось, стал обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года.

Аргентинец опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Для Месси это уже 6-я подобная награда в карьере.

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Все комментарии
амурец
амурец
   362 / 1022
сегодня в 00:26
когла ФИФА опозорилась с вручением ЗМ 2010, 2012, 2013, 2015, ЗМ начал терять своё значение, теперь когда Франсуа Футбол сам решил без ФИФА вручать ЗМ вроде Аристида ЗМ начал подниматься, но в этом году мы видим, что и Франс футбол идёт по стопам Блаттера, ну что же, поздравим Месси с очередным ворованым ЗМ
milan-f
milan-f
   279 / 1022
сегодня в 00:26
Ребят, врпрос такой только у меня жестко тупит моб версия сайта, уже не впервые?
а во вторых.69. это самый липовый зм в истории. реально. 3.14здец.
моська за что его получил?????? он ведь до сих пор подачи углового ждет на энфилдею короче, позор таким наградам
ZjzoRe
ZjzoRe ответил juvenale
   375 / 1022
сегодня в 00:26
у него другая премия в это же время)
Роналду в тройке - это ПОЗОР!
Роналду лучший игрок серии А - это ПОЗОР!
Само поведение Роналду это дикий зашквар, инфантильность, неуважение к коллегам.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   21 / 1022
сегодня в 00:25
А кто ещё индивидуально был сильнее? Ты ознакомься с его результатами для начало. Ван Дейк в Ливерпуле не сделал больше тех, кто играет в линии нападения, поэтому я не вижу у Месси конкурентов.
я тебе пишу про 2010 год))почему Месси
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   60 / 1022
сегодня в 00:24
А кто ещё индивидуально был сильнее? Ты ознакомься с его результатами для начало. Ван Дейк в Ливерпуле не сделал больше тех, кто играет в линии нападения, поэтому я не вижу у Месси конкурентов.
дурман
дурман
   738 / 1022
сегодня в 00:24
Поздравляем лучшего из лучших.
Лео, ты космос
da da da
da da da ответил Оливье Гpуйяp
   313 / 1022
сегодня в 00:24
Ненене, ты что. В Аргентине только один гений на букву м. Плюс брёвна типа Дибалы, Ди Марии, Игуаина и наркоман Марадона. А гений только на букву м.
из гениев в Аргентине был только Месси+крутые Батистута и Агуэро+еще парочка приличных игроков типа Рикельме,Верона и Тевеса.
в Марадоне больше пиара дикого как и в ДиСтефано.
raulmadrid_007
raulmadrid_007 ответил зигзаг
   531 / 1022
сегодня в 00:23
Лучший бомбардир и ассистент Европы. 52 голов и 23 ассистентов Золотая бутса. 36 голов Лучший бомбардир ЛЧ. 12 голов Лучший гол ЛЧ. Чемпион Испании. Лучший дриблер в в топ 5 лигах. больше всех голов с штрафных топ 5 лиге лучший плеймейкер в 2019 году по версии IFFHS Лучше и быть не может
.Позорный вылет с ЛЧ
Обо76ся со сборной.

За чемпионат Испании маловато.

Протянутые за уши премии.Даже лучшим игроком Европы не был.Что уже смешно и нелогично в контексте ЗМ.)))
Barcelona5555
Barcelona5555
сегодня в 00:21
Всё правильно,что бы не писали хейтеры,Месси своей игрой доказал,что он достоин этой награды больше чем кто-либо другой!
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   21 / 1022
сегодня в 00:21
Нет у тебя никакой объективности. Абсолютно.
ну а где объективность?Два кандидата заслуживали,а дали Месси....вопрос за что?признай что это был левый мяч,тогда я еще пойму,что не все потеряно
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   60 / 1022
сегодня в 00:21
Ну ты очень объективный парень, поэтому Иньеста мимо летит со своим голом в финале ЧМ)
mangoх12
mangoх12
   28 / 1022
сегодня в 00:20
Жаль князька..
kotmyshka
kotmyshka
   271 / 1022
сегодня в 00:20
ожидаемо
зигзаг
зигзаг
   246 / 1022
сегодня в 00:20
Лучший бомбардир и ассистент Европы. 52 голов и 23 ассистентов

Золотая бутса. 36 голов
Лучший бомбардир ЛЧ. 12 голов
Лучший гол ЛЧ.
Чемпион Испании.
Лучший дриблер в в топ 5 лигах.
больше всех голов с штрафных топ 5 лиге
лучший плеймейкер в 2019 году по версии IFFHS

Лучше и быть не может
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   60 / 1022
сегодня в 00:20
Нет у тебя никакой объективности. Абсолютно.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   21 / 1022
сегодня в 00:19
Почему Снейдер, а не Иньеста? Первый выиграл ЛЧ, второе место ЧМ, второй выиграл ЧМ и остановился в полуфинале ЛЧ. Гол ещё победный в финале. Наверно потому, что Иньеста игрок Барсы?) Да и голландец после того окончательно потух.
Да Иньеста тоже заслуживал,но все же больше Снейдер,но дали Месси))))
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил Тага Дага
   305 / 1022
сегодня в 00:19
Ненене, ты что. В Аргентине только один гений на букву м. Плюс брёвна типа Дибалы, Ди Марии, Игуаина и наркоман Марадона. А гений только на букву м.
Ruslan3132
Ruslan3132
   157 / 1022
сегодня в 00:18
Индивидуально, возможно, он и заслужил. Ливерпуль был силен командой, и не один Ван Дейк тащил, там у Алиссона, Мане, Фирмино и Салаха столько же вклада, как минимум. Мбаппе не показал всего что мог, Роналду в сериале доигрывает уже, Реал прошлый сезон провалил...А кто еще...С победой коротышку ))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 1022
сегодня в 00:18
это не ерунда, а нефтедоллары)
juvenale
juvenale ответил БеБеБе
   21 / 1022
сегодня в 00:18
Не ожидала, но безумно довольна. В Ливерпуле много отличных игроков, и выделить одного трудно, поэтому и решили отдать мячик Месси. Рон как всегда разочаровывает, смелости не хватает придти на вручение премии. Да и год у него был неудачным, зато есть теперь кого догонять
у него другая премия в это же время)
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   60 / 1022
сегодня в 00:18
Почему Снейдер, а не Иньеста? Первый выиграл ЛЧ, второе место ЧМ, второй выиграл ЧМ и остановился в полуфинале ЛЧ. Гол ещё победный в финале. Наверно потому, что Иньеста игрок Барсы?) Да и голландец после того окончательно потух.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Заратустра
   269 / 1022
сегодня в 00:18
Роналду уже не догонит Месси по ЗМ. В этой гонке победа осталась за гномом. Это конечно, трагедия для Роньки. Он сейчас рыдает в истерике и отчаянии.
Это трагедия футбольного мира,нельзя дарить мячей только из за того что жалко его!
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
   305 / 1022
сегодня в 00:17
Я осознаю, что Роналду даже в сотню лучших игроков в истории не входит, но использовать месси как альтернативу ему - бред. Противно читать, как люди из ненависти к Роналду становятся персофанами Месси.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   21 / 1022
сегодня в 00:17
Мнение хейтеров ничего не изменит. Очевидно, что эпоха, кто ближе стоит по индивидуальным наградам? Имея два года разницы Лео достиг отметки 700 голов за карьеру.
я не знаю про каких ты хейтеров)чего мне его хейтить?просто объективные данные
juvenale
juvenale
   21 / 1022
сегодня в 00:16
Люди а что Марез делает на 10 месте?лавочник сити на 10 месте, что за ерунда?
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил juvenale
   305 / 1022
сегодня в 00:16
Что ты с ним церемонишься? Разговаривай с ним как с персофаном Месси, каковым он является. Ещё за федунятник болеет.
Зидан 1972
Зидан 1972
   269 / 1022
сегодня в 00:15
Раз уж решили подарить очередной фальшивый мячик, подарите ему значок чемпиона мира и америки!
Заратустра
Заратустра
   291 / 1022
сегодня в 00:15
Роналду уже не догонит Месси по ЗМ. В этой гонке победа осталась за гномом. Это конечно, трагедия для Роньки. Он сейчас рыдает в истерике и отчаянии.
raulmadrid_007
raulmadrid_007 ответил ATG
   531 / 1022
сегодня в 00:15
Месси справедливо! Ван Дейк справедливо второй! Рад за Месси! Интересно получится ли у него ещё один взять мяч
Конечно что получится - достаточно голов напулять и все про94 во всех турнирах.
Результат команды не важен - главное 45 голов наколотить да по больше)))

Зашквар уровня Снейдера(2010) - версия 2.0
БеБеБе
БеБеБе
сегодня в 00:15
Не ожидала, но безумно довольна. В Ливерпуле много отличных игроков, и выделить одного трудно, поэтому и решили отдать мячик Месси. Рон как всегда разочаровывает, смелости не хватает придти на вручение премии. Да и год у него был неудачным, зато есть теперь кого догонять
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