Каждый десятый россиянин верит, что сборная России может выиграть Евро-2020

сегодня, 12:45

ВЦИОМ сообщает, что более трети россиян (35%) будут следить за Евро-2020, при этом 10% всех опрошенных считают, что сборной России по силам одержать победу в этом турнире.

Абсолютное большинство планирующих следить за ходом Евро-2020 будут болеть за нашу сборную - 85%. Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных. О том, что Россия может стать чемпионом Европы, говорит каждый десятый (10%).

Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 - 54%.