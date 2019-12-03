Каждый десятый россиянин верит, что сборная России может выиграть Евро-2020

ВЦИОМ сообщает, что более трети россиян (35%) будут следить за Евро-2020, при этом 10% всех опрошенных считают, что сборной России по силам одержать победу в этом турнире.
Абсолютное большинство планирующих следить за ходом Евро-2020 будут болеть за нашу сборную - 85%. Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных. О том, что Россия может стать чемпионом Европы, говорит каждый десятый (10%).
Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 - 54%.
следить за ходом Евро-2020 будут болеть за нашу сборную - 85%
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1153077/rossiya
Это фактический ответ хейтерам сборной страны. Это и ключевое.
следить за ходом Евро-2020 будут болеть за нашу сборную - 85%
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1153077/rossiya
Это фактический ответ хейтерам сборной страны. Это и ключевое.
В России Левада центр проводил опрос среди болельщиков и как не странно больше всего болельщиков у Зенита. Примерно 10% от общего числа. То есть каждый десятый болельщик является болельщиком Зенита.
А теперь сопоставь заголовок и твою знаменитую фразу про дураков)
Совпадение? Недумаю!
В России Левада центр проводил опрос среди болельщиков и как не странно больше всего болельщиков у Зенита. Примерно 10% от общего числа. То есть каждый десятый болельщик является болельщиком Зенита.
А теперь сопоставь заголовок и твою знаменитую фразу про дураков)
Совпадение? Недумаю!
в МММ...да мало ли еще было лохотронов...
в МММ...да мало ли еще было лохотронов...