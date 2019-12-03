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Каждый десятый россиянин верит, что сборная России может выиграть Евро-2020

сегодня, 12:45

ВЦИОМ сообщает, что более трети россиян (35%) будут следить за Евро-2020, при этом 10% всех опрошенных считают, что сборной России по силам одержать победу в этом турнире.

Абсолютное большинство планирующих следить за ходом Евро-2020 будут болеть за нашу сборную - 85%. Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных. О том, что Россия может стать чемпионом Европы, говорит каждый десятый (10%).

Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 - 54%. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   19 / 1024
сегодня в 13:54
Это те которые и акции МММ с удовольствием сейчас купят ))
BarSlona
BarSlona
   815 / 1024
сегодня в 13:34
    beefs
    beefs
       185 / 1024
    сегодня в 13:34
    Я не десятый...
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил alex074
       24 / 1024
    сегодня в 13:17
    Из этого опроса можно сделать, уверенный 100% вывод, что каждый 10 человек в стране или не видел ни одного матча в исполнении сб. России (именно сборной Черсесова, Дзюбы и Ко) или слепой или ничего не соображает в футболе вообще.
    Ключевое из опроса, что абсолютное большинство планирующих
    следить за ходом Евро-2020 будут болеть за нашу сборную - 85%
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1153077/rossiya

    Это фактический ответ хейтерам сборной страны. Это и ключевое.
    alex074
    alex074
       118 / 1024
    сегодня в 13:14
    Из этого опроса можно сделать, уверенный 100% вывод, что каждый 10 человек в стране или не видел ни одного матча в исполнении сб. России (именно сборной Черсесова, Дзюбы и Ко) или слепой или ничего не соображает в футболе вообще.
    You will never walk alone
    You will never walk alone
       211 / 1024
    сегодня в 13:13
    Это те, кто за путина голосует?
    cielo notturno
    cielo notturno ответил 311
       112 / 1024
    сегодня в 13:13
    Прочитай, я чуть ниже написал кто в этом замешан)
    Project Pandora
    Project Pandora ответил cielo notturno
       346 / 1024
    сегодня в 13:12
    Увы, таких новостей по пять штук на дню. Чем дальше, тем смешнее.
    311
    311
       377 / 1024
    сегодня в 13:08
    Если предположить, что каждый десятый россиянин далек от футбола, то у нас вполне футбольная страна!)
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       55 / 1024
    сегодня в 13:07
    Примерно столько же голосуют за Жириновского. Это не случайное совпадение
    cielo notturno
    cielo notturno ответил Project Pandora
       112 / 1024
    сегодня в 13:04
    Хочешь про дураков тебе напишу и о ком речь в заголовке?
    В России Левада центр проводил опрос среди болельщиков и как не странно больше всего болельщиков у Зенита. Примерно 10% от общего числа. То есть каждый десятый болельщик является болельщиком Зенита.
    А теперь сопоставь заголовок и твою знаменитую фразу про дураков)
    Совпадение? Недумаю!
    Ekkimukk
    Ekkimukk ответил Scuderia Ferrari
       539 / 1024
    сегодня в 12:58
    Может выиграть и выиграет - это разные вещи. Исправьте, пожалуйста, заголовок.
    Подкорректировали.
    Питер Ман
    Питер Ман
       36 / 1024
    сегодня в 12:57
    Примерно эти же люди выходят на всякие навальные митинги
    Project Pandora
    Project Pandora
       346 / 1024
    сегодня в 12:52
    "В России дураков припасено лет на сто".
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       17 / 1024
    сегодня в 12:50
    Может выиграть и выиграет - это разные вещи. Исправьте, пожалуйста, заголовок.
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 1024
    сегодня в 12:48
    В коммунизм тоже верили...
    в МММ...да мало ли еще было лохотронов...
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