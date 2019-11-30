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Головин: «Три вещи из России, по которым скучаю? Баня, кинотеатр, Калтан»

сегодня, 10:55

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил о вещах в России, по которым скучает. 

Есть ли в Монако возможность играть с детьми на «коробке», как в Москве? К сожалению, нет. Летом постоянно ходили с пацанами на пляж, играли ногами в волейбол. С нами даже ездили массажисты и физиотерапевты.

Три вещи из России, по которым скучаю? Баня. Кинотеатр. Наверное, ещё по родному Калтану. Снится ли? Бывает. Хочется вернуться домой на недельку. Сейчас зимой полечу в отпуск увидеть всех родных. В Москве когда был, тоже всегда домой тянуло.

Отметим, что накануне Головин высказался по вопросу перехода российских игроков в зарубежные чемпионаты.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   38 / 957
сегодня в 11:13
Везде хорошо, где нас нет. Вернётся домой потянет в Монако. Закончит карьеру-намоется, напарится, насмотрится, обкалтанится.
cska plus
cska plus
   10 / 957
сегодня в 11:07
Жабоеды значит не купаются.
ziborock
ziborock
   3 / 957
сегодня в 11:07
А что по поводу бани пошутят кони?)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   310 / 957
сегодня в 11:06
У Любэ звучит правдивее: баня, водка и гармонь.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   236 / 957
сегодня в 10:58
Переведешь Монако во французский пердив, приедешь домой.
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