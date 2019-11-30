Головин: «Три вещи из России, по которым скучаю? Баня, кинотеатр, Калтан»

Полузащитник «Монако» сообщил о вещах в России, по которым скучает.

Есть ли в Монако возможность играть с детьми на «коробке», как в Москве? К сожалению, нет. Летом постоянно ходили с пацанами на пляж, играли ногами в волейбол. С нами даже ездили массажисты и физиотерапевты.

Три вещи из России, по которым скучаю? Баня. Кинотеатр. Наверное, ещё по родному Калтану. Снится ли? Бывает. Хочется вернуться домой на недельку. Сейчас зимой полечу в отпуск увидеть всех родных. В Москве когда был, тоже всегда домой тянуло.