ГлавнаяНовости

«Локомотив»: «У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру»

сегодня, 10:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Локомотив» после поражения «Байеру» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов в Инстаграме отреагировал на вылет из еврокубков.

У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру в любимый клуб. Вместе мы напишем новую историю.
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СМИ: Тимати ушел из футбольного бизнеса
Сегодня, 11:43 Комментарии13
Слухи«Енисей» планирует поменять часть состава
Вчера, 16:29 Комментарии6
Российские тренеры ненавидят Тедеско
23 ноябряСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии31
«Спартак» проведёт январский тренировочный сбор в ОАЭ
20 ноября Комментарии31
Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом
20 ноября Комментарии13
Адиев определился с тренерским штабом «Чайки»
20 ноября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   111 / 866
сегодня в 15:58
уахаха
Это всё равно что: мы не проиграли, это у нас забрали победу. Патриотично и скрепно! ))
13 RUS
13 RUS
   604 / 866
сегодня в 14:50
Смысл "Отняли" ,то что их про76и,лучше бы молчали ей богу уже,болелы и так верны клубу
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   84 / 866
сегодня в 12:38
Неужели пошли по пути свиней, жаль.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   469 / 866
сегодня в 12:35
Кто отобрал? Если только у Гильерме, слепой кипер косяк за косяком. Днище, а не игра, правильно что от России два клуба в ЛЧ будет. Поделом таких бездарностям нечего в еврокубках делать
tuman960
tuman960 ответил Лиговский
   197 / 866
сегодня в 12:24
Будто в тарасовке писали, только про дух еще забыли написать.
вчера уже про дух Сёмин сказал)))))))
tuman960
tuman960
   197 / 866
сегодня в 12:23
то дух какой то,то вера-у вас в Москве все такие со спартаковскими бзиками!!!!!
time out
time out
   58 / 866
сегодня в 12:12
Вера это хорошо. Только она очки не приносит.
Лиговский
Лиговский
   239 / 866
сегодня в 12:12
Будто в тарасовке писали, только про дух еще забыли написать.
berda2003
berda2003
   505 / 866
сегодня в 12:03
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       17 / 866
    сегодня в 11:51
    Фу, как пошло и пафосно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Аполлон Тиртышный- Кацман
       22 / 866
    сегодня в 11:48
    А что много вариантов что ли ???

    Либо со щитом ...либо на щите..

    Но не думаю что будут громкие слова...Про написание истории...)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 866
    сегодня в 11:41
    Это кто это отнял? Сами отдали безвозвратно и в сухую. Гыгыгы
    drug01
    drug01
       147 / 866
    сегодня в 11:39
    Веру в чего? В ПАЛЫЧА?..... ПОРА НА ПЕНСИЮ!
    beefs
    beefs
       190 / 866
    сегодня в 11:32
    А не вы разве их отдали?
    Аполлон Тиртышный- Кацман
    Аполлон Тиртышный- Кацман ответил Jeck Denielse
       343 / 866
    сегодня в 11:20
    Универсальная речь.... Подойдет абсолютно любому проигравшему клубу...)))
    Это что, от Зенита сегодня чего-нибудь новенького не услышим ?*
    minai
    minai
       391 / 866
    сегодня в 11:12
    Да просто связываться не хотелось. Ну уж в следующий раз мы им точно зададим жару. Пусть не обижаются!
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
       388 / 866
    сегодня в 11:12
    Красиво сказали, жалко что обо76ись в ЛЧ
    112910415
    112910415
       71 / 866
    сегодня в 11:10
    откуда этот странный пафос и зачем он ?
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       104 / 866
    сегодня в 11:04
    Вы отдали очки без борьбы.
    Паровозов
    Паровозов
    сегодня в 11:02
    С третьего захода в ЛЧ, может что и выйдет.
    Армейская душа
    Армейская душа
       64 / 866
    сегодня в 10:55
    Патриарх Кирилл одобряет
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       22 / 866
    сегодня в 10:51
    Универсальная речь....
    Подойдет абсолютно любому проигравшему клубу...)))
    Дрессировщик хряков
    Дрессировщик хряков
       637 / 866
    сегодня в 10:51
    У свиней научились красиво говорить.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       151 / 866
    сегодня в 10:47
    Не в обиду, звучит будто жалоба на судейство. А так уважуха за показанную игру, не хватило мастерства и опыта.
    Морозовский
    Морозовский
       11 / 866
    сегодня в 10:46
    Сказал так, будто "Локомотив" нагло засудили и отобрали очки.
    FROBI
    FROBI
       325 / 866
    сегодня в 10:46
    У вас сняли очки... розовые. То бишь место российских грандов в Европе понятно где.
    Также сняли розовые очки со знатных продавал Миранчуков.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100