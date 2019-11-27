«Локомотив»: «У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру»

Так нельзя. Но Дзюбу оскорбили не случайно «Соккер.ру» предлагает не зацикливаться и взглянуть на ситуацию с Дзюбой шире

Дзюба — священный лев. Теперь официально «Соккер.ру» видит, что ситуация вокруг Дзюбы получила продолжение. Без полемики

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