«Локомотив»: «У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру»

«Локомотив» после поражения «Байеру» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов в Инстаграме отреагировал на вылет из еврокубков.
У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру в любимый клуб. Вместе мы напишем новую историю.
«Локомотив» после поражения «Байеру» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов в Инстаграме отреагировал на вылет из еврокубков.
У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру в любимый клуб. Вместе мы напишем новую историю.
Это всё равно что: мы не проиграли, это у нас забрали победу. Патриотично и скрепно! ))
Это всё равно что: мы не проиграли, это у нас забрали победу. Патриотично и скрепно! ))
Либо со щитом ...либо на щите..
Но не думаю что будут громкие слова...Про написание истории...)))
Либо со щитом ...либо на щите..
Но не думаю что будут громкие слова...Про написание истории...)))
Подойдет абсолютно любому проигравшему клубу...)))
Подойдет абсолютно любому проигравшему клубу...)))
Также сняли розовые очки со знатных продавал Миранчуков.
Также сняли розовые очки со знатных продавал Миранчуков.