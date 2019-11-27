Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году

сегодня, 16:56

Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК «Крылья Советов» сократится в 2020 году.

Отмечается, что общий объем финансирования не изменится. Бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20 составляет 1,6 млрд рублей. Сейчас у клуба отсутствует якорный спонсор, но есть несколько партнеров, вкладывающих средства. При этом, большая часть финансирования осуществляется из бюджета Самарской области. Достижение необходимого баланса планируется за счет большего привлечения внебюджетных средств.

Ранее сообщалось, что «Ростов» испытывает проблемы с финансированием.