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Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году

сегодня, 16:56

Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК «Крылья Советов» сократится в 2020 году.

Отмечается, что общий объем финансирования не изменится. Бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20 составляет 1,6 млрд рублей. Сейчас у клуба отсутствует якорный спонсор, но есть несколько партнеров, вкладывающих средства. При этом, большая часть финансирования осуществляется из бюджета Самарской области. Достижение необходимого баланса планируется за счет большего привлечения внебюджетных средств.

Ранее сообщалось, что «Ростов» испытывает проблемы с финансированием.

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Т34
Т34
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Это дорога в никуда. Она со временем постигнет всех бютжетников.
kotmyshka
kotmyshka
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ФНЛ
averoniy
averoniy
   233 / 868
сегодня в 17:18
Клуб не отрабатывает потраченные средства.
cska plus
cska plus
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сегодня в 17:07
Очередной пердивщик.
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