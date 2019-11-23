Российские тренеры ненавидят Тедеско

сегодня, 13:00

«Соккер.ру», поняв темперамент и подход Доменико, отмечает детали, помогающие раскусить его врагов.

Если Тедеско окажется на щите, точно будет вой: «А мы предупреждали, мы знали, мы говорили». Если со щитом – враги забудут свои оценки, но придумают отговорки к успехам.

«Багаж Кононова», как обычно. А для понимания нужна парочка цитат, чтобы не осталось сомнений - у российского футбольного сообщества предвзятое отношение к тренерам-иностранцам в РПЛ , а у многих – лично к Тедеско.

Егор Титов, легенда «Спартака»:

Бородюк и Мостовой сказали правильную вещь: назначение немца — плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в «Шальке», полтора года. Больше нигде и нисколько, второй сезон завалил. Где гарантии, что у него получится с нынешним составом «Спартака»? Какие у Тедеско преимущества перед Тихоновым и Гунько?

Андрей Тихонов, тоже легенда клуба:

Для меня это странное назначение. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и ещё давать ему карт-бланш? Давать карт-бланш Тедеско – это перебор.

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»:

На мой взгляд, 34-летний тренер для «Спартака», который настолько расшатан, не то. Там нужен дрессировщик с кнутом. Сейчас не тигра бросили в клетку с зайцами, а наоборот. Знаете, такого пушистого зайца бросили в клетку к тиграм.

Евгений Ловчев, легенда «Спартака»:

Разве кто-то у нас в стране знает, кто такой Доменико Тедеско? Вся его биография умещается в две строчки. При этом сколько у нас таких же ребят, которые еще недавно играли в «Спартаке» и стали тренерами.

Чтобы не тратить ваше время, другие цитаты упустим – смысл тот же. К Тедеско российские коллеги и прочие говорящие головы с порога относятся негативно.

Завидуют доверию к Доменико

Немцу с порога захотели довериться – Цорн, часть фанатов и эксперты, которые могут сравнить «было» и «стало», понимая, что это только начало. Федун сразу выдал Тедеско власть и зарплату, а российские тренеры очень любят и то, и другое. Слепо любят, упиваясь - их минус, не плюс. У «Спартака» коллекция бывших игроков, которые стали тренерами. Легко собрать 23 фамилии, не считая болеющего Кулькова – крепкого ему здоровья. В списке Рахимов, Онопко, Ананко, Парфенов, Евсеев, Ковтун, Ромащенко, Бушманов, Филимонов, Чернышов, Горлукович, Аленичев, Тихонов, Титов, Шалимов, Ледяхов, Булатов, Пятницкий, Бесчастных, Писарев и Юран. Но только к занятым Карпину и Черчесову присматриваются сейчас. Тедеско автоматически нажил врагов, ведь вокруг клуба выводок «спартаковских» тренеров, и все – мимо кассы.

Немец совсем не высокомерный

В плохом суде очень часто увидите наглость коллегии, в слабом тренере сразу видно задатки высокомерного выскочки. Таких ребят в российском тренерском цехе много. Заносчивые люди без трофеев, класса и желания учиться. Тот же Карпин потратил полвека и наделал новых людей, чтобы подрастерять футбольное хамство и вооружиться иронией. Очень интеллигентным тренером с адекватной реакцией на публику может стать Игнашевич – тоже отчасти жена выдрессировала из спортсмена человека. Тедеско ведет себя просто, шутит, что в его чемодане на колесиках не косметика, и исправно общается с публикой, объясняя решения и успокаивая растерянных фанатов.

Болельщики готовы влюбиться

Пока нет, но по любви к тренеру соскучились. Понятно, почему некоторые фанаты «Ростова» обожают Карпина. Почему к Сёмину такое отношение. Но многим наставникам в РПЛ сложно симпатизировать. «Атути, аванти, Доменико Тедеско», - такой заряд возможен через пару лет, если всеядный демон «Спартака» не поступит с итальянским немцем так, как голодные свинки – с мясом, которое радостно пожирают вместе с костями. Метафора для клуба, который занимается внутренним каннибализмом, предпочитая поедать сам себя и своих. Но если говорим о первой реакции на новичка Тедеско со стороны трибун, то его скорее приняли, нежели нет. Проведет удачный сезон – болельщики будут за него горой.

Тренеру интересна его работа

Уровень тренерского образования в России спорный. В Германии Тедеско мучили намного больше академических часов в школе, которая выпускала наставников уровня Клоппа, Тухеля и Лёва, не говоря о легендах прошлого. Еще одна проблема российских тренеров – тухлее тухлой рыбы. Мертвые на бровках, мертвые на тренировках, банальные с матами – в раздевалке. Потому Шаронов с простенькими речами уровня сериалов, даже не фильмов о войне и мотивации перед решающим сражением, и выделился. Также нельзя качественно сыграть то, что делает на бровке Клопп. Юрген не клоун, он – искренний. Как и Тедеско, хватая желтые карточки за мелочи, вроде выхода из технической зоны. Вспомните статую Кононова – увидите разницу. А Мостовой уже заявил, что это «показуха».

Тедеско умеет выбирать слова

Большая беда российских тренеров – часто не умеют говорить в профессии, где слова берут трофеи. А Тедеско – мастер. Реакция на критику Мостового и Ловчева? Сказал, что оценивает положительно. Ответ на вопрос, считает ли Гулиева и Рассказова лишними в «Спартаке»? Гневно ответил, что такие вопросы оскорбляют игроков, а он верит во всех. Игроки в РПЛ ? Хорошо оснащены технически. Холод? Не страшен. Как кормят? Тарасовский борщ - вещь, а еще отметил, что в меню есть кростата – итальянский пирог. Тедеско раздает интервью в сто раз круче, чем Кононов. Значит, ближе к публике. Пока Доменико похож на адекватного молодого человека, который получает кайф от побед «Спартака». Адекватность по цене золота в мире РПЛ . Тот же Каррера даже после ухода не отыгрался на Глушакове, Федуне или «Спартаке».

Доменико пока побеждает врагов?

Назначение Тедеско не стало плевком в российский тренерский цех, а скорее оценкой оного. Народу много, спецов – мало. Слуцкий пока недоступен, но легко может заинтересовать в обозримом будущем всех грандов РПЛ , кроме «Спартака» по этическим причинам. Уверены, что «Зенит» Слуцкого был бы слабее «Зенита» Семака?

Или другой пример, описывающий состояние тренерского корпуса. Миллиардер выполняет установку прямого начальника в поисках тренера для «Сочи» - нужно срочно спасти клуб, и обращается к Курбану Бердыеву, чтобы не брать Хохлова. В каком состоянии российский тренерский цех, если дергают ветеранов и приглашают тех, кто только что уволен?

Капелло завершил карьеру в возрасте Сёмина, но никто Юрия Павловича не отпустит. А Федун, если у Тедеско не получится, не сможет заполучить Нагельсманна или Аллегри, пойдет за Черчесовым. Круг успешных тренеров из России узкий. Многие превратились в пауков в банке или в змеиное гнездо, когда на горизонте появляется человек вне их круга неудачников.

Чужака Карреру тоже ненавидели по умолчанию, недооценивали успехи, критиковали за попытку убрать Глушакова и Комбарова летом 2018-го, в спину Массимо плевали именно российские тренеры и различные эксперты из числа известных игроков. А Тедеско уже достается авансом. Подумайте, сколько всего стесняются сказать публично! Хотя и по сказанному видно – ненавидят и завидуют страшно.

Зато ситуация для вас лично шикарная – выбор Цорна в пользу немца расскажет пытливому футбольному болельщику почти все о тренерском цехе в РПЛ . Есть редкие исключения, взрослые люди, но вести себя по-человечески из-за нулевой конкуренции и нежелания учиться обычно не умеют. В лигу ведь не приезжают перспективные наставники, не удалось заинтересовать.

Даже выманить молодого экстерна новой немецкой школы – Доменико не опытный врач, только учится, или помощника из штаба Конте – удача. А что отличает и Карреру, и Тедеско? Адекватность реакций. Не значит, что у новичка получится в «Спартаке», но тут как с Клоппом. Даже когда «Майнц», «Боруссия» Д или «Ливерпуль» проваливались, Юрген оставался мировым мужиком.

Дайте больше людей с таким подходом к жизни, работе и окружающим в РПЛ – лига станет чище, искреннее, веселее и прогрессивнее. Ведь Карреру уничтожил сам «Спартак», а его победы в один голос объясняли «багажом Аленичева» и гением Пилипчука. Нашел интервью того времени – именно нынешние критики Доменико приписывала успехи Массимо другим, оскорбляя чемпиона России.

То есть они недовольны всегда. Круговая порука наставников поры лимита давно вышла за рамки приличия. Разумеется, остаются опасения, что сам Тедеско нахватается опасных микробов, но пока немец ведет в войне. Доменико подошел к работе, публике и команде по-человечески, а так далеко не все российские тренеры умеют. И плохо, что не умеют.