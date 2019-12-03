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Фирма «Агроком Холдинг» готова простить часть долга «Ростову»

сегодня, 13:03

Компания «Агроком Холдинг», входящая в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, готова простить часть долга «Ростову». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее фирма «Агроком Холдинг» обратилась в суд с исковым заявлением к «Ростову» с требованием о взыскании задолженности по договору займа в размере 64 млн рублей.

Учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе, а также его социальную значимость для региона, мы ответственно заявляем о том, что готовы пойти на разумный компромисс. Вернуться к переговорам с целью возможного заключения мирового соглашения на стадии апелляционного обжалования, которое предполагает безусловный возврат ООО «Агроком Холдинг» основного долга - 64,7 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что бюджет «Ростова» составляет более двух миллиардов рублей.

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alex074
alex074
   118 / 1024
сегодня в 13:26
Нужно жить и работать по средствам, я этому учу детей. И постоянно напоминаю им об этом. А если не можете "какать, то не нужно и попу морщить". Как говорится в пословице: " Хреновая лошадь, всегда впереди скачет". Так и получилось с Ростовом. Денежки закончились и всё... затухли ростовские"Мужики". А ведь так и до истории с пермским Амкаром не далеко.
Василий 50
Василий 50
   335 / 1024
сегодня в 13:15
Зачем делали долги?
Питер Ман
Питер Ман
   36 / 1024
сегодня в 13:07
Долги нужно возвращать
STVA 1
STVA 1
   82 / 1024
сегодня в 13:05
В конце сезона за коппейки лидеров сдадут. Савиди знает что делает.
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