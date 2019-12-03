Фирма «Агроком Холдинг» готова простить часть долга «Ростову»

сегодня, 13:03

Компания «Агроком Холдинг», входящая в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, готова простить часть долга «Ростову». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее фирма «Агроком Холдинг» обратилась в суд с исковым заявлением к «Ростову» с требованием о взыскании задолженности по договору займа в размере 64 млн рублей.

Учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе, а также его социальную значимость для региона, мы ответственно заявляем о том, что готовы пойти на разумный компромисс. Вернуться к переговорам с целью возможного заключения мирового соглашения на стадии апелляционного обжалования, которое предполагает безусловный возврат ООО «Агроком Холдинг» основного долга - 64,7 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что бюджет «Ростова» составляет более двух миллиардов рублей.