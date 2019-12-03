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Хачанов: «Матч „Зенита“ со „Спартаком“ был на уровне АПЛ»

сегодня, 13:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный российский теннисист, полуфиналист Кубка Дэвиса-2019 Карен Хачанов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

Я — поклонник испанского футбола. Недавно расстроился, что матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли. Такие игры я жду каждый год. Но на выходных удалось посмотреть российское класико: «Зенит» — «Спартак».

1. Очень крутой стадион и атмосфера. Хотелось бы, чтобы на каждый матч в РПЛ приходило столько зрителей. Связано это не только с крутой афишей, но и комфортным стадионом и крышей, которая не дает замерзнуть болельщикам в декабре. Такие стадионы нужны большинству команд.

2. Картинка — топ. Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссерам.

3. Скорости. В РПЛ не самые большие скорости, но конкретно в этом матче все было на уровне АПЛ, Ла Лиги и других топ-чемпионатов.

4. Судейство. Я часто читаю, как критикуют судей в России. Но, смотря Ла Лигу, вижу ошибки и там. Конкретно в этой игре мне показалось, что все было на уровне.

Рад, что матч в чемпионате России может собирать больше 50 тысяч болельщиков. Надеюсь, следующее российское класико я смогу увидеть вживую!

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Все комментарии
i0135430
i0135430 ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 14:00
Если был бы уровень АПЛ, то тарасовских опять семерочку бы пропустили. Но федун подстраховался и проспонсировал удаление
если бы он спонсировал ..гола бы не было...по игре зенит бледно выглядел
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   103 / 1024
сегодня в 13:56
Если был бы уровень АПЛ, то тарасовских опять семерочку бы пропустили. Но федун подстраховался и проспонсировал удаление
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1024
сегодня в 13:51
Обычный матч, среднего качества, бывало и много лучше.
Локо - Динамо смотрелся намного интереснее!!!
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