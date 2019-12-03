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Малафеев: «Чемпионат Европы всегда сильнее чемпионата мира»

сегодня, 14:19

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, принявший участие в торжественном открытии центра выдачи паспортов болельщика, рассказал, какие матчи хочет посетить во время Евро-2020.

Если честно, уже даже купил билеты на матчи в Риме, Бильбао, ну и в Санкт-Петербурге.

Финляндия? На самом деле слабых команд нет, если Финляндия присутствует на чемпионате Европы, значит она это заслужила. С одной стороны, кажется все просто, но с Бельгией возможно хотя бы одно очко взять. Я думаю, что каждый матч будет очень сложным и чемпионат Европы всегда сильнее чемпионата мира. Ровнее, скажем так. Каждый матч будет очень непредсказуемым. Мы ожидаем самоотдачи от футболистов, и на положительных эмоциях от ЧМ можем выйти из группы, а дальше посмотрим. Почему бы и нет? Дания, Греция… Почему бы это не России сделать? 

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   302 / 1023
сегодня в 14:42
тут же не будет таких как сборная аргентины которые с 6 го места из 10 ти отбираются))
da da da
da da da
   295 / 1023
сегодня в 14:26
теперь примерно равны,а когда было 16сборных,Евро был лучшим турниром с отрывом на планете земля включая клубные вместе взятые.
shur
shur
   428 / 1023
сегодня в 14:25
...хороший ответ,а почему бы и нет?!
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