Малафеев: «Чемпионат Европы всегда сильнее чемпионата мира»

Бывший вратарь сборной России , принявший участие в торжественном открытии центра выдачи паспортов болельщика, рассказал, какие матчи хочет посетить во время Евро-2020.

Если честно, уже даже купил билеты на матчи в Риме, Бильбао, ну и в Санкт-Петербурге.