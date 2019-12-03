Малафеев: «Чемпионат Европы всегда сильнее чемпионата мира»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, принявший участие в торжественном открытии центра выдачи паспортов болельщика, рассказал, какие матчи хочет посетить во время Евро-2020.
Если честно, уже даже купил билеты на матчи в Риме, Бильбао, ну и в Санкт-Петербурге.
Финляндия? На самом деле слабых команд нет, если Финляндия присутствует на чемпионате Европы, значит она это заслужила. С одной стороны, кажется все просто, но с Бельгией возможно хотя бы одно очко взять. Я думаю, что каждый матч будет очень сложным и чемпионат Европы всегда сильнее чемпионата мира. Ровнее, скажем так. Каждый матч будет очень непредсказуемым. Мы ожидаем самоотдачи от футболистов, и на положительных эмоциях от ЧМ можем выйти из группы, а дальше посмотрим. Почему бы и нет? Дания, Греция… Почему бы это не России сделать?