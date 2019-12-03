Лаутаро Мартинес может перейти в «Манчестер Сити»

сегодня, 22:28

Нападающий «Интера» может продолжить карьеру в Англии. К гонке за футболистом присоединился «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Интер» планирует продлить контракт с Мартинесом и увеличить сумму отступных за футболиста.