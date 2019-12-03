Лаутаро Мартинес может перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Англии. К гонке за футболистом присоединился «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Интер» планирует продлить контракт с Мартинесом и увеличить сумму отступных за футболиста.
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Англии. К гонке за футболистом присоединился «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Интер» планирует продлить контракт с Мартинесом и увеличить сумму отступных за футболиста.
И фанат англиЦкого голубца будет счастлив, ахаха)
И фанат англиЦкого голубца будет счастлив, ахаха)