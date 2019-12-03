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Лаутаро Мартинес может перейти в «Манчестер Сити»

сегодня, 22:28

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Англии. К гонке за футболистом присоединился «Манчестер Сити». 

Ранее сообщалось, что «Интер» планирует продлить контракт с Мартинесом и увеличить сумму отступных за футболиста.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
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сегодня в 22:37
Возможно. Из одного мерзкого клуба в другой.)
И фанат англиЦкого голубца будет счастлив, ахаха)
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