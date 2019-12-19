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Колосков: «Ле Таллек? А кто это? Честно говоря, не помню такого»

19 декабря 2019, 13:08

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек собирается получить российское гражданство

Ле Таллек? А кто это? Честно говоря, не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил. Но если у парня есть желание получить российское гражданство и выступать за сборную, то это похвально. Если он действительно талантливый, восхитительных игрок, то почему бы и нет? Даже если не получится, то он в любом случае делает себе задел на будущее, чтобы остаться жить в России. Буду только рад, если он усилит сборную.

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Mangur
Mangur
19 декабря 2019 в 15:58
"Колосков: «Ле Таллек? А кто это? Честно говоря, не помню такого" - Без комментариев.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 декабря 2019 в 14:55
Ему то это зачем???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 декабря 2019 в 13:43
Мудко наверно)
sir_Alex
sir_Alex
19 декабря 2019 в 13:18
Старческий маразм)))
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