Колосков: «Ле Таллек? А кто это? Честно говоря, не помню такого»

Почетный президент РФС прокомментировал новость о том, что полузащитник «Монпелье» собирается получить российское гражданство.

Ле Таллек? А кто это? Честно говоря, не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил. Но если у парня есть желание получить российское гражданство и выступать за сборную, то это похвально. Если он действительно талантливый, восхитительных игрок, то почему бы и нет? Даже если не получится, то он в любом случае делает себе задел на будущее, чтобы остаться жить в России. Буду только рад, если он усилит сборную.