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Бакаев: «У „Спартака“ был тяжёлый месяц, когда играли каждые два дня»

27 декабря 2019, 01:18

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о неудачном периоде «красно-белых» в начале сезона незадолго до отставки Олега Кононова.

У нас был тяжёлый месяц, когда «Спартак» проводил игры каждые два дня — с «Туном», ЦСКА, «Брагой», «Зенитом»… Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался спад. Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно, а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее. Посмотрите, как играют сейчас в Европе: английские клубы обыгрывают.

Потом сразу же проиграли «Зениту», пошли травмы. Тут спад и начался. И это не отговорка, всё это реально сказалось. Когда проигрываешь несколько важных матчей подряд, это подкашивает, становится очень неприятно. Раньше у меня такое случалось только в «Спартаке-2», но это всё-таки другой уровень. Когда к тебе на каждый матч приходят 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвёл. Становится стыдно.

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Все комментарии
kb_bender
kb_bender ответ Смольчик (комментарий удален) (раскрыть)
30 декабря 2019 в 18:35
вам то в первую очередь ))
Михалыч 75
Михалыч 75
27 декабря 2019 в 14:08
все , кто в верхней пятерке . так играли . А в Англии играют так всегда . Теперь наши дуболомы наверху решают расширить лигу до 18 команд . Цирк одним словом
MALOY74
MALOY74
27 декабря 2019 в 13:59
У Спартака не месяц тяжелый, а года....
mihaluch
mihaluch
27 декабря 2019 в 02:26
Если команда не подготовлена, то ей всегда тяжело.
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