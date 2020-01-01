«Тоттенхэм» не смог забить в ворота «Саутгемптона»

«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» в матче 21-го тура АПЛ. «Шпоры» (30 очков) занимают шестое место в таблице, «святые» (25 баллов) - одиннадцатые.
Саутгемптон, стадион Сент-Мэри
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 1:0 (1:0)
Голы: Ингс 17
«Саутгемптон»: МакКарти, Седрик Соареш, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Армстронг (Ромеу 90), Уорд-Праус, Хейбьерг, Дженепо (Лонг 58), Ингс (Обафеми 76), Редмонд
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Сессеньон, Сиссоко, Н'Домбеле (Ло Чельсо 25), Эриксен, Алли, Моура, Кейн (Ламела 75)
Главный тренер: Моуриньо Жозе
Предупреждения: Ло Чельсо 36, Дженепо 53, Сиссоко 61, Беднарек 68, Орье 70, Уорд-Праус 72, Моуриньо 77, Эриксен 90+4
Ранее «Челси» упустил победу в игре с «Брайтоном».
Или просто сделает...
Или просто сделает...
Брависсимо!
Брависсимо!
«Тоттенхэм» при Моуринью выиграл 3 из 8 последних матчей
«Тоттенхэм» при Моуринью выиграл 3 из 8 последних матчей
Закрадывались мысли , что жозе может и воскреснуть в курятнике .
Но нет , он сразу начал пробивать дно в курятнике .
Могу даже ванговать ближайшее будущее - после января жозефина начнет стонать , что состав слабый , игроки мусор . Летом в курятник войдет новый главный петух ! )))
Закрадывались мысли , что жозе может и воскреснуть в курятнике .
Но нет , он сразу начал пробивать дно в курятнике .
Могу даже ванговать ближайшее будущее - после января жозефина начнет стонать , что состав слабый , игроки мусор . Летом в курятник войдет новый главный петух ! )))