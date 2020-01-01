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«Тоттенхэм» не смог забить в ворота «Саутгемптона»

сегодня, 19:55
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«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» в матче 21-го тура АПЛ. «Шпоры» (30 очков) занимают шестое место в таблице, «святые» (25 баллов) - одиннадцатые.

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 1:0 (1:0)
Голы: Ингс 17

«Саутгемптон»: МакКарти, Седрик Соареш, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Армстронг (Ромеу 90), Уорд-Праус, Хейбьерг, Дженепо (Лонг 58), Ингс (Обафеми 76), Редмонд
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Сессеньон, Сиссоко, Н'Домбеле (Ло Чельсо 25), Эриксен, Алли, Моура, Кейн (Ламела 75)
Главный тренер: Моуриньо Жозе

Предупреждения: Ло Чельсо 36, Дженепо 53, Сиссоко 61, Беднарек 68, Орье 70, Уорд-Праус 72, Моуриньо 77, Эриксен 90+4

Ранее «Челси» упустил победу в игре с «Брайтоном».

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praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 21:45
Клоуна французского надо вообще гнать из футбола...
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 21:35
интересно, Особенный сколько продержится в курятнике )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:19
Маур сделает шпор сильнейшими.
Или просто сделает...
SAINTS
SAINTS
сегодня в 21:00
Если честно, не ожидал победу Саутгемптона!

Брависсимо!
max74
max74
сегодня в 20:52
Ну не шмагла я ))
Triem
Triem
сегодня в 20:51
Пора Жозе всё таки задуматься - может вернуться к переводческой деятельности?!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 20:42
Ингз молодец
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:41
Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров «Саутгемптона»

«Тоттенхэм» при Моуринью выиграл 3 из 8 последних матчей
dimagas2
dimagas2 ответил SHEFFIELD UNITED
сегодня в 20:41
Сюрпрайззз!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:34
Жозик пока не впечатляет.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 20:31
Сюрпрайззз!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:26
Не тур, а одни сенсации...
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Z. Kramer
сегодня в 20:25
Эту игру тоже не удалось посмотреть.
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Beka_byaka
сегодня в 20:23
Что-то пропустил значит.
Да я хз, в игре с Челси же его удалили
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Z. Kramer
сегодня в 20:20
Что-то пропустил значит.
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Beka_byaka
сегодня в 20:20
Пардон. Игру не смотрел. Написал по счету. А где он, что-то и в запачных нет его. Травмировался что-ли?
Дисквалификация
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:19
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Z. Kramer
сегодня в 20:19
Пардон. Игру не смотрел. Написал по счету. А где он, что-то и в запачных нет его. Травмировался что-ли?
Groove000
Groove000
сегодня в 20:19
Всё складывается в пользу МЮ
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Beka_byaka
сегодня в 20:18
Я не пойму, как так можно с такими игроками как сон, Алли, Кейн, не забить??? Просто не складывается в уме никак.
Причём тут Сон, если он не играл?
Beka_byaka
Beka_byaka ответил заDOOMчивый
сегодня в 20:18
А при том что очень слабо играют. Еще год и слабые соперники приведут к тому что и у Ливерпуля и у МС спад начнется на европейском уровне. Нюкасл во времена ширера наводил шороху любому сопернику.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 20:16
Чистилище как бы посередине. Ты как бы и не совсем 77, но и до вершин ты не добрался. Как Тоттенхем.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:15
У курей то состав реально сильный , был .
Закрадывались мысли , что жозе может и воскреснуть в курятнике .
Но нет , он сразу начал пробивать дно в курятнике .
Могу даже ванговать ближайшее будущее - после января жозефина начнет стонать , что состав слабый , игроки мусор . Летом в курятник войдет новый главный петух ! )))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Beka_byaka
сегодня в 20:15
Если и дальше так пойдут дела то АПЛ ослабеет. Отсутствие конкуренции приводит к спаду всей лиги. Арсеналу, ТТХ, МЮ, Нюкаслу, Челси надо возвращать былое величие....
а Ньюкасл причём.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:15
К тому же и сами вынули. Печаль...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:14
шпоры не только не забили,но и пропустили.Жозе уже сдувается,значит нужны в зимнюю форточку большие трансферы, ждите его нытьё.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:12
осбенный тренеришка до лета не продержится
dzvinka
dzvinka ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:08
Всех с Новым Годом ! жозефина в Тоттенхэме и пол года не продержится , сорвет неустойку и скроется в закат ))) крепитесь куры и петушки )))
вот нельзя просто так пройти мимо, и не лайкнуть Витальку, Новый Год все таки!))
dzvinka
dzvinka ответил Beka_byaka
сегодня в 20:07
Если и дальше так пойдут дела то АПЛ ослабеет. Отсутствие конкуренции приводит к спаду всей лиги. Арсеналу, ТТХ, МЮ, Нюкаслу, Челси надо возвращать былое величие....
про величие ТТХ было особенно смешно, продолжай...
dzvinka
dzvinka ответил КЭТиК
сегодня в 20:07
Скоро Моуриньо попросят на выход.
так в этом вся суть, надо успеть срубить неустойку тут еще до лета, чтобы летом присесть к кому-то еще))
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