«Челси» упустил победу над «Брайтоном»

«Челси» в гостевой встрече 21-го тура АПЛ сыграл вничью с «Брайтоном». «Синие» (36 очков) находятся на четвертом месте в турнирной таблице, «чайки» (24 балла) - тринадцатые.
Фалмер, стадион Фалмер
«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Челси» 1:1 (0:1)
Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн (Бернардо 22), Альзате, Проппер, Биссума (Коннолли 46), Муй (Джаханбахш 68), Мопе, Троссард
Главный тренер: Поттер Грэм.
«Челси»: Кепа, Джеймс, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Виллиан, Маунт (Ковачич 73), Пулишич (Хадсон-Одои 66), Абрахам
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Зума 69, Данк 71, Ковачич 82, Мопе 90+1, Джеймс 90+4.
В предыдущем туре «Челси» добился волевой победы над «Арсеналом».
Судья не фраер он все видит)))
Судья не фраер он все видит)))