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«Челси» упустил победу над «Брайтоном»

сегодня, 17:24
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«Челси» в гостевой встрече 21-го тура АПЛ сыграл вничью с «Брайтоном». «Синие» (36 очков) находятся на четвертом месте в турнирной таблице, «чайки» (24 балла) - тринадцатые.

Фалмер, стадион Фалмер

«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Челси» 1:1 (0:1)
Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн (Бернардо 22), Альзате, Проппер, Биссума (Коннолли 46), Муй (Джаханбахш 68), Мопе, Троссард
Главный тренер: Поттер Грэм.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Виллиан, Маунт (Ковачич 73), Пулишич (Хадсон-Одои 66), Абрахам
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Зума 69, Данк 71, Ковачич 82, Мопе 90+1, Джеймс 90+4.

В предыдущем туре «Челси» добился волевой победы над «Арсеналом».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:29
Надо срочно брать Чалова......
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:08
началось
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:23
Подвели
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:13
Играть нужно до последнего...
Foxes
Foxes
сегодня в 18:59
Челси так держать!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:57
Разве Лэмпард тренер?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:56
Подвели меня Челси
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:40
Обидно пропускать на последних минутах.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:30
Жаль... Эта гостевая победа очень кстати бы была...
Red_team
Red_team ответил cannongun
сегодня в 18:21
ты звездишь. Шпоры будут в 4-ке
С какого это перепуга там должны быть именно Шпоры? Потому что ты так решил? Вы вон от Саута пока из сетки вынимайте, а не о 4-ке думайте
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил cannongun
сегодня в 18:15
ты звездишь. Шпоры будут в 4-ке
Шпоры будут на 5 месте. Моур целится на ЛЕ))))
dok66
dok66
сегодня в 18:13
Упустил - это круто сказано
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:07
Испортили ставку, чумоходы...
Медив
Медив ответил cannongun
сегодня в 18:01
ты звездишь. Шпоры будут в 4-ке
Вот в случае шпор как раз легче будет пройти через ЛЧ, хоть и крайне маловероятно. Но вероятней, чем через попадание в четверку
cannongun
cannongun ответил Red_team
сегодня в 18:00
Обыграй МЮ сегодня Арсенал и до 4-го места рукой подать, а учитывая состояние Челси и форму МЮ, последние станут фаворитами на зону ЛЧ
ты звездишь. Шпоры будут в 4-ке
Медив
Медив ответил 25процентный клоун
сегодня в 18:00
Заслуженно, все таки с Арсеналом 2 очка лишних взяли
Наоборот, Челси показал тоже самое, что и Арсенал в прошлом туре. Хороший первый тайм и пешеходный второй. Так что и тогда, и сегодня все было довольно таки заслуженно. До конца был уверен, что отзеркалят прошлый тур. Тоже вели с 10 минуты и тоже получили на 84й. Но Кепа все таки перестал играть в Лено и вытащил удар, который по всем канонам должен был принести победу Брайтону
cannongun
cannongun
сегодня в 17:59
ну почти
ДСА
ДСА
сегодня в 17:52
Год начался неудачно.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:52
Заслуженно, все таки с Арсеналом 2 очка лишних взяли
Red_team
Red_team ответил Медив
сегодня в 17:50
Проще все таки через ЛЕ. Учитывая желание УЕФА раскрутить турнир большими именами, они нафигачат МЮ проходных соперников до самого финала, как Челси в прошлом году
Возможно и так, но тут уже Оле решать на что делать ставку, все-таки оба турнира МЮ не потянет играть на максимуме из-за хлипкой скамейки. Я бы все-таки все силы на АПЛ сконцентрировал(при условии победы сегодня в игре с Арсом), а в ЛЕ уже как получится
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:48
Брайтон не так та прост в родных стенах!
Медив
Медив ответил Red_team
сегодня в 17:45
Обыграй МЮ сегодня Арсенал и до 4-го места рукой подать, а учитывая состояние Челси и форму МЮ, последние станут фаворитами на зону ЛЧ
Проще все таки через ЛЕ. Учитывая желание УЕФА раскрутить турнир большими именами, они нафигачат МЮ проходных соперников до самого финала, как Челси в прошлом году
Red_team
Red_team
сегодня в 17:43
Обыграй МЮ сегодня Арсенал и до 4-го места рукой подать, а учитывая состояние Челси и форму МЮ, последние станут фаворитами на зону ЛЧ
Медив
Медив ответил Strikers188
сегодня в 17:43
Ничья имени Кепы Ариссабалаги...а судейка уже второй тур подряд спасает игроков Челси от удаления, с Арсеналом Жоржиньо, сегодня Ковавич
Судейка в конце выдумал опасный штрафной в пользу Брайтона, так что нинад тут приписывать то, чего не было
Медив
Медив ответил azkan
сегодня в 17:41
Снова слабая игра во втором тайме, ходили пешком. Благо Кепа начал играть за свою цену. Джеймс вообще пешком ходил в конце. Бегал Канте. И свежий Ковачич. КХО который раз разочаровывает. Тихо тихо теряем 4 позицию. А снова подняться будет трудно.
Да лан, Хадсон норм играл. Не хуже Вилли. Последний удар ему конечно нужно поставить, но это наживное. Да и гол прилетел не с фланга Джеймса, а с флага Аспи. Вот уж кто пешком ходил
beefs
beefs
сегодня в 17:37
Челси сопротивляется...
ceret
ceret
сегодня в 17:37
Было время ,когда Азар 1 тошил такие матчи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:36
Удачи Чалову !!
azkan
azkan ответил Strikers188
сегодня в 17:35
Уже имея жёлтую на 93 минуте нагло срубил игрока в центре поля, при том что у Брайтона вполне перспективная контр-атака намечалась
Кстати и первая карточка не тянула на желтую
azkan
azkan ответил Strikers188
сегодня в 17:33
Уже имея жёлтую на 93 минуте нагло срубил игрока в центре поля, при том что у Брайтона вполне перспективная контр-атака намечалась
При повторе было легкое касание от которого брайтонец рухнул как скошенный.
Судья не фраер он все видит)))
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