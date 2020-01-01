«Лестер» разгромил «Ньюкасл» на выезде

«Лестер» в гостевой игре 21-го тура АПЛ разгромил «Ньюкасл». «Лисы» (45 очков) находятся на втором месте в турнирной таблице, «сороки» (25 баллов) - двенадцатые.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк
«Ньюкасл Юнайтед» - «Лестер Сити» 0:3 (0:2)
Голы: Перес 36, Мэддисон 39, Чудхури 87
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Фернандес, Лежен, Манкильо (Крафт 45+3), Хэйден, Шелви (Лонгстафф 46), Виллемс (Йедлин 45), Муто, Альмирон, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Эванс (Морган 84), Фукс, Союнджу, Ндиди, Перейра, Тилеманс, Мэддисон (Чудхури 77), Чилуэлл, Ихеаначо (Грэй 63), Перес
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Фернандес 31, Тилеманс 59
Ранее «Челси» упустил победу над «Брайтоном».
..эх,придется наверстывать сначала
..эх,придется наверстывать сначала