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«Лестер» разгромил «Ньюкасл» на выезде

сегодня, 19:53
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«Лестер» в гостевой игре 21-го тура АПЛ разгромил «Ньюкасл». «Лисы» (45 очков) находятся на втором месте в турнирной таблице, «сороки» (25 баллов) - двенадцатые.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл Юнайтед» - «Лестер Сити» 0:3 (0:2)
Голы: Перес 36, Мэддисон 39, Чудхури 87

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Фернандес, Лежен, Манкильо (Крафт 45+3), Хэйден, Шелви (Лонгстафф 46), Виллемс (Йедлин 45), Муто, Альмирон, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Эванс (Морган 84), Фукс, Союнджу, Ндиди, Перейра, Тилеманс, Мэддисон (Чудхури 77), Чилуэлл, Ихеаначо (Грэй 63), Перес
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Фернандес 31, Тилеманс 59

Ранее «Челси» упустил победу над «Брайтоном».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 21:39
Лисы с очередной победой!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:27
вот где надо было ставить,а не рассчитывать на Тоттенхэм переводчика
..эх,придется наверстывать сначала
10 seconds to stars
10 seconds to stars
сегодня в 21:08
В лиги чемпионов лисы точно будут, если не случится что-то вон исходящие
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:05
Молодцы
beefs
beefs
сегодня в 20:46
Лисы, давай серебро...
VIPded
VIPded
сегодня в 20:41
Лисы шикарны.)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:33
Лестер продолжает радовать своих болельщиков. В ЛЧ должны попасть наверняка !!!
ДСА
ДСА
сегодня в 20:03
За явным преимуществом.
Foxes
Foxes
сегодня в 19:56
Молодцы Лисы!
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