У Алиссона 26 сухих игр из первых 50 в АПЛ. Рекордсмен - Петр Чех

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в матче 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» провел свой пятидесятый матч за «красных» в АПЛ.
На его счету 26 сухих матчей. За первые 50 встреч в АПЛ больше сухих игр было только у экс-вратаря «Челси» Петра Чеха и у экс-голкипера «Ливерпуля» Пепе Рейны.
26 - Alisson made his 50th Premier League appearance for Liverpool and kept his 26th clean sheet; among goalkeepers in the competition’s history, only Petr Cech (33) and Pepe Reina (28) kept more shutouts in their opening 50 starts than the Brazilian. Colossal. pic.twitter.com/japtQ4twTX— OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2020
Ранее Алиссон был признан лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе.
Рейна и Беккер пришли уже сильными голкиперами, обстоятельств прихода Дудека не помню, хоть с 1998 года смотрю почти все матчи и слежу за новостями насколько в то сремя было это возможно, помню что в журнале "футбол " прочитал об этом но без особых эмоций, и даже не стал разбираться кто такой Йежи Дудек,а за чемпом Голландии не следил, может постоянные переезды отвлекли точно не скажу, в общем суть в том что позиция голкипера во многом зависит от линии защиты, что мы и увидели с приходом Алисона,
Рейна и Беккер пришли уже сильными голкиперами, обстоятельств прихода Дудека не помню, хоть с 1998 года смотрю почти все матчи и слежу за новостями насколько в то сремя было это возможно, помню что в журнале "футбол " прочитал об этом но без особых эмоций, и даже не стал разбираться кто такой Йежи Дудек,а за чемпом Голландии не следил, может постоянные переезды отвлекли точно не скажу, в общем суть в том что позиция голкипера во многом зависит от линии защиты, что мы и увидели с приходом Алисона,
до сих пор не пойму, как мы могли взяпаться в Миньеле и Кариуса то? да еще подряд!
до сих пор не пойму, как мы могли взяпаться в Миньеле и Кариуса то? да еще подряд!