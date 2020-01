У Алиссона 26 сухих игр из первых 50 в АПЛ. Рекордсмен - Петр Чех

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в матче 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» провел свой пятидесятый матч за «красных» в АПЛ .

На его счету 26 сухих матчей. За первые 50 встреч в АПЛ больше сухих игр было только у экс-вратаря «Челси» и у экс-голкипера «Ливерпуля» .

26 - Alisson made his 50th Premier League appearance for Liverpool and kept his 26th clean sheet; among goalkeepers in the competition’s history, only Petr Cech (33) and Pepe Reina (28) kept more shutouts in their opening 50 starts than the Brazilian. Colossal. pic.twitter.com/japtQ4twTX