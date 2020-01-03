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У Алиссона 26 сухих игр из первых 50 в АПЛ. Рекордсмен - Петр Чех

сегодня, 11:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в матче 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» провел свой пятидесятый матч за «красных» в АПЛ.

На его счету 26 сухих матчей. За первые 50 встреч в АПЛ больше сухих игр было только у экс-вратаря «Челси» Петра Чеха и у экс-голкипера «Ливерпуля» Пепе Рейны.

Ранее Алиссон был признан лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе.

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ariec93
ariec93 ответил дяденька Онуфрий
сегодня в 15:26
Где же была эта школа когда покупали Кариуса и Миньёле. Рейна и Беккер пришли уже сильными голкиперами, обстоятельств прихода Дудека не помню, хоть с 1998 года смотрю почти все матчи и слежу за новостями насколько в то сремя было это возможно, помню что в журнале "футбол " прочитал об этом но без особых эмоций, и даже не стал разбираться кто такой Йежи Дудек,а за чемпом Голландии не следил, может постоянные переезды отвлекли точно не скажу, в общем суть в том что позиция голкипера во многом зависит от линии защиты, что мы и увидели с приходом Алисона,
Если забыть про финал 18 года, разве Кариус так плох?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 14:31
Сразу 3 кипера красных в топе. Вот она, славная ливерпульская школа вратарей)
Где же была эта школа когда покупали Кариуса и Миньёле.
Рейна и Беккер пришли уже сильными голкиперами, обстоятельств прихода Дудека не помню, хоть с 1998 года смотрю почти все матчи и слежу за новостями насколько в то сремя было это возможно, помню что в журнале "футбол " прочитал об этом но без особых эмоций, и даже не стал разбираться кто такой Йежи Дудек,а за чемпом Голландии не следил, может постоянные переезды отвлекли точно не скажу, в общем суть в том что позиция голкипера во многом зависит от линии защиты, что мы и увидели с приходом Алисона,
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 14:22
Сразу 3 кипера красных в топе. Вот она, славная ливерпульская школа вратарей)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:16
3/5 вратари Ливерпуля...
до сих пор не пойму, как мы могли взяпаться в Миньеле и Кариуса то? да еще подряд!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:12
С такой командой могло быть и побольше.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:54
Чеху в новеньком и тогда ещё не разгаданном автобусе Моура было чуть проще.
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